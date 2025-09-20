Theo điều tra, ngày 17/9, Công an phường Vĩnh Tuy nhận được trình báo về vụ xô sát xảy ra hồi 14h32 cùng ngày, tại quán cà phê địa chỉ T6 khu đô thị TimesCity, số 458 Minh Khai.

Công an phường Vĩnh Tuy phối hợp cùng CQĐT CATP đã tiến hành điều tra, xác định đối tượng Nguyễn Long Vũ có hành vi đánh gây thương tích cho anh N.M.Đ (nhân viên của quán cà phê). Hậu quả anh Đ. bị sưng nề vùng má bên trái, đã đề nghị được giám định thương tích và xử lý nghiêm hành vi của Vũ trước pháp luật.

Thời điểm xảy ra vụ việc, anh Đ. bị choáng váng, không thể làm việc và phải lên tầng 2 của cửa hàng để nghỉ ngơi.

Thông tin trên báo Lao Động, anh Đ. cho biết tối 17/9, sau khi chụp cắt lớp vi tính sọ não không tiêm thuốc phản quang, bác sĩ chuyên khoa kết luận: "Không thấy hình ảnh tụ máu nội soi hay vỡ xương sọ trên phim chụp cắt lớp vi tính; phù nề tổ chức dưới da phần mềm cằm và má trái".

Về kết quả khám chuyên khoa, bác sĩ kết luận: "Sưng nề má trái, không có vết thương trên da; mặt trong má trái bầm tím nhẹ, rách nông niêm mạc; khớp cằm đúng, không hạn chế há miệng.

Ấn dọc đốt sống cổ và cạnh cột sống kêu đau nhưng không thấy bầm tím, sạt da hay vết thương trên da, vận động cột sống cổ kêu đau tăng nhẹ; không liệt thần kinh chi phối của đốt sống cổ.

Da đầu không thấy tổn thương chấn thương; tai hai bên không thấy bất thường".

Anh Đ. bị đối tượng Nguyễn Long Vũ hành hung. (Ảnh cắt từ clip)

Cũng theo thông tin trên báo Lao Động, sau hơn 2 ngày bị hành hung tại quán cà phê, sức khỏe anh Đ. đã tốt hơn, có thể ăn được một số món mềm như canh rau, thạch dừa.

Tuy nhiên, vùng mặt của anh vẫn đang bị sưng, đau sau tác động mạnh. Đến thời điểm hiện tại, anh chưa thể nhai được cơm. Anh Đ. thông tin thêm đã đến bệnh viện Thanh Nhàn để kiểm tra sức khỏe và ở đây bác sĩ chẩn đoán 10-14 ngày nữa vết thương mới có thể lành lại.

Liên quan tới vụ hành hung trong quán cafe vào ngày 17/9 thì hôm nay (20/9), cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội vừa ra Lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp, Lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp và Quyết định tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Long Vũ (SN 2002).

Đối với hành vi của N.V.T. (SN 1998; trú ở xã Ô Diên, Hà Nội) - người được cộng đồng mạng gọi là "tổng tài"), Cơ quan điều tra xác định khi T. giơ tay phải lên thì Vũ đi vào quầy thu ngân đánh anh Đ.. Sau đó, khi T. giơ tay phải lên nói "thôi, thôi" thì Vũ dừng lại đi về ghế ngồi.

Đối tượng Long Vũ đã bị tạm giữ hành sự.

Làm việc với CQĐT, T. và Vũ cùng khai T. không chỉ đạo gì về việc Vũ đánh gây thương tích cho anh Đ

T. chỉ nói Vũ vào xem ai có lời nói xúc phạm (do anh Đ. đề nghị khách không hút thuốc lá trong quán) và khi thấy có tiếng đánh nhau phía sau, T. đã giơ tay lên để can ngăn hai bên.

Cơ quan Công an lập biên bản cam đoan cho N.V.T về để tiếp tục xác minh, xử lý.