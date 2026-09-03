Khả Ngân đang là cái tên gây xôn xao mạng xã hội những ngày qua khi công khai nhận lời cầu hôn từ nam diễn viên Nhan Phúc Vinh. Cặp đôi liên tiếp đón tin vui khi Khả Ngân nhắc thêm về việc cả hai đã có một “mái ấm nhỏ”, đặc biệt cô còn sử dụng biểu tượng em bé khi nói về “món quà” khiến hạnh phúc trở nên trọn vẹn hơn. Vốn là gương mặt quen thuộc trên màn ảnh và mạng xã hội, Khả Ngân càng nhận được sự chú ý khi đời tư có nhiều dấu mốc đáng nhớ. Bên cạnh chuyện tình cảm, nữ diễn viên còn gây ấn tượng với công chúng nhờ nhan sắc trẻ trung, lối diễn xuất tự nhiên cùng gu thời trang sành điệu. Sinh năm 1997, ở tuổi U30, Khả Ngân vẫn sở hữu gương mặt nhỏ nhắn, đường nét thanh tú và diện mạo trẻ trung. Phong cách thời trang của cô cũng cực đa dạng, từ những set đồ năng động, đời thường đến loạt outfit nữ tính, cuốn hút khi đi chơi hay nghỉ dưỡng.

Hè năm nay, dạo một vòng các trang mạng xã hội của Khả Ngân có thể thấy cô liên tục cập nhật loạt hình ảnh khoe diện mạo trẻ trung cùng gu thời trang cực kỳ sành điệu. Những outfit của nữ diễn viên đều ghi điểm bởi vẻ năng động, tươi tắn như có khả năng “hack tuổi”, khiến chị em ngắm qua là muốn học theo ngay.

Mới đây, Khả Ngân khoe vẻ ngoài xinh xắn, trẻ trung khi diện đầm trắng dáng dài với thiết kế không tay và phom rộng thoải mái. Kiểu đầm tối giản giúp nữ diễn viên ghi điểm bởi diện mạo năng động, phóng khoáng. Cô khéo léo buộc hờ chiếc áo khoác mỏng ngang eo, tạo điểm nhấn thú vị và giúp tổng thể thêm phần cá tính.

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Style đi biển hay đi nghỉ dưỡng của Khả Ngân luôn ghi điểm bởi sự trẻ trung, nữ tính mà không kém phần cuốn hút. Nữ diễn viên lựa chọn set đồ đơn giản nhưng không hề đơn điệu, kết hợp áo cổ V dáng croptop cùng chân váy dài thướt tha. Thiết kế áo ngắn khéo léo tôn vòng eo, tạo hiệu ứng vóc dáng cân đối và thanh thoát. Hoàn thiện outfit bằng một chiếc mũ cói, Khả Ngân vừa tăng vẻ phóng khoáng, vừa mang đến tổng thể đậm chất mùa hè,

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Khả Ngân gợi ý cho chị em một thiết kế cực hợp với vibe nghỉ dưỡng, du lịch hay những buổi dạo chơi ngày hè. Đó là mẫu váy hai dây dáng dài, nổi bật với những họa tiết được điểm xuyết xuyên suốt thân váy, tạo cảm giác mềm mại và bắt mắt. Nữ diễn viên lựa chọn gam vàng tươi sáng, mang đến diện mạo rực rỡ, trẻ trung và tràn đầy sức sống. Chỉ cần kết hợp cùng vài món phụ kiện đơn giản, thiết kế này đã đủ giúp người mặc nổi bật và ghi điểm với vẻ ngoài rạng rỡ, cuốn hút.

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Style đời thường của Khả Ngân thiên về sự năng động, thoải mái nhưng vẫn ghi điểm bởi nét sành điệu. Nữ diễn viên chọn công thức quen thuộc gồm áo thun kết hợp quần short trắng cạp cao, khéo léo sơ vin để tổng thể thêm gọn gàng và tôn dáng. Cách phối không cầu kỳ nhưng vẫn mang đến vẻ ngoài trẻ trung, thanh lịch và sang xịn đúng kiểu mặc đơn giản mà vẫn đẹp.

Gợi ý mua sắm: Áo - Quần

Xuống phố mà chưa biết diện gì vừa nhanh gọn vừa đẹp mắt, chị em có thể học Khả Ngân và kết thân với những set đồ bộ đồng điệu. Nữ diễn viên lựa chọn set kẻ gồm áo dài tay dáng ôm phối cùng quần short, tạo nên tổng thể trẻ trung, phóng khoáng mà vẫn đầy sành điệu. Họa tiết kẻ ngang giúp outfit thêm phần nổi bật nhưng không quá cầu kỳ, đồng thời khá dễ mặc và dễ phối. Đây là kiểu set đồ rất đáng để chị em tham khảo nếu muốn làm mới tủ đồ theo phong cách năng động, thoải mái.

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