"Khắc tinh" của hợp bào hô hấp RSV có tại VNVC

Bác sĩ Bạch Thị Chính, Giám đốc Y khoa, Hệ thống Tiêm chủng VNVC, cho biết sau 2 tháng kháng thể đơn dòng chính thức ra mắt tại Việt Nam, từ ngày 23/12, VNVC đã trở thành hệ thống trung tâm tiêm chủng tiên phong triển khai tiêm loại sinh phẩm quan trọng này.

Trước đó, từ tháng 10/2025, VNVC đã ra mắt và cùng triển khai tiêm kháng thể đơn dòng RSV tại Hệ thống BVĐK Tâm Anh và Phòng khám Nutrihome, các đơn vị trong cùng hệ sinh thái y tế và ghi nhận sự đón nhận tích cực của các bác sĩ và đông đảo phụ huynh có con nhỏ. Hàng trăm trẻ em đã được tiêm kháng thể đơn dòng an toàn, phần lớn là trẻ sơ sinh, có trẻ chỉ vài ngày tuổi.

Ngay trong ngày đầu VNVC triển khai tiêm kháng thể đơn dòng phòng RSV, chị Nguyễn Thúy Quỳnh, 31 tuổi, phường Tương Mai, Hà Nội, đưa con gái hơn 6 tháng tuổi đến VNVC Trường Chinh để tiêm ngừa. Chị cho biết, khi mới 2 tháng tuổi, bé từng mắc viêm tiểu phế quản phải nhập viện điều trị, hai vợ chồng thay nhau nghỉ làm để chăm con.

"Trải qua rồi mới hiểu cảm giác chỉ mong con đừng ốm nữa. Tôi tìm hiểu bệnh do RSV rất nguy hiểm với trẻ, tôi đưa con đi tiêm chủng ngay để phòng sớm cho con. So với chi phí phải nhập viện điều trị và đánh đổi bằng sức khỏe của con thì tiêm ngừa hiệu quả và tiết kiệm hơn nhiều", chị Quỳnh chia sẻ.

Chị Nguyễn Thúy Quỳnh đưa con gái hơn 6 tháng tuổi đến VNVC Trường Chinh (Hà Nội) tiêm kháng thể đơn dòng phòng virus hợp bào hô hấp RSV. Ảnh: Lê Anh Tuấn

TS.BS Cam Ngọc Phượng, Giám đốc Trung tâm Sơ sinh, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP.HCM, cho biết RSV là nguyên nhân gây viêm phổi, viêm tiểu phế quản khiến trẻ nhỏ nhập viện hàng đầu. Có đến 75-90% trẻ nhiễm RSV trong năm đầu đời, cứ 100 trẻ nhiễm RSV thì khoảng 0,5-2 trẻ nhập viện. Trong khi đó, bệnh không có thuốc điều trị đặc hiệu và dễ tái nhiễm nhiều lần.

Trẻ nhỏ với hệ miễn dịch chưa hoàn thiện, đường thở nhỏ hẹp có nguy cơ trở nặng cao, tiến triển suy hô hấp cấp, xẹp phổi, bội nhiễm vi khuẩn, tràn khí màng phổi, mất nước, rối loạn nhịp tim, ngừng thở và tử vong. Bên cạnh đó, bệnh có thể để lại di chứng lâu dài như xơ phổi, suy giảm chức năng hô hấp, tái nhập viện hoặc hen phế quản mạn tính.

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) ước tính mỗi năm có hơn 3,6 triệu trẻ nhập viện do RSV và hơn 100.000 trẻ tử vong, trong đó, gần 50% trẻ dưới 6 tháng tuổi. Tại Việt Nam, bệnh lưu hành quanh năm, thường gia tăng mạnh vào thời điểm giao mùa và mưa, lạnh, ô nhiễm không khí cuối năm. Gần đây, các bệnh viện ghi nhận số bệnh nhi khám, nhập viện do nhiễm RSV gia tăng. Trong đó, nhiều trẻ chỉ 1-2 tháng tuổi, phải thở oxy, thở máy, có những trẻ ho, sốt, khò khè chuyển biến suy hô hấp nhanh chóng.

BS Phượng đánh giá: "Việc mở rộng triển khai kháng thể đơn dòng tại Hệ thống Tiêm chủng VNVC là bước tiến quan trọng, giúp phụ huynh chủ động phòng bệnh từ sớm cho con, đặc biệt ở giai đoạn nguy cơ cao nhiễm và biến chứng nặng do RSV. Điều này không chỉ giảm tỷ lệ nhập viện và áp lực cho cơ sở điều trị vào mùa cao điểm mà còn giúp gia đình tiết kiệm chi phí, thời gian chăm sóc và hạn chế nguy cơ di chứng lâu dài ở trẻ".

Chị Vạn Chí Linh cho con trai Gia Hưng đến VNVC Lê Đại Hành (TP HCM) tiêm kháng thể đơn dòng phòng RSV. Ảnh: Diễm Chinh

Bác sĩ Chính cho biết kháng thể đơn dòng RSV được sản xuất bằng công nghệ sinh học tái tổ hợp, cung cấp trực tiếp kháng thể đặc hiệu, giúp trẻ được bảo vệ ngay sau tiêm mà không cần thời gian chờ cơ thể tự tạo miễn dịch như vaccine.

Sinh phẩm này có thể tiêm đồng thời với một số vaccine hoặc huyết thanh khác theo chỉ định của bác sĩ. Trẻ từ 12 tháng tuổi trở xuống chỉ cần 1 mũi, trẻ trên 12-24 tháng tuổi nguy cơ cao mắc RSV, cũng có thể sử dụng. Liều dùng được bác sĩ chỉ định dựa trên thời điểm tiêm, cân nặng và đánh giá các yếu tố nguy cơ của trẻ.

"Các tài liệu công bố quốc tế cho thấy, kháng thể đơn dòng này giúp giảm hơn 82% nguy cơ nhập viện và điều trị tích cực do RSV, hiệu quả bảo vệ kéo dài ít nhất 5-6 tháng. Đặc biệt, kháng thể có thể tiêm ngay sau sinh, phù hợp cho mọi trẻ sơ sinh, bao gồm cả trẻ sinh non, nhẹ cân hoặc có bệnh nền, với hồ sơ an toàn thuận lợi và ít ghi nhận phản ứng sau tiêm", bác sĩ Chính cho biết thêm.

Tại VNVC, kháng thể đơn dòng RSV được bảo quản trong hệ thống kho lạnh, dây chuyền lạnh và xe lạnh bảo quản đạt chuẩn GSP tiêu chuẩn quốc tế, giám sát nhiệt độ tự động 24/24 giờ. Ảnh: Mộc Thảo

Trước kháng thể đơn dòng RSV, VNVC đã lần lượt ra mắt triển khai các vaccine phòng RSV cho phụ nữ mang thai và người cao tuổi. Trong đó, vaccine RSV của Pfizer từ cuối tháng 9/2025 và vaccine RSV công nghệ mới của GSK từ ngày 14/12/2025, kịp thời bảo vệ các nhóm nguy cơ cao trong bối cảnh bệnh hô hấp gia tăng vào cuối năm.