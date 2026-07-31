Tử vi tuần mới (3/8-9/8): 12 con giáp nên mặc màu gì để hút tài lộc và may mắn?

Trong quan niệm phong thủy, màu sắc không chỉ là yếu tố thời trang mà còn được cho là có khả năng tác động đến tâm trạng và nguồn năng lượng của mỗi người. Bước sang tuần mới từ ngày 3/8 đến 9/8, nếu muốn tăng thêm sự tự tin, thu hút cơ hội tốt và khởi đầu mọi việc thuận lợi hơn, 12 con giáp có thể tham khảo những gam màu may mắn dưới đây.

Tuổi Tý - Xanh dương

Tuần này, màu xanh dương được xem là lựa chọn phù hợp với tuổi Tý. Gam màu này mang đến cảm giác bình tĩnh, sáng suốt và giúp bạn dễ đưa ra những quyết định chính xác trong công việc. Nếu đang chuẩn bị cho một cuộc họp quan trọng, buổi phỏng vấn hoặc gặp gỡ đối tác, việc kết hợp trang phục hoặc phụ kiện màu xanh dương có thể giúp bạn thêm tự tin và tạo thiện cảm với người đối diện. Đồng thời, đây cũng là màu sắc tượng trưng cho sự ổn định về tài chính, phù hợp với những người đang muốn quản lý chi tiêu hoặc lên kế hoạch đầu tư.

Tuổi Sửu - Nâu đất

Màu nâu đất sẽ mang đến cảm giác vững vàng và đáng tin cậy cho tuổi Sửu trong tuần này. Đây là gam màu phù hợp với những ai đang theo đuổi các mục tiêu dài hạn hoặc cần giải quyết những công việc đòi hỏi sự kiên nhẫn. Bên cạnh việc tạo nên vẻ ngoài chững chạc, màu nâu còn được xem là biểu tượng của sự bền bỉ và khả năng tích lũy, rất thích hợp với những người mong muốn tài chính ổn định hơn trong thời gian tới.

Tuổi Dần - Xanh lá

Nguồn năng lượng của màu xanh lá được cho là giúp tuổi Dần khơi dậy tinh thần đổi mới và sáng tạo. Đây là tuần bạn có nhiều cơ hội mở rộng các mối quan hệ hoặc bắt đầu những dự án mới, vì vậy việc sử dụng màu xanh lá trong trang phục hoặc phụ kiện sẽ giúp tăng thêm sự tự tin và cảm giác tích cực. Gam màu này cũng tượng trưng cho sự phát triển và những khởi đầu thuận lợi.

Tuổi Mão - Hồng pastel

Hồng pastel là gam màu nhẹ nhàng nhưng lại rất phù hợp với tuổi Mão trong tuần từ 3/8 đến 9/8. Màu sắc này giúp cân bằng cảm xúc, tạo cảm giác gần gũi và khiến các mối quan hệ trở nên hài hòa hơn. Nếu công việc của bạn liên quan đến giao tiếp, chăm sóc khách hàng hoặc làm việc theo nhóm, đây sẽ là màu sắc giúp tạo thiện cảm và tăng khả năng kết nối.

Tuổi Thìn - Vàng

Màu vàng tượng trưng cho sự tự tin, thành công và nguồn năng lượng tích cực. Đây là gam màu được cho là giúp tuổi Thìn thu hút nhiều cơ hội mới trong công việc, đặc biệt với những ai đang mong muốn thể hiện năng lực hoặc tìm kiếm bước tiến trong sự nghiệp. Bạn không nhất thiết phải mặc cả bộ trang phục màu vàng, chỉ cần một chiếc cà vạt, khăn quàng hoặc túi xách cùng tông cũng đủ tạo điểm nhấn.

Tuổi Tỵ - Trắng

Với tuổi Tỵ, màu trắng mang ý nghĩa của sự minh bạch và khởi đầu mới. Trong tuần này, gam màu này được cho là giúp bạn giữ đầu óc tỉnh táo khi đưa ra quyết định, đồng thời tạo cảm giác chuyên nghiệp trong môi trường làm việc. Đây cũng là lựa chọn phù hợp nếu bạn có lịch gặp gỡ khách hàng hoặc tham gia những sự kiện quan trọng.

