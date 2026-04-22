Một bài đăng trên Threads, được đăng tải chưa đến 24h, song đã thu hút hơn đến 62K lượt “thả tim” và hút gần 800 nghìn lượt xem với loạt hình ảnh Locket.

Bài đăng về chuyện bạn trai Tây học tiếng Việt đang viral. Nguồn: ng.honghoa

Theo đó, chủ nhân bài đăng là một cô gái có tên viết tắt là H. chia sẻ chuyện bạn trai người Pháp “dùng hết vốn tiếng Việt để chơi Locket. Có bao nhiêu dùng bấy nhiều”. Và để minh chứng, H. đăng kèm loạt ảnh chụp màn hình Locket của nửa kia. Từ làm việc đến ăn uống và thậm chí là đi dạo thì anh chàng đều ghi lại, tất cả đều có caption bằng tiếng Việt.

Càng đọc, nhiều người càng nhận ra sự cố gắng rõ rệt của anh chàng. Dù mắc lỗi chính tả, câu cú còn lủng củng, nhưng chính điều đó lại khiến cộng đồng mạng cảm thấy “đáng yêu”.

Đặc biệt, các món ăn được chia sẻ chủ yếu là đồ Việt do bạn gái nấu như phở, bún,... Những caption kiểu “Con vịt” (thay vì bún vịt), “Ngon nhiều”, hay cách pha trộn ngôn ngữ như “Sunny nhiều” khiến không ít người bật cười. Thậm chí, anh còn biết viết tắt “Người giàu” thành “Ng giàu”.

Rất nhiều món ăn Việt được bạn gái nấu, chàng trai đều đăng lên, khen ngon.

Tiếng Anh tiếng Việt "trộn lẫn" trông sai sai nhưng ai cũng hiểu.

Khó thế này mà cũng nghĩ ra luôn.

Loạt bài đăng này khiến dân mạng vừa thấy hài hước, vừa ấn tượng với vốn từ ngày càng phong phú và sự chăm chỉ cập nhật của anh chàng. Nhiều bình luận cho rằng: “Tính ra ổng viết nhiều thật, mình nhiều khi chỉ ‘haha’, ‘hihi’ cho xong”.

Nhiều người cũng liên tưởng đến hình ảnh bản thân lúc học tiếng nước ngoài và tập viết. Thỉnh thoảng tuy hơi vô tri nhưng “ai cũng phải bắt đầu từ đâu đó”.

“Bây giờ tui đã hiểu cảm giác lúc up story bằng tiếng Đức hồi mới học”, “Xem đến đâu là cười sảng đến đó”, “nhưng thỉnh thoảng tiếng Việt tui cũng viết lộn xộn thế nhá chỉ có cái là đúng chỉnh ta”,... là những bình luận của cư dân mạng.

H. đã bạn trai người Pháp đã về Việt Nam chơi, có chuyến đi từ Bắc vào Nam vào năm 2025.

Cùng thời điểm, một câu chuyện khác về người nước ngoài học tiếng Việt cũng đang nhận được nhiều sự quan tâm. Nhân vật chính là Scott Glen, 28 tuổi, đến từ Canada. Trong bài đăng đầu tiên trên Threads, anh tự giới thiệu bằng tiếng Việt và nhờ cộng đồng góp ý cách học.

“Xin chào, tên tôi là Scott, 28 tuổi. Tôi đến từ Canada. Tôi đang cố gắng học tiếng Việt. Xin vui lòng trả lời bài viết này bằng tiếng Việt và cho tôi lời khuyên. Đây là con chó của tôi. Tên nó là Rudy. Anh ấy ăn rất nhiều”, Scott Glen chia sẻ và cho biết thêm anh học tiếng Việt vì có bạn gái người Việt Nam.

Bài đằng này cũng đang hot không kém. Nguồn: scottyyglen

Bài đăng nhanh chóng thu hút lượng tương tác cao từ cộng đồng mạng. Nhiều bình luận còn nhiệt tình hướng dẫn anh chàng người Canada này cách học, sửa lỗi ngữ pháp.

“Ở Việt Nam, chúng tôi không gọi thú cưng của mình là ‘anh ấy’ hay ‘cô ấy’, chúng tôi thường gọi là: nó, em ấy, bé, nhỏ. Nếu có nhiều thú cưng thì gọi là ‘chúng nó’ hoặc ‘tụi nhỏ’ (cụm từ ‘tụi nhỏ’ cũng có thể dùng để gọi những đứa trẻ).

Chúc anh học tiếng Việt vui vẻ nhé”, một cư dân mạng để lại bình luận.

Scott Glen cũng rất chăm chỉ, tích cực phản hồi lại những bình luận của cư dân mạng bằng tiếng Việt. Hiện Status này đã thu về hơn 10K lượt “thả tim” chỉ sau 1 ngày đăng tải.

Scott Glen cho biết anh hiện vẫn đang ở Canada và mong muốn năm 2027 được đến Việt Nam du lịch.

“Comment nào bạn không hiểu thì chụp màn hình lại và gửi lên chat gpt để nó dịch và giải thích cụ thể ngữ cảnh cho nhé, vì có 1 số từ ngữ địa phương hoặc câu đùa mang tính địa phương mà Google Dịch không làm được”, “Bên cạnh việc học trong sách, bạn có thể học thêm nhiều từ ngữ địa phương thông qua mọi người và học các từ viết tắt trên mạng xã hội nhé”, “Cứ đang lên đây có gì mọi người sửa cho nữa nhé”,... là những bình luận của cư dân mạng ạ.