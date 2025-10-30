Kết quả đau lòng sau phiên tòa ly hôn: Đây là kiểu BẤT HIẾU tinh vi, cha mẹ cần nhận diện sớm!

* Bài viết của tác giả Tiểu Thiềm (Trung Quốc)

Người bạn thân của tôi gần đây suy sụp tinh thần vì vụ ly hôn kéo dài suốt hai năm. Cả hai bên giằng co mãi không xong chỉ vì tranh chấp quyền nuôi con. Cô quyết định chờ đến khi con gái 8 tuổi, để bé tự chọn ở với ai, nghĩ rằng như vậy sẽ công bằng và khỏi phải đấu tranh thêm.

Cô rất tự tin, vì mình là người chăm sóc con nhiều nhất, yêu thương hết lòng. Nhưng điều cô không ngờ là, khi hỏi đi hỏi lại, con gái vẫn kiên quyết chọn ở với bố.

Lý do khiến cô sụp đổ: "Mẹ hay càm ràm, lúc nào cũng quản con. Mẹ lại nghèo, cái gì cũng tiếc. Còn bố thì vui, cho con ăn đồ ngon, mua đồ chơi, xem phim hoạt hình thoải mái, chẳng bắt học hành gì cả".

Nghe đến đó, người mẹ chết lặng. Tám năm vất vả, tất cả yêu thương và hi sinh lại đổi lấy một câu trả lời lạnh lùng như thế. Cô khóc: "Tám năm khổ cực nuôi con, cuối cùng lại nuôi ra một đứa con vô ơn…"

Không gì khiến cha mẹ tuyệt vọng hơn việc dốc hết tim gan yêu thương mà con lại vô cảm, không biết ơn, chỉ biết đòi hỏi.

"Kiểu mới" của sự bất hiếu

Câu chuyện của cô khiến tôi nhớ đến nhiều bậc cha mẹ khác, những người vẫn đang nuôi trong lòng nỗi thất vọng tương tự.

Có người mẹ kể rằng, chị và chồng dành cả kỳ nghỉ hè, chi hơn 30 triệu đồng để đưa con trai lớp 7 đi du lịch Tân Cương. Cả chuyến đi, con chỉ than phiền mệt, chê đồ ăn dở, cáu gắt khi bị cấm chơi game, còn không hề giúp cha mẹ một tay.

Khi trở về, chị chỉ thốt lên: "Chúng tôi bỏ ra bao nhiêu công sức, chỉ mong con vui, vậy mà lại đổi lấy sự lạnh nhạt và giận dỗi. Thật đáng buồn".

Trên mạng xã hội, những biểu hiện "không biết ơn" của giới trẻ cũng ngày càng phổ biến. Có sinh viên lên mạng mắng cha mẹ: "Không có tiền thì đừng sinh con!" sau khi bị từ chối mua cho "bộ ba sản phẩm Apple". Có học sinh trung học tuy học giỏi, nhưng lại khinh thường cha mẹ vì họ chỉ đi xe bình dân, không mua nổi iPhone như bạn bè.

Tất cả những điều ấy cho thấy một kiểu "bất hiếu thời hiện đại" đang lan rộng, khi trẻ coi sự hi sinh của cha mẹ là đương nhiên, còn tình yêu thương thì bị xem như nghĩa vụ.

Vì sao yêu con nhưng không nên "tốt quá mức"?

Trẻ em không tự nhiên trở nên ích kỷ hay vô ơn mà là vì người lớn đã nuôi dưỡng điều đó.

Tính tham lam, lười biếng, ích kỷ vốn nằm trong bản năng con người. Nếu cha mẹ không uốn nắn, nó sẽ lớn dần cùng đứa trẻ.

Khi cha mẹ luôn đáp ứng mọi thứ mà không có giới hạn, con sẽ không biết trân trọng.

Tình yêu không có nguyên tắc chính là mảnh đất màu mỡ cho tính ích kỷ phát triển.

Ba điều cha mẹ cần tránh nếu không muốn con thành "đứa trẻ vô ơn"

1️⃣ Đừng làm "người vô hình" trong sự hi sinh của mình.

Cha mẹ thường âm thầm làm tất cả mà không nói ra. Dậy sớm nấu ăn, tiết kiệm từng đồng cho con học, nhịn ăn nhịn mặc… nhưng lại giấu nhẹm đi. Khi con không thấy được nỗ lực ấy, con sẽ nghĩ mọi thứ là hiển nhiên. Hãy để con biết cha mẹ đã làm gì, đã cố gắng ra sao để học cách biết ơn.

2️⃣ Đừng đáp ứng vô điều kiện mọi yêu cầu.

Yêu thương không có nghĩa là chiều chuộng. Một đứa trẻ muốn gì cũng được, lâu dần sẽ không còn giới hạn đúng sai, không biết thế nào là "đủ". Cha mẹ càng nhún nhường, con càng đòi hỏi nhiều hơn, đến một ngày, bạn kiệt sức còn con thì vô cảm.

3️⃣ Đừng gánh hết mọi trách nhiệm trong gia đình.

Nhiều phụ huynh cho rằng: "Con chỉ cần học, mọi việc khác ba mẹ lo". Nhưng điều đó khiến trẻ nghĩ rằng việc nhà, sự hi sinh chỉ thuộc về cha mẹ. Khi không biết chia sẻ trách nhiệm, trẻ sẽ không bao giờ cảm thông cho nỗi vất vả của người lớn.

Đứa trẻ biết ơn không cần giỏi giang xuất chúng, chỉ cần có một trái tim biết thấu hiểu và trân trọng cha mẹ.

Làm cha mẹ, chúng ta không thể dạy con biết ơn bằng lời nói. Chúng ta chỉ có thể dạy bằng giới hạn, sự tôn trọng và tình yêu có nguyên tắc, để con biết rằng, yêu thương là cho đi, nhưng cũng là trách nhiệm phải được trân trọng.