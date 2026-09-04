Khả Ngân bụng đã to rõ, được Nhan Phúc Vinh dắt đi ra mắt

Sau khi công khai chuyện tình cảm bằng màn cầu hôn, Khả Ngân và Nhan Phúc Vinh dường như thoải mái hơn trong việc xuất hiện bên nhau. Mới đây, diễn viên Huy Khánh chia sẻ video ghi lại một buổi hội tụ cùng bạn bè. Trong số đó, sự góp mặt của Khả Ngân và Nhan Phúc Vinh nhận được nhiều sự chú ý.

Trong đoạn clip, Khả Ngân và Nhan Phúc Vinh ngồi cạnh nhau tại bàn tiệc. Cả hai đều lựa chọn trang phục khá thoải mái, giữ trạng thái vui vẻ và tự nhiên khi trò chuyện cùng những người bạn xung quanh. Nhan Phúc Vinh ngồi ngay bên cạnh bạn gái, còn Khả Ngân liên tục nở nụ cười, tận hưởng không khí bên hội bạn. Đáng chú ý nhất lại là ngoại hình hiện tại của Khả Ngân. Nữ diễn viên diện áo trắng dáng ngắn, để lộ vòng 2 đã to khá rõ.

Nhan Phúc Vinh dắt Khả Ngân gặp gỡ bạn bè hậu công khai mối quan hệ

Cận vòng 2 đã to lớn của Khả Ngân

Trước đó, trong đoạn clip hậu trường buổi cầu hôn do diễn viên Hà Hiền chia sẻ, ở một vài khoảnh khắc camera lia qua chỗ Khả Ngân, nữ diễn viên bất ngờ đưa tay che phần bụng. Dù đoạn quay khá ngắn, ánh sáng không quá rõ nhưng vòng 2 của cô vẫn được nhận xét trông đầy đặn hơn so với những lần xuất hiện trước.

Chi tiết này nhanh chóng kéo nghi vấn Khả Ngân đang mang thai trở lại. Trước đó, khi góp mặt tại fancon của Ái Phương, nữ diễn viên cũng từng khiến dân tình chú ý bởi vóc dáng có phần đầy đặn hơn thường thấy. Những hình ảnh liên tiếp khiến một bộ phận cư dân mạng đặt dấu hỏi về khả năng Khả Ngân đang có tin vui.

Đáng nói, trong bài đăng xác nhận chặng đường mới bên Nhan Phúc Vinh, Khả Ngân cũng có một chi tiết khiến dân tình tiếp tục "soi". Nữ diễn viên cảm ơn bạn trai vì đã cùng cô xây dựng "một mái ấm nhỏ của riêng mình", đồng thời nhắc đến một "món quà" kèm biểu tượng em bé và viết: "Cảm ơn anh vì đã đến và cùng Ngân xây dựng một mái ấm nhỏ của riêng mình, và cảm ơn 'món quà' (kèm biểu tượng em bé - PV) đã khiến hạnh phúc ấy trở nên trọn vẹn hơn".

Chính sự trùng hợp giữa những dấu hiệu về ngoại hình và cách Khả Ngân lựa chọn câu chữ càng khiến chủ đề này được bàn luận.

Khả Ngân dùng tay xoa chiếc bụng đã to lớn của mình

Vóc dáng có phần đẫy đà cùng nhiều dấu hiệu mẹ bầu của nữ diễn viên trong lần lộ diện gần đây

Tối 31/8, Nhan Phúc Vinh và Khả Ngân bất ngờ công khai chuyện tình cảm bằng màn cầu hôn khiến cả showbiz xôn xao. Nam diễn viên đăng tải hình ảnh nắm tay bạn gái, kèm dòng trạng thái ngắn gọn: "Cô ấy nói 'CÓ'". Trong khi đó, Khả Ngân cũng khoe chiếc nhẫn kim cương và chia sẻ về "một hành trình mới, và cũng là hành trình hạnh phúc nhất" của mình.

Mới nhất, trên trang cá nhân, Khả Ngân đăng tải đoạn clip "đập hộp" những món quà được bạn trai dành tặng. Đáng chú ý, nữ diễn viên còn ngọt ngào gọi Nhan Phúc Vinh là "chồng" ngay trong clip, khiến người xem không khỏi thích thú.

Qua những gì được hé lộ, nam diễn viên chuẩn bị cho bạn gái 2 món quà gồm một chiếc túi hiệu và bộ trang sức cao cấp. Trong đó, gây chú ý nhất là chiếc Hermès Kelly màu đen. Đây là một trong những thiết kế biểu tượng của nhà mốt Pháp, vốn nổi tiếng với độ khan hiếm và được giới mộ điệu săn đón. Một mẫu Hermès Kelly tương tự trên thị trường có giá khoảng 600 triệu đồng, tùy thuộc vào kích thước, chất liệu và tình trạng. Đây cũng là dòng túi từng xuất hiện trong bộ sưu tập của không ít mỹ nhân, "phú bà" Vbiz. Món quà còn lại là Cartier LOVE Bracelet, Medium Model - mẫu vòng tay đình đám với thiết kế bản lề cùng những chi tiết ốc vít đặc trưng. Phiên bản này hiện có giá khoảng 185 triệu đồng.

Chỉ tính riêng hai món quà được hé lộ, tổng giá trị đã có thể lên tới gần 800 triệu đồng. Nếu cộng thêm chiếc nhẫn cầu hôn cùng chi phí cho màn cầu hôn được tổ chức tại một nhà hàng sang trọng, dân tình ước tính số tiền Nhan Phúc Vinh bỏ ra để đánh dấu cột mốc đặc biệt với Khả Ngân có thể xấp xỉ 1 tỷ đồng.

Dĩ nhiên, đây chỉ là con số tham khảo dựa trên giá thị trường của những thiết kế tương tự. Giá thực tế của túi và trang sức còn phụ thuộc vào phiên bản, kích thước, chất liệu cũng như thời điểm mua. Song nhìn vào những món quà được nam diễn viên chuẩn bị, có thể thấy độ "chịu chi" dành cho bạn gái cũng chẳng phải dạng vừa.

Khả Ngân hào hứng đập hộp quà do "chồng" Nhan Phúc Vinh tặng trong ngày cầu hôn