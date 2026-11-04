Khả Ngân và Nhan Phúc Vinh đi chụp ảnh cưới, cô dâu lộ bụng lớn

Mới đây, khoảnh khắc Nhan Phúc Vinh và Khả Ngân cùng xuất hiện trong một buổi chụp hình bất ngờ bị "team qua đường" bắt gặp và lan truyền trên mạng xã hội. Nữ diễn viên đội voan cô dâu, trang điểm nhẹ nhàng nhưng vẫn rất xinh. Trong khi đó, Nhan Phúc Vinh ăn mặc đơn giản nhưng vẫn nổi bật với vẻ ngoài điển trai. Cả hai có tạo hình y hệt với cô dâu chú rể đang thực hiện bộ ảnh ngoại cảnh.

Chi tiết khiến cư dân mạng chú ý hơn cả là vòng 2 của Khả Ngân. Có thể thấy, dù quay ở khoảng cách xa nhưng dễ dàng nhận ra vóc dáng nữ diễn viên có sự thay đổi rõ rệt, như phụ nữ đang bước vào những tháng cuối thai kỳ. Cặp đôi luôn đúng sát cạnh nhau, dính như sam cực tình tứ. Netizen "chấm hóng" chờ mong bộ ảnh "full HD" công bố song hỷ của Nhan Phúc Vinh và Khả Ngân.

Clip: Nhan Phúc Vinh và Khả Ngân bị bắt gặp đi chụp ảnh cưới (Nguồn: @bluesky960)

Khả Ngân đội voan cô dâu, khoe bụng vượt mặt ở giai đoạn cuối thai kỳ

Chuyện tình Nhan Phúc Vinh và Khả Ngân

Trước đó, Nhan Phúc Vinh và Khả Ngân từng có dịp hợp tác trong một dự án quảng cáo vào năm 2018. Đến năm 2024, cả hai tiếp tục có những lần đồng hành khi cùng tham gia các buổi chạy bộ với nhóm bạn. Thời điểm ấy, mối quan hệ của hai diễn viên chủ yếu được biết đến trong phạm vi bạn bè, đồng nghiệp.

Đến ngày 31/12/2025, Khả Ngân từng đăng tải video tổng kết một năm và hài hước nhắc đến việc ăn nho đêm giao thừa để cầu tình duyên nhưng vẫn chưa có người yêu. Nữ diễn viên chia sẻ: "Ai ăn 12 trái nho, tui cũng là một trong số đó và tới bây giờ tôi không có bồ. Tui ăn quá trời". Chia sẻ này từng khiến khán giả thích thú bởi sự hài hước, thẳng thắn của cô khi nói về chuyện tình cảm.

Khả Ngân đã manifest thành công khi đón niềm vui liên tiếp

Tuy nhiên, từ đầu năm 2026, Nhan Phúc Vinh và Khả Ngân được chú ý nhiều hơn khi cùng xuất hiện tại một số sự kiện, thoải mái tương tác và chụp ảnh bên nhau. Khoảng tháng 3/2026, cư dân mạng còn đặt nghi vấn cả hai thường xuyên lui tới những không gian có nhiều điểm tương đồng. Những chi tiết này khiến tin đồn tình cảm giữa hai diễn viên ngày càng được bàn luận. Đến tháng 7/2026, Nhan Phúc Vinh xuất hiện trong buổi sinh nhật Khả Ngân cùng nhóm bạn thân của nữ diễn viên.

Vào tháng 9/2026, Nhan Phúc Vinh công khai cầu hôn Khả Ngân sau đó cả hai cũng xác nhận sắp chào đón em bé đầu lòng. Hiện tại, Khả Ngân chưa hé lộ về kế hoạch tổ chức đám cưới.

Nhan Phúc Vinh đã cầu hôn Khả Ngân

Cặp đôi cũng sắp cùng nhau chào đón em bé đầu lòng

Ảnh: FBNV