"Kawaii Japan": Gợi ý cuối tuần cho cả nhà khám phá lễ hội Nhật Bản tại phường Bình Dương, TPHCM

Giữa tháng 3 này, phường Bình Dương, Thành phố Hồ Chí Minh sẽ lại rộn ràng hơn thường lệ khi 9th TOKYU Group Japan Festival 2026 được tổ chức bởi BECAMEX TOKYU và TOKYU GROUP quay trở lại với chủ đề "KAWAII JAPAN", diễn ra trong hai ngày 14 và 15/3/2026 tại TTMS SORA gardens SC.



Sau nhiều năm tổ chức, lễ hội đã trở thành điểm hẹn quen thuộc của cộng đồng mê văn hóa Nhật tại khu vực. Không quá cầu kỳ, sự kiện giữ đúng tinh thần của một matsuri truyền thống: có múa, có ẩm thực, có sân khấu và có cả không gian để mọi người cùng gặp gỡ.

Không gian lễ hội "chuẩn Nhật"

Lễ hội năm nay được đầu tư chỉn chu về mặt không gian, tái hiện hình ảnh Nhật Bản với phong cách trang trí đậm chất "kawaii" - dễ thương, tươi sáng và trẻ trung. Từ khu check-in, tiểu cảnh cho đến khu vực sân khấu, tất cả tạo nên nhiều góc nhỏ để các gia đình và nhóm bạn trẻ dạo chơi, chụp ảnh và lưu lại những khoảnh khắc cuối tuần.

Một trong những hoạt động được mong đợi nhất chính là màn múa Bon Odori tập thể - nét văn hóa truyền thống đặc trưng trong các lễ hội mùa hè tại Nhật Bản. Trong không khí âm nhạc rộn ràng, người tham gia sẽ cùng nắm tay nhau tạo thành vòng tròn lớn, hòa mình vào những điệu nhảy mang đậm tinh thần gắn kết cộng đồng.

Từ ẩm thực đến cosplay: Đủ đầy trải nghiệm cho mọi thế hệ

Không chỉ dừng lại ở phần nhìn, lễ hội còn "chiều lòng" khách tham dự bằng khu ẩm thực Nhật Bản phong phú với những món ăn quen thuộc như takoyaki, ramen, tsukemen, … được chế biến hấp dẫn cả về hương vị lẫn hình thức.

Với các bạn trẻ yêu thích văn hóa đại chúng, cuộc thi Cosplay hứa hẹn là điểm nhấn nổi bật khi các nhân vật Anime - Manga bước ra đời thực qua sự hóa thân sáng tạo và ấn tượng của người tham dự. Đây cũng là dịp để cộng đồng yêu thích văn hóa Nhật Bản giao lưu, kết nối và thể hiện cá tính.

Sân khấu biểu diễn sôi động xuyên suốt hai ngày

Trong suốt thời gian diễn ra lễ hội, sân khấu chính sẽ liên tục sôi động với các tiết mục biểu diễn mang màu sắc truyền thống và hiện đại của Nhật Bản. Sự kết hợp giữa âm nhạc, vũ đạo và các phần trình diễn giao lưu hứa hẹn tạo nên bầu không khí lễ hội náo nhiệt ngay giữa lòng đô thị mới.

Với không gian đậm chất Nhật, hoạt động phong phú và bầu không khí rộn ràng, "Kawaii Japan" hứa hẹn là một trong những sự kiện đáng chú ý nhất tại phường Bình Dương trong tháng 3 này - đặc biệt với những ai đang tìm kiếm một điểm đi chơi cuối tuần mới mẻ mà không cần đi xa.