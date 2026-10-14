Kẻ khiến cả showbiz rúng động Diddy gặp chuyện trong tù, bị đưa đến bệnh viện cấp cứu khẩn lúc 1h sáng

Diddy hiện thi hành án 4 năm 2 tháng tù giam cho tội vận chuyển phụ nữ tham gia hoạt động mại dâm tại Viện Cải huấn Liên bang Fort Dix ở New Jersey (Mỹ). Theo thông tin mới nhất mà tờ Page Six có được, rapper tai tiếng này vừa được đưa đi cấp cứu khẩn vào 1 giờ sáng ngày 12/10 vì bị chấn thương ở vùng đầu.

Thời điểm được đưa tới bệnh viện, Diddy vẫn còn tỉnh táo, có thể nói chuyện sau sự cố. Theo các nguồn tin, Diddy phải rời nhà tù để đến bệnh viện điều trị vì bị đập đầu vào chiếc giường tầng phía trên khi ở trong nơi giam giữ. Chưa rõ, rapper bê bối này sơ ý làm bản thân bị thương hay còn lý do nào khác đằng sau. Hiện tại, tình trạng của ông trùm hip-hop đã ổn, không gặp nguy hiểm đến tính mạng.

Diddy bị đưa đi cấp cứu khẩn vì gặp chấn thương đầu. Ảnh: Getty Images.

Theo NBC News, Diddy có cuộc sống khá sung túc phía sau song sắt. Bốn bạn tù giấu tên đang cùng chịu án ở Viện Cải huấn Liên bang Fort Dix chung với Diddy đã tiết lộ với truyền thông rằng nam nghệ sĩ này có người hỗ trợ dọn dẹp và nấu nướng. Diddy còn có quyền tiếp cận một số mặt hàng xa xỉ, bao gồm rượu cao cấp, thuốc chống trầm cảm và điện thoại di động.

Tờ TMZ cho biết sau khi những thông tin về cuộc sống tương đối thoải mái trong tù bị công khai, Diddy đã bị chuyển trở lại khu biệt giam. Page Six cũng xác nhận ngày dự kiến mãn hạn tù của nam rapper trước đó là 21/1/2028 đã bị lùi sang ngày 2/3/2028.

Trong thời gian thụ án, Diddy nhiều lần bị lập biên bản vì những cáo buộc liên quan đến xô xát và vi phạm quy định sử dụng điện thoại. Theo nguồn tin, nam nghệ sĩ đã bị tước 400 ngày đặc quyền mua hàng tại căng tin nhà tù, nơi tù nhân có thể mua thêm đồ ăn nhẹ và các vật dụng cá nhân. Ngoài ra, anh còn bị trừ 41 ngày tín dụng cải tạo tốt - khoảng thời gian có thể giúp tù nhân được giảm thời hạn chấp hành án nếu đáp ứng các điều kiện theo quy định.

Diddy sẽ ra tù vào ngày 2/3/2028. Ảnh: Getty Images.

Diddy từng là một trong những nhân vật quyền lực của ngành công nghiệp âm nhạc Mỹ, đồng thời là người sáng lập hãng thu âm Bad Boy Records. Tuy nhiên, danh tiếng của nam nghệ sĩ đã sụp đổ sau hàng loạt vụ kiện và cáo buộc gây chấn động dư luận.

Diddy bị bắt giam vào tháng 9/2024. Đến tháng 10/2025, tòa án đã chính thức tuyên phạt "kẻ săn mồi tình dục" 4 năm 2 tháng tù giam cho 2 tội danh vận chuyển phụ nữ tham gia hoạt động mại dâm. Ngoài ra, nam nghệ sĩ còn bị phạt tiền 500.000 USD (13 tỷ đồng), phải tham gia các chương trình điều trị sức khỏe tâm thần và lạm dụng chất gây nghiện, chịu 5 năm quản chế sau khi mãn hạn thi hành án.

Trong phiên tòa hồi đầu tháng 10/2025, ông trùm này đã gửi thư khẩn cầu lên tòa án, lập luận bản thân đã tỉnh táo và không còn trốn tránh những sai lầm của mình nữa. Diddy mong được giảm nhẹ hình phạt để sớm được đoàn tụ với 7 người con của mình. Diddy cam kết sẽ sống không ma túy, không bạo lực và trở thành 1 con người tốt đẹp hơn nếu được tòa trao cho cơ hội làm lại cuộc đời.

Tuy nhiên, màn khóc than xin giảm án của Diddy bị chế giễu "nước mắt cá sấu", giả tạo. Công chúng cho rằng mức án mà Diddy phải nhận vẫn còn quá nhẹ so với những tội ác kinh hoàng ông trùm này gây ra cho phụ nữ trong hàng thập kỷ qua.

Gây ra tội ác tình dục khủng khiếp hàng thập kỷ, nhưng Diddy chỉ bị tuyên phạt 4 năm 2 tháng tù giam. Ảnh: Getty Images.

Nguồn: Page Six