Thời gian gần đây, món lòng se điếu bất ngờ trở thành tâm điểm trên mạng xã hội, khi được ví như một "cực phẩm lòng lợn" vừa hiếm vừa ngon. Điều thú vị là không chỉ dân mạng Việt mê mẩn bàn luận, mà ngay cả người nước ngoài sống tại Việt Nam cũng không nằm ngoài cơn sốt này.

Điển hình là mới đây, một vị khách Tây có tên Will, chủ kênh TikTok Will in Việt Nam (@willinvietnam) đã chia sẻ video ghi lại trải nghiệm lần đầu ăn món lòng se điếu. Video nhanh chóng nhận được sự chú ý lớn vì ai nấy đều tò mò liệu một người ngoại quốc sẽ cảm nhận thế nào về món ăn "khó nhằn" này.

Trong video, Will ghé vào một quán lòng dân dã, ngồi xuống gọi một đĩa "lòng se điếu" chấm mắm tôm. Anh chàng Tây ngồi xuống, tự tin gọi ngay một đĩa "lòng se điếu" cùng bát mắm tôm - combo khiến không ít người nước ngoài phải e dè. Điều gây ấn tượng là cách Will khuấy mắm tôm cực kỳ chuyên nghiệp: anh vắt chanh, thêm ớt rồi khuấy đều tay đến khi bát mắm bông lên sánh mịn, chuẩn bài như người sành ăn.

Sau đó, Will từ tốn thưởng thức từng miếng lòng, ăn chậm rãi, nhẩn nha như đang tận hưởng một món ăn đặc biệt chứ không hề dè chừng hay miễn cưỡng. Anh không quên chấm ngập vào bát mắm tôm rồi đưa lên miệng ăn một cách hào hứng. Điều thú vị là anh ăn đến tận miếng cuối cùng, không bỏ sót chút nào,. Biểu cảm của Will xuyên suốt video là một sự thích thú thật sự, vừa bất ngờ, vừa hài lòng, giống như một người vừa khám phá ra "món ruột" mới của mình vậy.

Ấy thế nhưng, Will lại hài hước bình luận: "100% người nước ngoài không ăn được món này." Câu nói khiến nhiều người bật cười vì cái cách anh khẳng định "mình là ngoại lệ" chẳng khác gì một người Việt chính hiệu.

Tuy nhiên, cũng từ chính video này, nhiều dân mạng "soi" ra một chi tiết khiến ai nấy ngã ngửa: món mà Will ăn thực ra không phải lòng se điếu, mà là… dồi trường. Nhiều người trong nghề cũng từng lên tiếng cho biết, lòng se điếu thực sự rất hiếm, không phải quán nào cũng có, thậm chí dân sành ăn còn phải "đặt trước" mới có thể thưởng thức.

Dù có chút "nhầm nhẹ", nhưng trải nghiệm ăn lòng chấm mắm tôm của anh chàng Will vẫn được cộng đồng mạng khen ngợi. Bởi lẽ không phải người nước ngoài nào cũng có thể ăn được lòng, đặc biệt là mắm tôm - một loại gia vị đậm đà nhưng cũng rất "kén người".

Từ tiết canh đến mắm tôm, từ sầu riêng đến lòng lợn - ngày càng nhiều du khách nước ngoài như Will không ngại thử sức với những món kén người ăn của Việt Nam. Dù đôi khi có chút nhầm lẫn, nhưng tinh thần khám phá ẩm thực bản địa của họ vẫn luôn khiến dân tình phải gật gù "bái phục".

(Nguồn: @willinvietnam)