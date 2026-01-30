Khách Tây liều lĩnh thử ăn món độc lạ Việt Nam, trong khi nhiều người Việt chưa chắc đã dám

Trong mắt nhiều du khách, ẩm thực Việt Nam luôn là hành trình khám phá đầy bất ngờ: từ bát phở nóng buổi sáng, ổ bánh mì vội vàng bên vỉa hè cho tới những món ăn vùng cao mang đậm dấu ấn văn hoá bản địa. Và lần này, "nhân vật chính" của câu chuyện là thắng cố - món ăn đặc trưng của đồng bào vùng Tây Bắc, vốn nổi tiếng vì hương vị rất riêng và cách chế biến khiến không ít người phải… chùn bước.

Theo đoạn clip được chia sẻ trên mạng xã hội, vị khách Tây trong chuyến du lịch Việt Nam đã quyết định gọi món thắng cố để thử cho biết. Ban đầu, anh có phần dè dặt khi nhìn nồi thắng cố nghi ngút khói với đủ loại nguyên liệu bên trong. Nhưng sau vài giây quan sát, vị khách vẫn cầm thìa lên nếm thử, rồi tiếp tục ăn thêm vài miếng nữa.

Biểu cảm của anh không quá phô trương, không kiểu "wow" hay tỏ ra quá đà, chỉ đơn giản là gật gù. Thế nhưng điều đáng nói là sau đó, khi đã về nhà, càng ngày càng nhận ra mình thích món ăn này, anh liền đăng video với nội dung: "Giờ mà có nồi thắng cố thì hết ý".

Điều khiến cư dân mạng chú ý không chỉ là phản ứng của vị khách, mà còn bởi thắng cố vốn là món ăn mà ngay cả người Việt cũng chưa chắc ai cũng dám thử. Nhiều người thừa nhận, dù đã từng đi Tây Bắc hoặc nghe danh thắng cố từ lâu, nhưng vẫn "né nhẹ" mỗi khi thấy nồi thắng cố.

Thắng cố truyền thống thường được nấu từ thịt và nội tạng ngựa (hoặc bò, trâu), hầm cùng nhiều loại gia vị rừng như thảo quả, địa liền, gừng, sả… tạo nên mùi thơm rất đặc trưng. Nhưng vì làm từ nội tạng, gồm cả ruột non với phần bên trong nên nhiều người hơi e dè.

Dưới phần bình luận, nhiều netizen Việt để lại phản ứng khá thú vị: người thì công nhận "khách Tây này gan thật", người lại nói vui rằng bản thân đã đi Sa Pa, Hà Giang vài lần nhưng vẫn chưa đủ can đảm thử thắng cố.

Cũng có ý kiến cho rằng, ngày nay, món ăn này đã được biến tấu một chút khi bán cho du khách nên cũng không còn "đáng sợ" như lời đồn.

Thực tế, thắng cố không đơn thuần chỉ là món ăn, mà còn gắn với sinh hoạt cộng đồng của đồng bào vùng cao.

Câu chuyện vị khách Tây ăn thắng cố vì thế không chỉ dừng lại ở chuyện "dám thử món lạ", mà còn phản ánh một góc nhỏ trong hành trình khám phá Việt Nam của du khách quốc tế. Với họ, mỗi món ăn là một trải nghiệm, còn với người Việt, thắng cố vẫn luôn là món ăn gây nhiều tranh luận - có người mê, có người e dè, và cũng không ít người đến giờ vẫn chưa từng thử qua.

(Nguồn: @punchbear_01)