Mới đây, mạng xã hội xôn xao trước câu chuyện một du khách nước ngoài được một cô nhặt ve chai hỗ trợ tìm lại đôi giày bỏ quên trên đường phố TP.HCM.

Hai người xa lạ, không nói chung một ngôn ngữ, vẫn cùng nhau đi qua nhiều con hẻm trong khoảng 40 phút để tìm lại món đồ tưởng chừng đã mất.

Người chia sẻ câu chuyện này là Joe Brady - một content creator người Anh, hiện sống và làm việc tại Thái Lan. Đoạn clip được anh đăng tải trên Instagram cá nhân từ hơn 1 tháng trước, song đến hiện tại mới bất ngờ viral trở lại trên mạng xã hội. Hiện, clip này thu về 906N views.

Kèm theo video, Joe Brady viết: “She didn’t speak a single word of English. No Google Translate. Nothing. She had no reason to help me and she still wouldn’t give up. Wait for the end”. (Tạm dịch: “Cô ấy không nói một từ tiếng Anh nào. Không Google Dịch. Không có gì cả. Cô ấy chẳng có lý do gì để giúp tôi, vậy mà vẫn không chịu bỏ cuộc. Hãy chờ đến cuối”).

Đoạn clip dài khoảng 1 phút ghi lại hành trình vị khách Tây được cô nhặt ve chai nhiệt tình giúp tìm lại đôi giày bị bỏ quên. Nguồn: joebradyyy

Joe Brady cho biết trước đó anh quay một đoạn “fit check” tại một con hẻm ở TP.HCM khi đang đi đôi Vans mới. Quay xong, anh bỏ đôi giày cũ, mới đi được vài tuần, vào trong hộp rồi rời đi mà quên béng mất.

Đến lúc nhớ ra và quay lại, đôi giày đã “biến mất”. Đang loay hoay không biết tìm từ đâu, anh bắt gặp một cô nhặt ve chai đi ngang. Hai người, một người nói tiếng Anh, một người nói tiếng Việt, chẳng hiểu nhau nói gì, nhưng cô vẫn nhanh chóng đoán ra anh đang cần tìm món đồ bị bỏ quên.

Không chần chừ, cô vẫy tay bảo anh đi theo. Vừa đẩy xe chở bìa carton, cô vừa liên tục gọi điện cho các “đồng nghiệp” để hỏi xem có ai nhìn thấy đôi giày.

Anh chàng thì loay hoay mở ChatGPT để giao tiếp, đưa cả màn hình cho cô xem, nhưng cô chẳng mấy quan tâm, chỉ xua tay rồi tiếp tục đi tìm. Có vẻ với cô lúc này, tìm được đôi giày mới là việc quan trọng nhất.

Càng đi tìm, câu chuyện càng “dở khóc dở cười”. Cô tiếp tục hỏi những người nhặt ve chai khác. Có lúc mọi người còn xảy ra hiểu lầm, tranh luận vì một người tưởng cô đang nghi ngờ người khác lấy đôi giày. Nhưng tất cả hóa ra chỉ là một sự nhầm lẫn.

Mặc kệ chuyện giao tiếp chẳng dễ dàng, cô vẫn không bỏ cuộc. Hai người tiếp tục băng qua nhiều con phố, con hẻm, hỏi hết người này đến người khác.

Sau khoảng 40 phút, điều không ngờ nhất đã xảy ra: đôi giày được tìm thấy thật.

Cuối clip, anh chàng vẫn chưa hết bất ngờ. Anh cố gửi tiền để cảm ơn người phụ nữ, thậm chí đã đưa tiền cho cô, nhưng cô nhất quyết xua tay từ chối.

“Tôi đã cố đưa tiền cho cô ấy, thực sự tôi có đưa, nhưng cô ấy từ chối, không muốn nhận bất kỳ khoản tiền nào. Cô ấy vừa dành nửa tiếng để giúp tôi. Việt Nam, đúng là một đất nước tuyệt vời”, anh chia sẻ.

Câu chuyện sau đó nhận được nhiều sự chú ý trên mạng xã hội. Không chỉ chàng trai bất ngờ khi tìm lại được đôi giày, nhiều người xem cũng ngỡ ngàng trước cách các cô nhặt ve chai cùng nhau hỗ trợ tìm kiếm. Không có nhiều thông tin, lại hoàn toàn bất đồng ngôn ngữ với vị khách Tây, các cô vẫn nhiệt tình hỏi han, gọi cho những người khác và lần theo dấu vết món đồ suốt hàng chục phút. Điều khiến nhiều người thích thú là chẳng ai biết chính xác đôi giày đang ở đâu, vậy mà cuối cùng họ vẫn tìm được.

Những bình luận của cư dân mạng:

“Đến tôi còn sốc nữa là anh Tây này, sao cô siêu vậy”.

“Xem mà vẫn không hiểu sao cô tìm được giày luôn, còn không hiểu nhau nói gì, xong rất kiên định với việc tìm giày cho anh này nha. 10 điểm cô ơi”.

“Xem đến đâu là phải wow đến đó. Đúng là người có mối quan hệ”.

“Vui lây luôn á. Cô tốt tỉnh quá”.

Hiện tài khoản TikTok của Joe Brady có hơn 11,3 nghìn người theo dõi, trong khi Instagram cá nhân có hơn 32 nghìn follower. Ạnh chủ yếu ở Bangkok, từ năm 2022. Trên TikTok cá nhân, Joe Brady thường chia sẻ những trải nghiệm thực tế của một người nước ngoài sinh sống tại Thái Lan, bên cạnh các nội dung về du lịch và cuộc sống thường ngày.