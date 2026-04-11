Mới đây, một đoạn video ngắn của du khách nước ngoài với dòng caption: “POV: Mải làm nhiệm vụ phụ quá nên giờ bị kẹt luôn trong một phiên bản Việt Nam của Bridgerton” đang khiến mạng xã hội bật cười vì sự hài hước, thú vị. Bởi khung cảnh trong đoạn clip mà vị khách Tây này đang nhắc đến là Đại Nội Huế.

Ban đầu, đó chỉ là một chuyến tham quan bình thường đi bộ, ngắm kiến trúc, chụp vài tấm hình check-in như bao du khách khác. Nhưng chỉ vài phút sau, mọi thứ bắt đầu trở nên… khác lạ, như lạc vào chiều không gian khác.

Clip: Khoảnh khắc ở Huế được khách Tây ghi lại khiến nhiều người chú ý (Nguồn: @frenchiequesting)

Trong khung hình, phía trước là một khoảng sân rộng, nơi từng nhóm người đang di chuyển chậm rãi. Điều đặc biệt nằm ở chỗ gần như tất cả đều mặc cổ phục. Người thì áo dài ngũ thân, người diện nhật bình, có người còn đội khăn đóng, cầm quạt,... Không gian xung quanh là cung điện cổ kính, mái ngói vàng, tường đỏ, tất cả hòa vào nhau tạo thành một bức tranh mà nếu không để ý, rất dễ nghĩ đó là… một cảnh quay phim cổ trang.

Vị khách Tây đứng từ xa, zoom máy quay lại, rồi gần như “đứng hình” vài giây vì khung cảnh này. Cộng đồng mạng cũng bày tỏ có thể vị khách đang có cảm giác giống trong game, khi tập trung làm một nhiệm vụ phụ rồi bị cuốn vào một cốt truyện hoàn toàn khác, với bối cảnh, nhân vật và không khí không còn giống ban đầu. Từ một chuyến du lịch, vị khách này bỗng thấy mình như đang đứng giữa một buổi “tiến cung”. Mọi thứ vừa điện ảnh nhưng cũng rất chân thật, thú vị, tạo nhiều sự bất ngờ.

Tuy nhiên với người Việt đặc biệt là những ai đã từng đến Huế, điều này đã không còn xa lạ. Trào lưu mặc cổ phục để chụp ảnh tại Đại Nội hay các điểm thăm quan khác tại Huế đã trở nên phổ biến trong vài năm trở lại đây. Không chỉ khách du lịch, mà cả người trẻ trong nước cũng tìm đến để trải nghiệm, ghi lại những khoảnh khắc mang tính hoài niệm.

Một số bình luận của cộng đồng mạng:

- “Không phải bạn đang bị mắc kẹt đâu, chúng ta đang sống thật như vậy đó”.

- “Chào mừng bạn đến Huế, nơi bạn có thể thấy mình như đang ở một chiều không gian khác với hiện tại”.

- “Nhưng có ai như mình không, nhìn khung cảnh này mà thấy đẹp lung linh luôn”.

- “Phải công nhận là Huế đẹp thật. Mình cũng từng đến và chụp một bộ ảnh với cổ phục. Chắc chắn sẽ quay lại Huế”.

- “Khách Tây nhìn khung cảnh này thấy thú vị là đúng rồi vì chắc khó ở đâu có. Nhiều bạn nước ngoài cũng thử trải nghiệm mặc cổ phục đó, bạn đã thử chưa?”.

Ảnh: thaonguyenherbaltea

(Ảnh: @A Mai)