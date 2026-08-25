Khách tố bị chủ quán cơm đe dọa, ép ăn uống khi sạc xe điện tại trạm: Chủ quán giải thích gì?

Mạng xã hội mới đây lan truyền đoạn clip ghi lại sự việc một phụ nữ tố chủ quán cơm ép khách ăn uống khi đưa xe ô tô vào trạm sạc gần đó. Thông tin đã nhận được sự quan tâm của dư luận. Được biết, sự việc xảy ra tại quán cơm ven quốc lộ 1 (thôn Long Thạnh, xã Xuân Lộc, tỉnh Đắk Lắk).

Chia sẻ trên báo Tuổi Trẻ, chị N.T.H.T. (ở Hà Nội) - người đăng tải đoạn clip cho biết, gia đình chị đi 3 ô tô vào Nha Trang du lịch. Khoảng 12 giờ ngày 22/8, đoàn dừng lại trạm sạc trong khuôn viên quán cơm ven quốc lộ 1. Theo chị T., ngay khi xe vào trạm sạc, người của quán yêu cầu đoàn ăn cơm tại đây nhưng gia đình chị không đồng ý vì cho rằng sạc xe và ăn uống là 2 dịch vụ riêng biệt. Trạm sạc không thuộc quyền quản lý của quán cơm và không có quy định bắt buộc ăn cơm mới được sạc xe.

Sau đó, đoàn nhà chị T. sang quán đối diện dùng bữa. Người phụ nữ kể, khi chồng chị quay lại lấy xe thì 2 bên xảy ra cự cãi, chủ quán có hành vi chửi bới, đe đọa đánh. Thấy tình hình căng thẳng, chị T. đã lấy điện thoại quay clip làm bằng chứng, cảnh báo mọi người. Chị cũng mong cơ quan chức năng sớm làm việc, xử lý để khách đường xa cảm thấy an toàn.

Nơi xảy ra sự việc. (Ảnh: Cắt từ clip)

Liên quan đến sự việc, ông Đ.T.P., chủ quán cơm nói trên cho biết khi khách đến sạc xe, ông chỉ mời vào ăn cơm bình thường. Tuy nhiên, nhiều người xem video trên mạng đã hiểu lầm rằng quán ép khách.

Theo ông P., ông nói với khách rằng: “Anh có sạc điện ghé quán ăn bữa cơm”, đây cũng là lời mời bình thường, nhưng vị khách cũng nặng lời với ông và 2 bên lời qua tiếng lại. Ông cho rằng người phụ nữ có thể không hiểu câu chuyện, từ bên kia đường chạy sang quay video rồi đăng lên mạng. Cũng theo chủ quán, sau khi sạc xong, khách vẫn lấy xe rời đi bình thường, không có chuyện bị cấm cản vì không ăn cơm tại quán.

Nguồn tin trên báo Lao Động cho hay, UBND xã Xuân Lộc (tỉnh Đắk Lắk) thông tin công an địa phương đã nắm thông tin và đang xác minh vụ việc.