Tuổi Ngọ - Đỏ

Tuần mới là thời điểm tuổi Ngọ có nhiều cơ hội thể hiện bản thân, vì vậy màu đỏ sẽ giúp khuếch đại nguồn năng lượng tích cực vốn có. Gam màu này tượng trưng cho nhiệt huyết, sự quyết đoán và tinh thần dám hành động. Tuy nhiên, bạn nên kết hợp màu đỏ với các tông trung tính để tổng thể hài hòa hơn, tránh tạo cảm giác quá nổi bật trong những môi trường cần sự trang trọng.

Tuổi Mùi - Kem

Màu kem mang đến cảm giác nhẹ nhàng, tinh tế và giúp tuổi Mùi duy trì trạng thái cân bằng trong một tuần khá bận rộn. Đây cũng là gam màu dễ phối đồ, phù hợp với nhiều hoàn cảnh khác nhau và tạo nên hình ảnh thanh lịch, đáng tin cậy. Nếu đang có kế hoạch gặp gỡ đối tác hoặc tham gia các sự kiện quan trọng, màu kem sẽ là lựa chọn đáng cân nhắc.

Tuổi Thân - Cam

Nguồn năng lượng tươi mới của màu cam được xem là rất phù hợp với tuổi Thân trong tuần này. Đây là gam màu khuyến khích sự sáng tạo, khả năng kết nối và tinh thần lạc quan. Với những người làm trong lĩnh vực kinh doanh, truyền thông hoặc sáng tạo nội dung, màu cam có thể giúp khơi gợi nhiều ý tưởng mới và tạo cảm hứng làm việc.

Tuổi Dậu - Ghi xám

Màu ghi xám mang đến vẻ ngoài chuyên nghiệp, hiện đại và điềm tĩnh cho tuổi Dậu. Đây là tuần bạn cần tập trung nhiều hơn vào chất lượng công việc thay vì cố gắng gây ấn tượng bằng lời nói, vì vậy những gam màu trung tính sẽ giúp hình ảnh cá nhân trở nên đáng tin cậy hơn. Đồng thời, đây cũng là màu sắc phù hợp với các cuộc họp hoặc môi trường công sở.

Tuổi Tuất - Tím

Màu tím tượng trưng cho sự trưởng thành, trực giác và chiều sâu trong suy nghĩ. Tuần này, tuổi Tuất có nhiều cơ hội học hỏi và phát triển bản thân, vì vậy màu tím được cho là sẽ giúp bạn duy trì sự tập trung và tự tin trước những quyết định quan trọng. Đây cũng là gam màu phù hợp với những người đang muốn tạo dấu ấn cá nhân trong công việc.

Tuổi Hợi - Xanh ngọc

Xanh ngọc là màu sắc khép lại danh sách may mắn tuần này. Gam màu này mang ý nghĩa của sự cân bằng, bình an và tài lộc bền vững. Nếu tuổi Hợi đang mong muốn cải thiện các mối quan hệ hoặc thu hút thêm cơ hội trong công việc, việc sử dụng màu xanh ngọc trong trang phục hoặc phụ kiện sẽ giúp bạn cảm thấy thoải mái, tự tin và tràn đầy năng lượng tích cực hơn.

Phong thủy màu sắc chủ yếu mang tính tham khảo và không phải yếu tố quyết định thành công của mỗi người. Tuy nhiên, việc lựa chọn một gam màu phù hợp có thể giúp cải thiện tâm trạng, tăng sự tự tin và tạo ấn tượng tích cực trong giao tiếp cũng như công việc. Với 12 con giáp, tuần mới từ ngày 3/8 đến 9/8 sẽ là thời điểm thích hợp để làm mới hình ảnh bản thân, đồng thời kết hợp giữa sự chuẩn bị kỹ lưỡng, tinh thần chủ động và nguồn năng lượng tích cực để đón nhận nhiều cơ hội hơn. Bởi cuối cùng, "màu may mắn" nhất vẫn luôn là màu sắc khiến bạn cảm thấy tự tin và sẵn sàng hành động.

*Thông tin mang tính chiêm nghiệm, tham khảo