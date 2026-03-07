Công an Hà Nội đang khẩn trương điều tra vụ tài xế gây tai nạn liên hoàn trên đường Nguyễn Chánh (P.Yên Hoà) lúc 18 giờ 49 ngày 6/3.

Sau khi xảy ra vụ việc, Vietnamnet cho hay, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Hà Nội đã xác định danh tính tài xế gây tai nạn liên hoàn là N.V.S (SN 1960; thường trú tại P.Yên Hoà, Hà Nội). Tiến hành kiểm tra nồng độ cồn của tài xế xe ô tô con kết quả xác định tài xế này vi phạm ở mức 0,264mg/L khí thở.

Hiện trường vụ đâm liên hoàn - Ảnh: Tiền Phong

Cơ quan công an xác định, ở thời điểm trên, ông N.V.S điều khiển xe ô tô BKS 30A-536xx lưu thông trên đường Nguyễn Chánh (hướng đi Trần Duy Hưng). Khi đến khu vực trước tòa nhà 10B Nam Trung Yên (phường Yên Hòa), xe bất ngờ mất lái, đâm liên hoàn vào 5 ô tô và 3 xe máy. Hậu quả, 3 người bị thương được đưa đi cấp cứu.

Ngay sau khi xảy ra sự việc, Phòng CSGT đã phối hợp Cơ quan CSĐT Công an thành phố và Công an phường Yên Hòa nhanh chóng có mặt tại hiện trường để xác minh, làm rõ vụ việc.

Hiện Giám đốc Công an TP Hà Nội đang chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ tiến hành điều tra nguyên nhân, xử lý nghiêm vụ việc theo quy định của pháp luật.