Kẻ Thù Hoàng Gia Của Tôi điên thật rồi: Cặp chính bị chia cắt bởi 2 thế giới, biên kịch giỡn mặt đấy à?

Thời gian gần đây, cộng đồng đam mê phim toàn cầu đang phát cuồng trước My Royal Nemesis (Kẻ Thù Hoàng Gia Của Tôi). Được coi là hiện tượng màn ảnh Hàn, tác phẩm không chỉ "hồi sinh" lại yếu tố xuyên không mà còn thổi vào thị phần rom-com xứ củ sâm làn gió mới khi ghép đôi 2 phản diện từ 2 thời đại khác nhau. Với tình tiết khác lạ và hài hước, My Royal Nemesis hiện là bộ phim truyền hình được yêu thích bâc nhất, với tập 9 dẫn đầu mọi khung giờ thứ 6. Tập 10 có sự giảm nhẹ từ 10.4% xuống 9.5% nhưng vẫn duy trì độ thảo luận siêu khủng trên MXH.

Đã 3 tháng trôi qua kể từ khi ngôi sao mang điềm gở xuất hiện và Shin Seo Ri/Kang Dan Sim (Lim Ji Yeon) xuyên không đến thế kỷ 21. Trong tập 10, tình cảm giữa Seo Ri và Cha Se Gye (Heo Nam Jun) đang nở rộ hơn khi cả hai xác nhận tình cảm với nhau, đồng thời nữ chính tiết lộ bí mật về tiền kiếp và hành trình xuyên không của mình.

Ở nửa cuối tập phim, mối quan hệ giữa Seo Ri và Se Gye lần đầu xuất hiện rạn nứt khi Se Gye không hài lòng với việc cô luôn một mình gánh vác mọi chuyện. Trong khi anh chỉ muốn bảo vệ người mình yêu, Seo Ri lại cảm thấy bản thân bị xem thường năng lực và đối xử như một cô gái yếu đuối. Sau cuộc cãi vã, cả hai đều mang tâm trạng nặng nề và nhanh chóng nhận ra mình đã quá lời.

Hôm sau, khi Seo Ri ghé quán sườn hầm quen thuộc, cô bất ngờ chạm mặt Cha Dal Su. Tại đây, ông tiếp tục tìm cách tác động tâm lý, khẳng định rằng cô không phải người phù hợp để đồng hành cùng Se Gye. Trùng hợp thay, Se Gye lúc này cũng đang gọi điện với mong muốn làm hòa. Thế nhưng, ngay khoảnh khắc Seo Ri chuẩn bị nhấc máy, một chiếc xe tải trắng bất ngờ mất lái lao thẳng vào nhà hàng. Tai nạn kinh hoàng khiến cả Seo Ri và Cha Dal Su gặp chấn thương nặng và bất tỉnh.

Trailer tập 11 giới thiệu phân cảnh Seo Ri và ông Dal Su phải nhập viện cấp cứu. Cao trào hơn là khi Seo Ri đột ngột bị đẩy về thời đại Joseon, một mình đối đầu với vua An Jong, người đã ban thuốc độc để ép cô chết. Liệu điều này đồng nghĩa với việc Seo Ri ở thời hiện đại sẽ được trả lại thân xác và Se Gye sẽ ra sao khi Seo Ri thật không còn đọng lại chút ký ức gì suốt thời gian qua?

Cái kết gây sốc của tập 10 và hint tập 11 nhanh chóng trở thành chủ đề bàn tán sôi nổi trên mạng xã hội. Nhiều khán giả cho biết họ "sang chấn tâm lý" sau khi chứng kiến Seo Ri bất ngờ gặp tai nạn rồi xuyên không trở về thời Joseon đúng thời điểm phải đối mặt với án tử bằng thuốc độc. Không ít người hài hước tuyên bố muốn "gặp biên kịch ở cổng nhà" để đòi lời giải thích cho cú twist quá gắt ngay trước chặng nước rút.

Bên cạnh sự hoang mang, phần lớn người xem cũng bắt đầu đưa ra hàng loạt giả thuyết về tập cuối. Một số lo ngại Seo Ri sẽ mất ký ức hoặc mắc kẹt vĩnh viễn ở quá khứ, trong khi nhiều ý kiến tin rằng bộ phim vẫn sẽ đi theo hướng happy ending.

Một số bình luận của netizeen:

- Thế bây giờ muốn quay lại thì lại phải uống thuốc độc lần nữa à.

- Lập team truy tìm biên kịch không cả nhà.

- Cái kết khiến cảm xúc của tui như rơi tự do từ tháp cao xuống vậy.

- Biên kịch đưa tui lên mây và đạp thẳng xuống địa ngục trong phút chốc.

- Vậy là nương nương quay lại thời Joseon sao.

- Biên kịch giỡn mặt đấy hả? Bắt chúng tôi khóc sao?

Nói thêm về nửa đầu tập 10, cặp đôi chính Seo Ri và Se Gye có nhiều khoảnh khắc ngọt ngào bên nhau, từ những buổi hẹn hò lãng mạn cho đến lời hứa sẽ luôn ở cạnh nhau trong tương lai. Trong khi đó, cuộc chiến quyền lực tại Chail Group tiếp tục leo thang khi Se Gye đồng ý tiếp quản tập đoàn nhưng kiên quyết hủy hôn với Mo Tae Hee. Ở phía đối diện, Choi Moon Do dần bị đẩy ra khỏi trung tâm quyền lực, song vẫn âm thầm chuẩn bị những bước đi mới.

Bên cạnh tuyến tình cảm và thương trường, Seo rI còn phải đối mặt với nhiều rắc rối trong công việc khi bị đồng nghiệp cô lập và đổ lỗi trên phim trường. Đồng thời, biến cố cũng ập đến với gia đình cô khi bà Nam bị Choi Moon Do lợi dụng trong lúc mất tỉnh táo để ký giấy chuyển nhượng nhà hàng.

Theo Soompi