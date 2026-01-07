Khách Việt làm 1 việc khi du lịch Trung Quốc khiến nhiều người phải nhận xét: "Thật bái phục!"

Nhắc tới những điểm đến du lịch nước ngoài hấp dẫn đối với riêng du khách Việt, không thể bỏ qua Trung Quốc. Trung Quốc có diện tích lãnh thổ rộng lớn, nhiều du khách chia sẻ nơi đây đem tới cho họ đa dạng trải nghiệm khác nhau, từ vui chơi giải trí, mua sắm, tham quan ngắm cảnh, cho đến tìm hiểu nét đa dạng của văn hóa bản địa.

Mùa đông, điểm đến hấp dẫn hàng đầu của du lịch Trung Quốc chính là Cáp Nhĩ Tân. Mới đây, chia sẻ của một du khách Việt khi tới nơi này khiến nhiều người phải trầm trồ. Cụ thể, nữ du khách có tài khoản T.Thuong viết trên trang cá nhân: "Bà ngoại 70 tuổi đoàn tui diện áo dài giữa thời tiết âm 30 độ ở Tuyết Hương. Bà cũng chơi không sót trò nào, thế mà các cháu ở nhà thì cứ lo không chịu được lạnh".

Du khách được nhắc tới trong câu chuyện (Ảnh FB T.Thuong)

Sau 5 phút chụp ảnh với áo dài, du khách mặc lại trang phục bình thường để tham gia các trải nghiệm khác (Ảnh T.Thuong)

Bên dưới bài viết, nhiều người bình luận: "Thật sự mình đồng da sắt, ai mà lại được với ngoại. Bái phục"; "70 mà như 40 luôn"; "Thật bái phục bà, bộ ảnh có 102 luôn". Chính chủ cũng giải thích thêm, mẹ cô chỉ mặc áo dài khoảng 5 phút để chụp ảnh, sau đó thay trang phục ấm ngay để đảm bảo sức khoẻ.

Thời tiết hiện tại ở Tuyết Hương, Cáp Nhĩ Tân

Những ngày đầu năm, Tuyết Hương và Cáp Nhĩ Tân tiếp tục xuất hiện dày đặc trên mạng xã hội với khung cảnh tuyết trắng như cổ tích. Thế nhưng, phía sau vẻ đẹp ấy là kiểu thời tiết được xếp vào hàng lạnh khắc nghiệt bậc nhất Trung Quốc – điều không phải du khách nào cũng lường trước.

Theo các bản tin khí tượng gần đây, nhiệt độ tại Cáp Nhĩ Tân trong giai đoạn này thường dao động quanh mức -15 đến -20 độ C, ban đêm có thể giảm sâu hơn. Ở Tuyết Hương – khu làng nằm trong vùng rừng núi, mức nhiệt còn thấp hơn vài độ, kèm theo tuyết dày và gió lạnh mạnh, khiến cảm giác ngoài trời buốt hơn con số hiển thị trên nhiệt kế.

Tuyết phủ kín ở Tuyết Hương, Cáp Nhĩ Tân (Ảnh Du lịch Dế Mèn)

Giới chuyên gia khí tượng cho biết, cái lạnh đặc trưng của Cáp Nhĩ Tân không phải hiện tượng nhất thời mà là hệ quả của nhiều yếu tố cộng hưởng. Thành phố này nằm ở cực Đông Bắc Trung Quốc, gần Siberia – “nguồn phát” của các khối không khí lạnh lớn vào mùa đông. Khi áp cao Siberia hoạt động mạnh, không khí lạnh khô liên tục tràn xuống, khiến nhiệt độ giảm sâu và duy trì trong thời gian dài.

Riêng Tuyết Hương còn chịu thêm tác động từ địa hình rừng núi. Tuyết rơi sớm, phủ dày, phản xạ ánh nắng khiến mặt đất khó hấp thụ nhiệt, trong khi mật độ rừng lớn làm bức xạ mặt trời yếu đi. Kết hợp với việc nằm sâu trong lục địa, xa biển – nơi không có tác dụng điều hòa nhiệt độ – khu vực này thường xuyên ghi nhận mùa đông dài, lạnh và rất ổn định. Đây cũng là lý do tuyết ở Tuyết Hương có thể tồn tại từ cuối thu cho tới tận đầu xuân năm sau.

Cái lạnh trở thành đặc sản của du lịch Cáp Nhĩ Tân (Ảnh TP Travel)

Lưu ý dánh cho du khách khi tới Tuyết Hương – Cáp Nhĩ Tân mùa đông

Với những ai lần đầu trải nghiệm mùa đông Đông Bắc Trung Quốc, điều quan trọng nhất là không đánh giá thấp cái lạnh khô và gió buốt. Nhiều du khách chia sẻ rằng dù nhiệt độ “chỉ” khoảng -20 độ C, nhưng cảm giác lạnh ngoài trời có thể xuống thấp hơn nhiều, đặc biệt khi đứng lâu hoặc di chuyển ban đêm.

Các hướng dẫn du lịch mùa đông đều khuyến cáo du khách nên mặc nhiều lớp giữ nhiệt, ưu tiên trang phục chống gió, chống thấm tuyết, giày đế chống trượt và phụ kiện giữ ấm cho đầu, cổ, tay. Việc để lộ da quá lâu khi chụp ảnh trong tuyết cũng cần hạn chế để tránh bỏng lạnh.

Du khách ngay từ khi bắt đầu di chuyển tới Cáp Nhĩ Tân đã cần chuẩn bị trang phục đủ ấm

Ảnh LV Travel

Ảnh PYS Travel

Ngoài ra, do đường phủ tuyết và băng, du khách nên chú ý an toàn khi di chuyển, tránh chạy nhảy trên bề mặt trơn trượt. Với người chưa quen khí hậu lạnh sâu, việc nghỉ ngơi đủ, uống nước ấm và giữ cơ thể khô ráo là yếu tố quan trọng giúp chuyến đi trọn vẹn hơn.

Cái lạnh khắc nghiệt chính là “chất liệu” làm nên thương hiệu du lịch của Tuyết Hương và Cáp Nhĩ Tân. Nhưng để tận hưởng trọn vẹn vẻ đẹp băng tuyết nơi đây, sự chuẩn bị kỹ lưỡng về trang phục và sức khỏe là điều không thể xem nhẹ.