Khai mạc Hội Sách Hà Nội lần thứ 11: Khi văn hóa đọc bắt tay với công nghệ

Hội Sách Hà Nội lần thứ 11 do UBND TP Hà Nội tổ chức, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội chủ trì thực hiện. Đây là một trong chuỗi hoạt động kỷ niệm 72 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2026) và 74 năm Ngày truyền thống ngành Xuất bản, In và Phát hành sách Việt Nam (10/10/1952 - 10/10/2026).

Dự lễ khai mạc có ông Nguyễn Văn Chiến, Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương; ông Đỗ Quang Dũng, Phó Chủ tịch Hội Xuất bản Việt Nam; bà Vũ Thu Hà, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội cùng đại diện lãnh đạo các cơ quan Trung ương, thành phố và đông đảo bạn đọc Thủ đô.

Các đại biểu tham dự lễ khai mạc Hội sách Hà Nội lần thứ 11

Sách vẫn là "phương thức quan trọng" trong thời đại số

Phát biểu khai mạc, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Thu Hà nhấn mạnh: cùng với sự phát triển mạnh mẽ của khoa học, công nghệ và chuyển đổi số, thành phố đặc biệt quan tâm đến sách và văn hóa đọc, xác định đây là "một trong những phương thức quan trọng để lưu giữ tri thức, trao truyền văn hóa và bồi đắp trí tuệ con người".

Theo bà Vũ Thu Hà, thực hiện Nghị quyết của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam, Hà Nội xác định phát triển văn hóa Thủ đô theo định hướng "Văn hiến - Bản sắc - Sáng tạo - Hội nhập - Kết nối". Là nơi tập trung nhiều nhà xuất bản, công ty phát hành và liên kết xuất bản, Thủ đô có điều kiện thuận lợi để nâng cao đời sống tinh thần, đáp ứng nhu cầu đọc của người dân.

Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Thu Hà (áo dài đỏ) tại hội sách

Thành phố cũng đã ban hành Nghị quyết về phát triển công nghiệp văn hóa. Trong đó, xuất bản và văn hóa đọc được xem là một trong những lĩnh vực đóng góp tích cực vào sự phát triển công nghiệp văn hóa Thủ đô.

Hai không gian chuyên đề, hàng trăm tên sách tiêu biểu

Sau 10 kỳ tổ chức, Hội Sách Hà Nội năm nay có sự tham gia của 31 nhà xuất bản, đơn vị phát hành sách uy tín. Hội sách bố trí 2 không gian trưng bày chuyên đề là "Văn hiến Thăng Long - Hà Nội" và "Sách mở tri thức - Công nghệ dẫn tương lai", giới thiệu hàng trăm tên sách tiêu biểu.

Đáng chú ý là các tủ sách: "Tủ sách Thăng Long ngàn năm văn hiến", "Tủ sách điện tử Văn Miếu - Quốc Tử Giám" và "Tủ sách Khoa học Công nghệ, Đổi mới sáng tạo và Chuyển đổi số". Bên cạnh đó là chuỗi hoạt động giao lưu, tọa đàm, giới thiệu xuất bản phẩm mới xoay quanh lịch sử, văn hóa, đời sống và con người Hà Nội.

Khi văn hóa đọc bắt tay với công nghệ tại Hội sách Hà Nội lần thứ 11

"Hội Sách Hà Nội không chỉ là nơi bạn đọc tìm đến những cuốn sách hay, mà còn là không gian khơi mở tinh thần học tập; nơi những giá trị của quá khứ được kết nối với tri thức của hiện tại và công nghệ của tương lai", Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Thu Hà chia sẻ. Theo bà, hội sách góp phần bồi đắp nguồn lực con người, sức mạnh văn hóa và nền tảng tri thức cho sự phát triển bền vững, đồng thời kết nối người làm sách với công chúng và lan tỏa tình yêu sách cùng những giá trị văn hóa của Thủ đô.

Hội Sách Hà Nội lần thứ 11 - năm 2026 mở cửa miễn phí phục vụ bạn đọc đến hết ngày 4/10.