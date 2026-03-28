Khách Tây đang đi du lịch bỗng được "gả vợ" ở Việt Nam, netizen: Cứ đà này thì mỗi tỉnh một "cô vợ"!

Không ít du khách nước ngoài đến Việt Nam rồi phải lòng cảnh đẹp, ẩm thực hay con người nơi đây. Có người còn được trải nghiệm một “đặc sản” rất riêng: đi du lịch… và được mai mối luôn chuyện tình cảm.

Mới đây, một tài khoản có tên @cutetravelervn chia sẻ trên Threads câu chuyện khá hài hước khi dừng chân tại một cánh đồng lúa để quan sát cuộc sống của người dân địa phương. Theo lời kể, anh được mọi người mời ăn uống rất nhiệt tình.

Tuy nhiên, điều khiến anh bất ngờ hơn cả là sau đó, mọi người bắt đầu muốn gả anh cho một cô gái nào đó. “Tôi dừng lại ở một cánh đồng lúa để quan sát mọi người làm việc. Họ cho tôi ăn uống, rồi muốn gả tôi cho ai đó” - người khách này chia sẻ.

Bài đăng nhận về nhiều sự chú ý trên Threads

Phản ứng trước tình huống này, anh chàng không tỏ ra khó xử mà chia sẻ lại với tâm thế khá thích thú. Câu chuyện nhanh chóng thu hút sự chú ý với 157k lượt xem, 14,5k lượt yêu thích và nhiều bình luận vừa buồn cười vừa đồng cảm. Không ít người Việt cho rằng đây là tình huống thân thuộc, bởi ở nhiều vùng, việc quan tâm đến chuyện lập gia đình của người khác - kể cả người lạ - đôi khi cũng diễn ra một cách tự nhiên như vậy.

Một số bình luận từ cư dân mạng:

- Đúng bài là sẽ hỏi tên tuổi gốc gác công việc, xong mai mối cho các chị em hợp tuổi, có thể sang năm là xuống cấy được luôn đó.

- Đó là lý do vì sao các bà mẹ Việt luôn dạy con mình không được nhận đồ ăn từ người lạ, nếu không sẽ bị bắt cóc. Có vẻ như trái tim và tâm hồn của bạn đã bị Việt Nam ‘bắt cóc’ mất rồi nhỉ?

- Ở Việt Nam, thay vì nói “Bạn đẹp trai quá”, người ta sẽ hỏi kiểu như: “Bạn lấy vợ chưa?”.

- Chào mừng đến với văn hoá giao tiếp ở Việt Nam.

- Lần đầu nghe thấy lạ vậy thôi, dần dần bạn sẽ quen với việc đó, vì đa phần người ta chỉ nói cho vui thôi chứ không thật sự muốn gả bạn cho ai cả.

- Cứ đi du lịch ở Việt Nam nhiều hơn nữa thì tỉnh nào anh cũng có vợ thôi.

- Trung bình cuộc nói chuyện của người Việt Nam với người lạ: Anh đi đâu đấy? Cơm nước gì chưa? Ghé vô đây chơi! Vợ con gì chưa? Rồi chị nhà và mấy đứa nhỏ đâu?

- Một nét văn hoá khá hay và đáng yêu của người dân địa phương đó bạn, các bác quý ai sẽ hỏi có gia đình chưa rồi mai mối gả con gái hay cháu gái cho. Cũng là một cách khá hay thể hiện tình cảm ở đây.

- Họ chỉ đùa bạn thôi. Người Việt Nam rất thân thiện.

Cánh đồng nơi chàng trai nước ngoài đã dừng lại và bữa ăn được mời

Được biết, chủ nhân tài khoản này là Ilia Ilin - chàng trai đến từ Nga, đang sống ở Hà Nội. Trên các nền tảng MXH, Ilia Ilin thường chia sẻ trải nghiệm về cuộc sống đời thường ở Việt Nam như đi chợ mua dứa, ăn đồ ăn vặt, những cuộc nói chuyện với người dân địa phương khi đi du lịch,...

Như mới đây, sáng ngày 28/3, Ilia Ilin chia sẻ trải nghiệm của mình ở Mai Châu (Phú Thọ): "Bạn biết gì về lòng hiếu khách của người Việt Nam? Trong kỳ nghỉ, xe máy của chúng tôi bị hỏng ở một ngôi làng gần Mai Châu. Chúng tôi được một gia đình toàn nữ đón tiếp và trong cái nóng 30 độ, họ đã cho chúng tôi trà đá mà không tính tiền. Họ cũng tìm được một thợ sửa xe máy đang nghỉ phép, người này đã đến từ phía bên kia thành phố và sửa xe cho chúng tôi".

Anh chàng cũng nhiều lần tiết lộ mình rất yêu Việt Nam. Thỉnh thoảng khi được những người bán hàng ở chợ khuyến mại hay không tính tiền món đồ, Ilia Ilin cũng mang những món quà nhỏ đến tặng cho họ. Các chia sẻ của Ilia Ilin không chỉ mang tính giải trí mà còn cho thấy một góc nhìn rất đời thường, gần gũi về văn hóa và con người Việt Nam trong mắt bạn bè quốc tế.

Anh chàng thường chia sẻ những khoảnh khắc với mọi người mà mình gặp

