Ngày 23/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng đã có kết luận điều tra vụ 6 trẻ em bị xâm hại tình dục xảy ra tại cơ sở tu tập Thập Thiện, số 29/36 đường Kim Đồng, phường 6, TP Đà Lạt cũ (nay là phường Cam Ly - Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng).

Theo đó, Nguyễn Đắt Vũ (SN 1987, pháp danh Thích Nguyên Huy, Thích Vạn Chánh) quản lý cơ sở tu tập Thập Thiện bị đề nghị truy tố về tội "Hiếp dâm người dưới 16 tuổi".

Đối tượng Nguyễn Đắt Vũ (bên phải).

Theo kết luận, năm 2017, Nguyễn Đắt Vũ được Trụ trì Thiền viện Vạn Hạnh giao quản lý cơ sở tu tập Thập Thiện. Trong thời gian quản lý cơ sở này, Vũ có hành vi xâm hại tình dục đối với 6 trẻ em (từ 9-14 tuổi) là những người được cha mẹ gửi đến cơ sở để tu tập.

Cụ thể, khoảng tháng 6/2023, Vũ chăm sóc cho bé Q. (SN 2012) và đã có hành vi ôm, hôn, xâm hại tình dục đối với bé. Từ năm 2023 - 2024, Vũ tiếp tục thực hiện các hành vi xâm hại tình dục với 5 bé trai khác. Ngoài 6 trẻ nói trên, cơ quan công an xác định Vũ có hành vi tình dục với T. (17 tuổi) nhưng không có dấu hiệu phạm tội do 2 bên có sự đồng thuận.

Theo Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng, trong quá trình điều tra, Nguyễn Đắt Vũ thành khẩn khai báo và đại diện gia đình người này đã khắc phục hậu quả. Gia đình một số người cũng viết đơn bãi nại, xin cơ quan chức năng giảm nhẹ hình phạt cho Nguyễn Đắt Vũ.

Cơ sở Thập Thiện - nơi xảy 6 trẻ em bị xâm hại tình dục.

Như Tiền Phong đưa tin, ngày 7/4/2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng đã khởi tố vụ án, bị can và bắt tạm giam Nguyễn Đắt Vũ về tội “Hiếp dâm người dưới 16 tuổi”.

Trước đó, ngày 26/3, Công an tỉnh Lâm Đồng nhận được tin báo về tội phạm do Công an phường 6 (TP Đà Lạt cũ) cung cấp về vụ việc xâm hại tình dục trẻ em tại căn nhà số 29/36 đường Kim Đồng.