Những câu chuyện "khách Tây ăn món Việt" từ lâu đã không còn xa lạ trên mạng xã hội. Thế nhưng, mỗi lần xuất hiện, chúng vẫn luôn tạo được sự chú ý riêng - bởi sự tò mò, bởi những phản ứng rất thật, và đôi khi là vì một cái kết khiến người Việt không ngừng tự hào về ẩm thực nước mình.

Lần này, nhân vật chính là 4 vị khách Tây ghé vào một quán chuyên các món cơm nhà Việt Nam tại Hà Nội. Đó là một nhà hàng đạt sao Michelin, rất nổi tiếng, có không gian được bày biện đúng phong cách Việt. Ngay sau khi gọi món, nhóm 4 vị khách Tây đã khá hồi hộp chờ đợi thưởng thức.

(Nguồn: @wannabeisraelis)

Ngay từ những món đầu tiên được mang ra, cả nhóm đã liên tục tỏ ra thích thú. Món nộm gà hoa chuối với vị chua dịu, giòn mát khiến họ không ngừng gật gù. Tiếp đó là ngọn su su xào tỏi, rau cải xào - những món rau rất quen thuộc với người Việt, nhưng lại khiến các vị khách Tây bất ngờ vì sự thanh nhẹ, dễ ăn. Tô cơm gạo lứt đỗ đen được chú ý bởi hương vị có phần lạ lẫm với họ.

Càng ăn, mâm cơm càng thêm sôi động bởi phản ứng và sự trầm trồ của các thực khách. Thịt bò xào măng trúc mang vị ngọt tự nhiên, hơi giòn của măng khiến cả bàn xuýt xoa. Nhưng cao trào thực sự đến khi các món mặn được dọn ra: cá trắm kho tộ, bò kho gừng, bê xào sả ớt, gà quay ngũ vị. Mỗi món là một kiểu hương vị khác nhau, đậm đà nhưng không hề gây ngán. Những câu cảm thán, tiếng cười và ánh mắt ngạc nhiên xuất hiện liên tục khi họ vừa ăn vừa trao đổi cảm nhận.

(Nguồn: @wannabeisraelis)

Kết quả của bữa ăn được thể hiện rất rõ ở cuối clip: mâm cơm với những chiếc bát đĩa gần như trống trơn. Không cần lời giải thích dài dòng, hình ảnh đó đủ cho thấy 4 vị khách Tây đã yêu thích bữa cơm nhà Việt Nam ngon miệng đến mức nào.

(Nguồn: @wannabeisraelis)

Điều khiến họ bất ngờ nhất lại đến ở khâu thanh toán. Tổng chi phí cho bữa ăn gần 10 món, dành cho 4 người, chỉ khoảng 1,8 triệu đồng. Con số này ngay lập tức khiến cả nhóm trầm trồ, bởi theo chia sẻ của họ, với số lượng món và chất lượng như vậy, mức giá này là "rẻ hơn rất nhiều so với tưởng tượng".

Không chỉ khách Tây, dân mạng Việt sau khi xem cũng để lại nhiều bình luận đồng tình. Nhiều người cho rằng dựa trên việc đây là một nhà hàng đạt sao Michelin, xét cả về cách chế biến, bày biện, cách phục vụ, thì với một mâm cơm với khoảng 10 món như vậy, mức giá 1,8 triệu vẫn là hoàn toàn hợp lý, thậm chí còn được xem là "mềm".

Một số bình luận của dân mạng:

- Rẻ thế, ăn như chục đĩa mà có 1,8 triệu thật luôn.

- Tính ra quán Michelin mà rẻ ghê.

- Nhà hàng Michelin mà giá không đắt lắm nhỉ?

- Quá rẻ so với khách nước ngoài còn với người Việt mình thì giá này vẫn chấp nhận tốt.



(Nguồn: @wannabeisraelis)

Câu chuyện nhỏ này một lần nữa gợi nhắc về giá trị của mâm cơm nhà Việt Nam - nơi không cần quá cầu kỳ về hình thức, nhưng lại chinh phục người ăn bằng sự phong phú, hài hòa và tinh tế trong cách chế biến từng món. Có lẽ, chính sự giản dị ấy mới là điều khiến ẩm thực Việt Nam, dù quen thuộc với người trong nước, vẫn luôn đủ sức làm người nước ngoài phải ngỡ ngàng.

(Nguồn: @wannabeisraelis)