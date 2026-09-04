Khả Ngân và Nhan Phúc Vinh đã sống chung từ lâu

Nhan Phúc Vinh và Khả Ngân đúng kiểu “ca lạ” của Vbiz khi cả hai được cho là đã ở bên nhau một thời gian nhưng gần như không để lộ dấu vết. Đến khi cặp đôi bất ngờ công khai chuyện tình cảm, cư dân mạng mới đồng loạt “đào” lại những chi tiết từng xuất hiện trên trang cá nhân của cả hai. Đáng chú ý, netizen còn soi ra loạt dấu hiệu cho thấy Khả Ngân và Nhan Phúc Vinh có thể đã sống chung từ lâu.

Cụ thể, clip đập hộp túi hiệu và trang sức được nữ diễn viên đăng tải, phía sau cô xuất hiện một chiếc bàn nhỏ với nhiều món đồ trang trí và những chú gấu bông. Bối cảnh này nhanh chóng lọt vào tầm ngắm của các “thám tử mạng”. Khi đối chiếu với những hình ảnh từng được Nhan Phúc Vinh đăng tải, nhiều người nhận ra chiếc bàn cùng cách bài trí trong clip của Khả Ngân có nhiều điểm tương đồng với không gian trong nhà nam diễn viên.

Khả Ngân khoe được tặng quà đắt đỏ sau màn cầu hôn

Cư dân mạng soi vị trí cô quay vlog là chiếc bàn quen thuộc từng xuất hiện trên trang cá nhân của Nhan Phúc Vinh

Đáng nói, đây dường như không phải dấu hiệu duy nhất. Hồi đầu tháng 3/2026, Khả Ngân từng chia sẻ ảnh diện trang phục thoải mái, để mặt mộc và check-in bên một bình hoa. Thời điểm đó, khoảnh khắc này không gây quá nhiều chú ý. Tuy nhiên, sau khi chuyện tình cảm với Nhan Phúc Vinh được công khai, hình ảnh cũ bất ngờ được cư dân mạng “đào” lại. Qua những chi tiết trong khung hình, nhiều người cho rằng không gian phía sau Khả Ngân có nét tương đồng với phòng khách trong nhà Nhan Phúc Vinh. Từ cách bố trí nội thất đến những vật dụng xuất hiện trong phòng, dân tình cho rằng hóa ra cặp đôi đã sống chung từ lâu.

Khả Ngân đã chia sẻ vài bức ảnh trong căn hộ này từ đầu năm 2026

Khả Ngân để mặt mộc, thoải mái như ở nhà khi chụp ảnh tại căn hộ của Nhan Phúc Vinh

Nhan Phúc Vinh là gương mặt quen thuộc của màn ảnh Việt với hơn 15 năm hoạt động nghệ thuật. Sở hữu ngoại hình điển trai, chiều cao nổi bật cùng khả năng diễn xuất đa dạng, nam diễn viên ghi dấu qua nhiều bộ phim đình đám như Đường đua, Đảo của dân ngụ cư, Ước hẹn mùa thu và ghi dấu trên màn ảnh nhỏ với Ngày ấy mình đã yêu, Mộng phù hoa, Tình yêu và tham vọng, Giấc mơ của mẹ, Anh có phải đàn ông không, Đừng làm mẹ cáu....

Bên cạnh diễn xuất, anh còn được biết đến với niềm đam mê thể thao và lối sống kín tiếng. Suốt nhiều năm, Nhan Phúc Vinh gần như không chia sẻ chuyện tình cảm trước công chúng, càng khiến đời tư của nam diễn viên trở thành dấu hỏi lớn. Vì thế khi thông tin anh và Khả Ngân đang hẹn hò được chia sẻ khiến MXH rần rần.

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Chia sẻ về chuyện tình với Nhan Phúc Vinh, Khả Ngân bày tỏ: "Một hành trình mới, và cũng là hành trình hạnh phúc nhất của Ngân. Cảm ơn anh vì đã đến và cùng Ngân xây dựng một mái ấm nhỏ của riêng mình, và cảm ơn "món quà" đã khiến hạnh phúc ấy trở nên trọn vẹn hơn. Cảm ơn gia đình, bạn bè, các anh chị em và tất cả khán giả đã luôn yêu thương, đồng hành cùng Ngân trong suốt thời gian qua. Ngân thật sự rất trân quý. Bước sang một vai trò mới, Ngân vẫn là Ngân, vẫn yêu công việc và sẽ tiếp tục với những dự án, những điều mới mẻ trong thời gian tới. Mong rằng Ngân vẫn sẽ nhận được sự ủng hộ và tình cảm của mọi người".

Theo những gì được hé lộ, Nhan Phúc Vinh đã chuẩn bị cho Khả Ngân 2 món quà gồm một chiếc túi hiệu và bộ trang sức cao cấp. Đáng chú ý nhất là chiếc Hermès Kelly màu đen. Đây là một trong những thiết kế kinh điển và được giới mộ điệu đặc biệt săn đón của nhà mốt Hermès. Trên thị trường, một chiếc Hermès Kelly phiên bản tương tự có giá khoảng 600 triệu đồng, tùy kích thước, chất liệu và tình trạng. Đây cũng là mẫu túi từng được nhiều mỹ nhân, "phú bà" Vbiz lựa chọn. Món quà thứ hai là Cartier LOVE Bracelet, Medium Model - mẫu vòng tay nổi tiếng với thiết kế bản lề cùng những chi tiết ốc vít đặc trưng. Phiên bản này có giá khoảng 185 triệu đồng.

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Ảnh: FBNV