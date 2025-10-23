Ngày 22-10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng đã có kết luận điều tra vụ 6 trẻ em bị xâm hại tình dục xảy ra tại cơ sở Thập Thiện, phường Cam Ly - Đà Lạt.



Cơ sở Thập Thiện, nơi xảy ra vụ việc.

Cơ quan Cảnh sát điều tra đề nghị truy tố Nguyễn Đắt Vũ (38 tuổi) về tội "Hiếp dâm người dưới 16 tuổi". Cơ quan công an xác định có 6 bị hại là 6 trẻ em, được gia đình gửi đến cơ sở Thập Thiện.

Từ tháng 8-2023 đến tháng 10-2024, khi được trụ trì một ngôi chùa ở phường 8 (nay là phường Lâm Viên – Đà Lạt) giao quản lý cơ sở này, Vũ đã nhiều lần có hành vi xâm hại, quan hệ tình dục với 6 bé trai (thời điểm này từ 9 đến 14 tuổi).

Riêng với trường hợp B.V.T, thời điểm Vũ có các hành vi tình dục thì em đã hơn 17 tuổi và có sự đồng thuận nên không có dấu hiệu phạm tội.

Theo kết luận điều tra, đây là vụ án hình sự "Hiếp dâm người dưới 16 tuổi" do Vũ thực hiện, có tình tiết tăng nặng là thực hiện hành vi nhiều lần.

Trong quá trình điều tra, Vũ thành khẩn khai báo, đại diện gia đình Vũ đã khắc phục hậu quả, bồi thường cho gia đình các bị hại. Gia đình một số bị hại cũng có đơn bãi nại, kiến nghị cơ quan chức năng giảm nhẹ hình phạt cho Vũ.