Nhan Phúc Vinh ngầm công khai Khả Ngân có tin vui

Mới đây, Nhan Phúc Vinh đăng tải loạt hình ảnh sau khi hoàn thành cự ly 70 km tại giải chạy marathon. Nhan Phúc Vinh cho biết anh mất 20 tiếng 35 phút để hoàn thành đường chạy. Trong bài đăng, nam diễn viên chia sẻ hình ảnh bản thân vui vẻ sau khi về đích, đồng thời hóm hỉnh kể chuyện lội sình bùn.

"Tạo dáng như này cho có tí mùi đi 'trêu', đuổi COT ná thở ở VMM70 mất hết 20 tiếng 35 phút. Cày sình bùn lầy lội mà không bị vồ ếch phát nào cũng hơi buồn, chắc do đợt này mình đi tốc độ rùa bò nên không dập mông phát nào", Nhan Phúc Vinh hài hước viết.

Nhan Phúc Vinh hào hứng chia sẻ thành tích trong giải chạy mới đây

Đáng chú ý, bên dưới bài viết, bạn bè của Nhan Phúc Vinh liên tục để lại những bình luận trêu chọc. Một người viết: "Có vợ con vào cái làm gì cũng cẩn thận hơn đó anh". Đáng chú ý hơn, một người bạn còn nhắn nam diễn viên: "Về với vợ con thôi chàng trai".

Trước những bình luận trực tiếp đề cập đến chuyện vợ con, Nhan Phúc Vinh không lên tiếng phủ nhận. Nam diễn viên còn vui vẻ tương tác với bạn bè, khi thả lượt thích, khi đáp lại bằng những biểu tượng cảm xúc hài hước. Cách phản hồi tự nhiên này lập tức khiến cư dân mạng chú ý, nhất là trong bối cảnh chuyện tình cảm của anh và Khả Ngân đang nhận được sự quan tâm lớn.

Động thái của Nhan Phúc Vinh khiến nhiều người cho rằng nam diễn viên dường như không còn né tránh những cách gọi liên quan đến "vợ con".

Trước đó, Khả Ngân và Nhan Phúc Vinh từng khiến công chúng bất ngờ khi công khai mối quan hệ vào cuối tháng 8. Nhan Phúc Vinh đăng khoảnh khắc cầu hôn bạn gái cùng dòng trạng thái "She said YES", còn Khả Ngân chia sẻ về "một hành trình mới" và việc cùng bạn trai xây dựng "một mái ấm nhỏ". Cô cũng nhắc đến một "món quà" đặc biệt khiến hạnh phúc trở nên trọn vẹn hơn.

Ngay sau đó, loạt hình ảnh và clip của Khả Ngân liên tục trở thành chủ đề bàn luận. Nữ diễn viên nhiều lần được nhận xét có sự thay đổi về vóc dáng, đặc biệt là vòng 2. Trong một clip đăng tải hồi giữa tháng 9, cô còn dùng chiếc túi lớn che phía trước cơ thể, khiến nghi vấn "tin vui" tiếp tục được nhắc đến. Tuy nhiên, cả Khả Ngân và Nhan Phúc Vinh chưa trực tiếp xác nhận chuyện mang thai.

Khả Ngân được dân mạng réo tên trong bài đăng chạy bộ của Nhan Phúc Vinh

Đoạn clip bắt cận vòng 2 đã to rõ của Khả Ngân

Trong lần tụ họp cùng hội bạn, Khả Ngân cũng thoải mái lộ bụng trước ống kính

Trước khi chính thức công khai, Khả Ngân và Nhan Phúc Vinh đều nổi tiếng kín đáo trong chuyện đời tư. Cả hai từng xuất hiện chung trong những cuộc tụ họp bạn bè, những buổi chạy bộ theo nhóm hay tại các sự kiện giải trí nhưng gần như chưa bao giờ trực tiếp nói về mối quan hệ. Vì thế, việc Nhan Phúc Vinh bất ngờ thông báo cầu hôn thành công đã khiến nhiều khán giả ngỡ ngàng.

Để chuẩn bị cho màn cầu hôn, Nhan Phúc Vinh đã không tiếc tiền mua nhẫn và quà khủng. Trong đó, gây chú ý nhất là chiếc Hermès Kelly màu đen trên thị trường có giá khoảng 600 triệu đồng, tùy thuộc vào kích thước, chất liệu và tình trạng. Món quà còn lại là Cartier LOVE Bracelet, Medium Model có giá khoảng 185 triệu đồng. Cộng thêm chiếc nhẫn cầu hôn cùng chi phí cho màn cầu hôn được tổ chức tại một nhà hàng sang trọng, dân tình ước tính số tiền Nhan Phúc Vinh bỏ ra để đánh dấu cột mốc đặc biệt với Khả Ngân có thể xấp xỉ 1 tỷ đồng.

Trước màn chịu chi của Nhan Phúc Vinh, nhiều bạn bè nam diễn viên bình luận trêu ghẹo. Nam diễn viên lập tức có câu trả lời khiến dân tình thích thú: "Cũng tại dành dụm bao năm không biết xài vào đâu, chứ em đâu có nhu cầu xài gì ngoài xe đạp với mấy đôi giày chạy bộ, mà giày thì được hãng tặng nữa chứ".