Liên quan đến vụ 2 người chết sau khi uống rượu ngâm tại xã Bình Trưng, ngày 2-2, theo nguồn tin của Báo Người Lao Động, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Đồng Tháp phối hợp các đơn vị liên quan đã có kết quả điều tra ban đầu.

Theo đó, khoảng 18 giờ ngày 29-1, ông Nguyễn Văn Sĩ (55 tuổi) tổ chức nhậu tại nhà cùng với nhóm bạn gồm: ông Nguyễn Văn Hoàng (59 tuổi; anh ruột ông Sĩ), Lê Thanh Hồng (55 tuổi), Nguyễn Văn Tư (53 tuổi), Nguyễn Văn Út (32 tuổi) và Trần Văn Hạnh (54 tuổi; cùng ngụ tỉnh Đồng Tháp).

Cơ quan chức năng làm việc với các nhân chứng liên quan vụ việc

Nhóm người trên uống rượu do ông Sĩ mua rượu trắng về nhà pha với bình rượu ngâm trái mỏ quạ và bình rượu ngâm nấm linh chi, đến 21 giờ cùng ngày thì giải tán.

Ngày 30 và 31-1, các ông Hạnh, Hồng, Tư, Út và Sĩ có dấu hiệu khó chịu, mệt mỏi nên gia đình đưa đến Bệnh viện Đa khoa Tiền Giang cấp cứu. Sáng 1-2, ông Hoàng cũng thấy khó chịu và được gia đình đưa đi cấp cứu.

Riêng ông Hạnh và Sĩ có biểu hiện bất thường nên được chuyển tuyến đến Bệnh viện Chợ Rẫy (TPHCM) để tiếp tục điều trị. Ngày 31-1, cả 2 ông đã tử vong.

Theo kết quả giám định của Trung tâm Pháp y tỉnh Đồng Tháp, nguyên nhân tử vong của ông Hạnh và Sĩ là do suy tim cấp, suy hô hấp cấp, phù phổi cấp. Cơ quan chuyên môn đã lấy mẫu để xét nghiệm vi thể, độc chất để tiếp tục điều tra.

Hiện, sức khỏe ông Tư và ông Út đã tạm ổn định. Riêng ông Hồng đang điều trị hồi sức tích cực, còn ông Hoàng sức khỏe bình thường.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Tháp đã thu giữ 1 bình thủy tinh có chứa rượu ngâm trái mỏ quạ, 2 chai thủy tinh có chứa rượu ngâm nấm linh chi để phục vụ công tác giám định.