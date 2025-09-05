Năm 2018, căn nhà lớn ở Thâm Quyến của anh Hạ bị phá dỡ để phục vụ quy hoạch. Gia đình anh nhận được hơn 3 triệu NDT (hơn 11 tỷ đồng) tiền bồi thường. Sau khi bàn bạc, hai vợ chồng anh quyết định gửi số tiền này vào ngân hàng với kỳ hạn một năm, coi đây là phương án an toàn để bảo toàn và sinh lãi.

Hết kỳ hạn, anh Hạ đến ngân hàng kiểm tra và được thông báo khoản tiền gửi đã sinh lời hơn 100.000 NDT (hơn 369 triệu đồng). Tuy nhiên, niềm vui ngắn chẳng tày gang khi người đàn ông này phát hiện số tiền gốc không thể rút.

Không thể chấp nhận việc này, anh Hạ trực tiếp đến ngân hàng để tìm hiểu nguyên nhân. Câu trả lời từ phía nhân viên khiến anh choáng váng: “Do anh không làm thủ tục tất toán khi đáo hạn, khoản tiền đã được tự động tái đầu tư thêm một năm.”

Để làm rõ, ngân hàng đưa ra một biên lai chứng minh trước đó anh Hạ đã mua một sản phẩm quản lý tài sản (WMP) có thời hạn một năm. Theo hợp đồng, khi hết hạn mà khách hàng không tất toán, khoản tiền sẽ tự động gia hạn thêm kỳ hạn mới.

Trước thắc mắc vì sao không được thông báo, nhân viên ngân hàng trả lời rằng trách nhiệm liên lạc thuộc về công ty quản lý tài chính – đơn vị phát hành sản phẩm. Ngân hàng chỉ đóng vai trò trung gian bán sản phẩm cho khách hàng.

Tuy nhiên, khi anh Hạ liên hệ với công ty quản lý tài chính, phía này lại khẳng định họ không có trách nhiệm chủ động liên hệ với khách hàng. Theo họ, thông thường phía ngân hàng sẽ thông báo hoặc khách hàng phải tự gọi để kiểm tra. Dẫu vậy, ban lãnh đạo ngân hàng vẫn giữ quan điểm: mọi thông tin liên quan đến sản phẩm quản lý tài chính đều được công bố trên website, khách hàng phải tự theo dõi và cập nhật.

“Chúng tôi chỉ làm theo hợp đồng. Ngân hàng không có nghĩa vụ liên lạc riêng với từng khách hàng”, đại diện ngân hàng nhấn mạnh.

Lập luận này của ngân hàng càng khiến anh Hạ càng thêm bức xúc: “Tôi rõ ràng đã mua sản phẩm tại ngân hàng, vậy tại sao họ lại nói họ không có trách nhiệm?”.

Ảnh minh họa: Baijiahao

Phía ngân hàng sau đó chỉ thừa nhận rằng dịch vụ hậu mãi có thể chưa đầy đủ, nhưng khẳng định họ không sai về mặt thủ tục. Trong khi đó, anh Hạ kiên quyết cho rằng ngân hàng cố tình “phủi trách nhiệm”, bởi trong vụ việc này, anh không ký hợp đồng trực tiếp với công ty quản lý tài chính mà thực hiện toàn bộ giao dịch tại quầy ngân hàng.

Sau đó, anh Hạ yêu cầu ngân hàng phải trả ngay toàn bộ 3 triệu NDT gốc kèm lãi phát sinh trong thời gian tái đầu tư cho mình. Tuy nhiên, ngân hàng chỉ đồng ý trả lại tiền gốc, đồng thời khẳng định khách hàng chắc chắn sẽ không nhận được phần lãi vì sản phẩm đã tự động tái tục theo quy định.

Không đạt được thỏa thuận, anh Hạ quyết định gửi đơn khiếu nại lên Hiệp hội Bảo vệ Tài chính địa phương. Vụ việc đã được tiếp nhận và được đưa ra xét xử sau đó nhưng không công bố kết quả.

Qua câu chuyện của anh Hạ, cơ quan chức năng Trung Quốc khuyên người dân nên tìm hiểu kỹ và nắm rõ các điều khoản hợp đồng khi gửi tiền hoặc tham gia các sản phẩm quản lý tài chính thông qua ngân hàng để tránh rơi vào các rắc rối pháp lý.