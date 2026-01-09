Kết cục của "Hồng Tỷ" phát tán ảnh nhạy cảm, bóc phốt 15 mỹ nam nổi tiếng

Hot girl Iamroosie (tên thật Tư Hiểu Địch, hay còn gọi là Hồng Tỷ) là cái tên "mở bát" drama, gây chao đảo showbiz Hoa ngữ khi năm mới 2026 mới trôi qua được 3 ngày. Cô đã đăng tải hơn 20 bài viết trong 2 tiếng, tuyên bố có mối quan hệ tình ái với 15 nam nghệ sĩ hạng A của Cbiz như Lâm Canh Tân, Lộc Hàm, Thái Từ Khôn, Châu Kỳ, Đàn Kiện Thứ, Trương Nhất Sơn, Phạm Thừa Thừa, Hoàng Minh Hạo... Không chỉ phát ngôn gây sốc, Tư Hiểu Địch còn đăng tải ảnh chụp màn hình tin nhắn riêng tư của các nam nghệ sĩ, và phát tán lên MXH bức ảnh giường chiếu của Lộc Hàm. Đến nay, diễn biến vụ ồn ào vẫn chưa hề có dấu hiệu hạ nhiệt. Các chủ đề xoay quanh câu chuyện này vẫn đang được đông đảo netizen quan tâm, bàn tán.

Đến ngày 8/1, hồi kết của drama tình ái rúng động này đã ngã ngũ. Kết cục của Tư Hiểu Địch cũng được định đoạt sau màn quậy nát giới giải trí Hoa ngữ. Theo đó, công ty quản lý của hot girl này đã đăng tải thông cáo xin lỗi công chúng vì nhân viên dưới trướng có hành vi gây rối, làm náo loạn không gian mạng. Theo người đại diện Vương Đại Phát, Tư Hiểu Địch đã nói năng bừa bãi, lan truyền thông tin tiêu cực. Phía công ty đã ngăn cản Tư Hiểu Địch hành động quá khích, nhưng hot girl này phớt lờ. Ngay khi sự việc nổ ra, công ty đã nhiều lần liên hệ, yêu cầu cô dừng đăng tải nội dung gây sốc, nhưng các nỗ lực can thiệp không đạt hiệu quả.

Drama tình ái của Tư Hiểu Địch và 15 sao nam kết thúc bằng màn xin lỗi của công ty quản lý nàng hot girl. Ảnh: Sina.

Do đó, công ty quản lý quyết định khởi kiện Tư Hiểu Địch, yêu cầu cô bồi thường 2 triệu NDT (7,5 tỷ đồng) tiền vi phạm hợp đồng, phải công khai xin lỗi các nghệ sĩ bị ảnh hưởng xấu trong vụ việc. Hiện, công ty quản lý đã đề nghị Tư Hiểu Địch chủ động bàn giao tất cả tài khoản MXH, đồng thời nộp đơn lên tòa án đề nghị phong tỏa các tài khoản MXH của hot girl này trong thời gian chờ xử lý vụ kiện để tránh cô lại gây rối thêm lần nữa. Điều này cũng đồng nghĩa với việc cái tên Tư Hiểu Địch sẽ bị "xóa sổ" khỏi MXH Trung Quốc. Không chỉ công ty quản lý, Tư Hiểu Địch còn phải đối mặt với hàng chục vụ kiện từ các sao nam bị cô cáo buộc có đời tư không đứng đắn.

Trước đó, với việc phát tán hình ảnh, tin nhắn riêng tư ra ngoài, Tư Hiểu Địch đã dính đòn trừng phạt của các nền tảng. Tất cả bài đăng phơi bày chuyện đời tư của người nổi tiếng do hot girl này đăng tải đều bị xóa sạch trên MXH. Loạt tài khoản Weibo, Douyin, Xiaohongshu của Tư Hiểu Địch đều bị khóa và hạn chế hiển thị khi tìm kiếm.

Tư Hiểu Địch bị kiện ra tòa, yêu cầu bồi thường 7,5 tỷ đồng. Công ty quản lý cũng đệ đơn ra tòa xin "phong tỏa" tất cả tài khoản MXH của hot girl thị phi này. Ảnh: Sina.

