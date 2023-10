Khởi tố người phụ nữ bán rượu ngâm hổ con

Theo kết quả điều tra ban đầu, Đặng Thị A.T đã mua 1 cá thể hổ con đã chết được ngâm trong bình rượu bằng thủy tinh với giá 7,5 triệu đồng rồi đăng tải lên mạng xã hội rao bán và được một người tại thị xã An Khê thỏa thuận mua lại với giá 9,7 triệu đồng.

Loài hổ là động vật nguy cấp, quý hiếm, được ưu tiên bảo vệ. (ảnh: Tổ chức Quốc tế về Bảo tồn thiên nhiên)

Ngày 7/9/2023, A.T mang bình rượu ngâm cá thể hổ đến khu vực gần cầu Sông Ba thuộc tổ 1, phường An Bình, thị xã An Khê để giao cho người mua thì bị Công an thị xã An Khê bắt quả tang.

Ngày 16/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thị xã An Khê đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Đặng Thị A.T về tội “Vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp, quý, hiếm” theo quy định tại khoản 1, Điều 244 Bộ Luật hình sự.

Hiện, vụ án đang được Công an thị xã An Khê tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định.

Theo Công an tỉnh Gia Lai, loài hổ được xếp vào Phụ lục I, Danh mục loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ theo Nghị định số 64/2019/NĐ-CP ngày 16/07/2019 của Chính phủ và Danh mục các loài động vật, thực vật hoang dã thuộc Phụ lục Công ước về buôn bán quốc tế các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp (CITES) ban hành kèm theo Thông báo số 25/TB-CTVN ngày 17/02/2023 của Cơ quan quản lý CITES Việt Nam.