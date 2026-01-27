Khách làng chơi siết cổ gái bán dâm để quỵt tiền, cướp tài sản

Ngày 27/1, thông tin từ Viện Kiểm sát nhân dân Khu vực 7 - Đồng Tháp, đơn vị đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can và lệnh tạm giam 4 tháng đối với Nguyễn Văn Vũ (23 tuổi, ngụ xã Phong Hòa, Đồng Tháp) để điều tra về hành vi cướp tài sản.

Đối tượng Nguyễn Văn Vũ

Theo điều tra ban đầu, Vũ nghiện ma túy, không có nghề nghiệp ổn định. Tối 13/1, sau khi Vũ nhậu và dùng ma túy, Vũ đến quán giải khát ở xã Tân Dương (Đồng Tháp) gặp người phụ nữ tên T.T.M. thỏa thuận mua bán dâm với số tiền 400.000 đồng/lần.

Cả hai đồng ý và đi đến nhà trọ ở gần đó thuê phòng và thực hiện hành vi quan hệ tình dục với chị M. 2 lần. Được chị M. gợi ý, Vũ tiếp tục quan hệ tình dục lần thứ 3 với tổng số tiền phải trả là 1,2 triệu đồng.

Do Vũ không có đủ tiền, nên nảy sinh ý định sau khi quan hệ tình dục lần 3 sẽ giết chết chị M. để không phải trả tiền. Để chị M. tin tưởng thì Vũ đưa trước cho chị M. 500.000 đồng.

Sau khi quan hệ tình dục lần 3, Vũ nói muốn đi ra quầy lễ tân để hỏi mật khẩu kết nối wifi rồi chuyển tiền cho chị M. Đợi lúc chị M. đang mở cửa cho Vũ đi ra ngoài, Vũ đứng từ phía sau, dùng khăn vải có sẵn trong phòng trọ siết cổ , đè chị M. xuống giường khoảng 5 phút thì chị bất tỉnh.

Vũ nghĩ rằng chị M. đã chết nên nhanh chóng lấy điện thoại di động của chị M. và 500.000 đồng đã đưa trước đó rồi rời khỏi phòng trọ. Cùng lúc này, chị M. tỉnh lại, chạy ra phía trước truy hô, người dân đuổi bắt được Vũ và báo tin đến Công an xã Tân Dương.

Sau đó chị M. được đưa đi cấp cứu.