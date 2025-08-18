Khách Tây ngạc nhiên trước món bún lạ mà quen của người Việt, nhận xét: "Tôi chưa bao giờ ăn thế này!"

Bên cạnh các danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử, điểm đến thiên nhiên hay sự đa dạng văn hóa trong đời sống từng vùng miền, ẩm thực cũng chính là một nét đặc sắc thu hút du khách nước ngoài đến với Việt Nam. Những món dân dã, có nhiều phiên bản, khiến các vị khách từ xứ lạ phải trầm trồ vì "vừa lạ lại vừa quen".

Sau đây là một ví dụ như thế, được chàng du khách Mỹ Max McFarlin nhắc tới trong 1 video đăng tải trên kênh Youtube gần 1 triệu người theo dõi của mình. Cụ thể, món ăn anh thưởng thức là "bún riêu tôm da heo", trong một cửa hàng lâu đời, nằm trên đường Hoàng Hoa Thám, ngay sát chợ Cây Quéo (quận Bình Thạnh cũ).

Khác với món bún riêu truyền thống, bún riêu ở đây có điểm nhấn là phần da heo được làm sạch kỹ, lạng bỏ mỡ, cuộn chặt rồi luộc và để lạnh trước khi thái. Cách làm này giúp da heo có độ giòn sần sật, ăn rất vui miệng. Chính Max đã trực tiếp được tận mắt chứng kiến các công đoạn người ta tỉ mỉ làm ra da heo để dùng cùng bún riêu.

Max được trực tiếp xem quá trình làm ra da heo cuộn đặc biệt trong bát bún riêu (Ảnh Max McFarlin)

Thành phẩm (Ảnh Đi Đâu)

Nước dùng của món bún thì được nấu từ tôm và thịt heo băm chứ không chỉ là nước dùng cua đồng như thông thường. Vị nước ngọt thanh, kết hợp với chua nhẹ của cà chua. Bát bún hoàn chỉnh thập cẩm có thêm đậu hũ, huyết, chả và sa tế tóp mỡ. Bát đặc biệt có thể có chả tiêu, chả tôm và tôm thật.

Thưởng thức bát bún riêu tôm da heo đặc biệt, chàng khách Tây nói: "Một trải nghiệm thật đặc biệt. Tôi chưa bao giờ ăn bún riêu thế này. Mỡ heo và tôm ngon không lệch đi được đâu". Anh cũng nói thêm anh tới đây để thưởng thức da heo cuộn, và thực sự món ăn không làm anh thất vọng.

Max thích thú với hương vị bún riêu đặc biệt (Ảnh Youtube Max McFarlin)

Các phiên bản bún riêu khắp 3 miền Việt Nam

Ở Việt Nam, bún riêu không chỉ là món ăn quen thuộc mà còn là “tấm bản đồ” hương vị, phản ánh sự đa dạng ẩm thực của từng vùng miền. Mỗi địa phương lại có một cách biến tấu riêng, tạo nên những phiên bản bún riêu đặc trưng, hấp dẫn du khách khi đặt chân tới.

Tại miền Bắc, đặc biệt là Hà Nội và các tỉnh đồng bằng sông Hồng, bún riêu cua được xem là chuẩn mực truyền thống. Nước dùng được nấu từ cua đồng giã tay, lọc lấy gạch và thịt, tạo màu vàng óng, vị ngọt thanh xen lẫn chút chua nhẹ từ dấm bỗng hoặc quả dọc.

Topping quen thuộc là đậu phụ rán, cà chua, hành hoa, rau sống gồm tía tô, kinh giới, hoa chuối thái mỏng. Mắm tôm là gia vị không thể thiếu, giúp món ăn thêm dậy mùi. Vào mùa hè, du khách có thể dễ dàng bắt gặp những hàng bún riêu cua vỉa hè, chỉ cần một tô là đủ mát lòng, no bụng.

Bát bún riêu truyền thống ở Hà Nội (Ảnh Foodie)

Vào miền Trung, sự sáng tạo được thể hiện rõ trong bún riêu Huế và các vùng ven biển. Một số quán ở Huế thay cua đồng bằng cua biển, thêm chả tôm hoặc chả cua hấp, nước dùng đậm đà hơn và thường cay nhẹ. Ở Quảng Nam, Quảng Ngãi, người dân còn kết hợp bún riêu với cá hoặc tôm, tạo vị ngọt hải sản đặc trưng. Các tỉnh ven biển miền Trung như Khánh Hòa, Bình Định còn có bún riêu ghẹ, bún riêu tôm, bún riêu cá ngừ, vừa thơm vừa chắc thịt, mang đậm hơi thở biển khơi.

Đến miền Nam, nhất là TP.HCM, bún riêu trở nên phong phú hơn bao giờ hết. Ngoài bún riêu cua truyền thống, du khách có thể tìm thấy bún riêu ốc biển, bún riêu bạch tuộc, bún riêu tôm khô tóp mỡ hay bún riêu da heo cuộn - phiên bản chàng du khách Tây thưởng thức.

Bún riêu miền Nam với nhiều phiên bản sáng tạo khi thêm nhiều nguyên liệu khác (Ảnh Z News)

Chẳng hạn, bún riêu bạch tuộc gây ấn tượng nhờ thịt bạch tuộc giòn dai, ăn cùng chả riêu cua, huyết, đậu hũ; hay bún riêu tôm khô với nước dùng thơm lừng, béo ngậy từ tóp mỡ.

Không dừng lại ở đó, một số tỉnh miền Tây Nam Bộ còn biến tấu bún riêu để phù hợp khẩu vị địa phương. Ở Cà Mau, bún riêu cua đồng thường thêm mắm ruốc, tạo vị đậm và mùi thơm đặc trưng. Tại An Giang, có phiên bản bún riêu ăn kèm cá lóc hoặc cá linh, vừa dân dã vừa phù hợp mùa nước nổi.

Chính sự đa dạng này khiến bún riêu trở thành món ăn không thể bỏ qua với du khách yêu ẩm thực khi đến du lịch Việt Nam. Mỗi tỉnh thành là một trải nghiệm vị giác mới: Từ vị thanh nhẹ, mộc mạc của miền Bắc; vị cay nồng, đậm đà của miền Trung; đến sự phong phú, sáng tạo của miền Nam. Khi du lịch, việc tìm đến các quán bún riêu địa phương không chỉ giúp thực khách thưởng thức bữa ăn ngon mà còn là cách khám phá văn hóa, tập quán ăn uống của người dân bản xứ.