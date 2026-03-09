Vì sao du khách Ấn Độ đang đổ tới Việt Nam ngày càng nhiều?

Theo số liệu mới nhất từ Cục Thống kê (Bộ Tài chính), lũy kế 2 tháng đầu năm 2026, tổng lượng khách quốc tế đến Việt Nam đạt gần 4,7 triệu lượt, tăng 18,1% so với cùng kỳ. Phân tích cơ cấu thị trường cho thấy du khách khu vực châu Á vẫn giữ vai trò chủ lực trong dòng khách quốc tế đến nước ta, chiếm tới 73%. Một điểm đặc biệt đáng chú ý là sự nổi lên của Ấn Độ, du khách nước này đến Việt Nam trong 2 tháng đầu năm tăng hơn 71% so với cùng kỳ, đạt 158 nghìn lượt khách.

Từ Hà Nội, Hạ Long cho tới Đà Nẵng hay Phú Quốc, ngày càng dễ bắt gặp những nhóm du khách đến từ Mumbai, Delhi hoặc Bangalore. Vậy điều gì khiến Việt Nam trở thành lựa chọn hấp dẫn với du khách từ quốc gia đông dân nhất thế giới?

Khoảng cách bay thuận tiện và chi phí cạnh tranh

Một trong những yếu tố quan trọng nhất là kết nối hàng không. Trong vài năm qua, nhiều hãng hàng không đã mở thêm các đường bay thẳng giữa Ấn Độ và Việt Nam. Các chuyến bay từ Delhi hoặc Mumbai đến Hà Nội và TP.HCM thường chỉ mất khoảng 4-5 giờ, giúp việc di chuyển thuận tiện hơn rất nhiều.

Khi việc bay trở nên dễ dàng, Việt Nam lập tức trở thành một lựa chọn cạnh tranh với Thái Lan hay Bali.

Bên cạnh đó, so với nhiều điểm đến quốc tế khác, chi phí du lịch tại Việt Nam vẫn được đánh giá khá hợp lý. Giá khách sạn, ẩm thực và dịch vụ tại nhiều thành phố du lịch thường thấp hơn đáng kể so với các điểm đến phổ biến như Dubai hoặc Singapore.

Điều này giúp Việt Nam trở thành lựa chọn hấp dẫn đối với những du khách muốn trải nghiệm một điểm đến mới nhưng không quá đắt đỏ.

Những điểm đến được du khách Ấn Độ yêu thích

Không giống một số thị trường khách quốc tế khác thường tập trung vào một vài điểm đến nhất định, du khách Ấn Độ thường có xu hướng khám phá nhiều địa điểm trong một chuyến đi.

Theo các công ty lữ hành, những điểm đến được du khách Ấn Độ quan tâm nhiều nhất tại Việt Nam hiện nay gồm: Đà Nẵng - Bà Nà Hills, đặc biệt là cầu Vàng, địa điểm check-in nổi tiếng trên Instagram; Vịnh Hạ Long, trải nghiệm du thuyền và cảnh quan thiên nhiên độc đáo; Hà Nội với ẩm thực và khu phố cổ; Phú Quốc, nghỉ dưỡng biển và các khu resort lớn; Hội An, phố cổ và các khu resort ven biển.

Trong đó, cầu Vàng tại Bà Nà Hills thường xuyên xuất hiện trong các video du lịch của người Ấn Độ trên Instagram và YouTube, khiến địa điểm này trở thành một trong những biểu tượng du lịch Việt Nam với thị trường Ấn Độ.

Việt Nam trở thành điểm đến cho… đám cưới của người Ấn Độ

Một yếu tố thú vị khác là du lịch cưới của người Ấn Độ.

Đám cưới Ấn Độ thường kéo dài nhiều ngày và có hàng trăm khách mời. Vì vậy nhiều gia đình giàu có chọn tổ chức tại các điểm đến du lịch nước ngoài.

Trong vài năm gần đây, các khu nghỉ dưỡng ở Phú Quốc, Đà Nẵng hay Nha Trang đã trở thành địa điểm được nhiều gia đình Ấn Độ lựa chọn cho những đám cưới xa hoa.

Một đám cưới như vậy có thể mang lại doanh thu hàng triệu USD cho ngành du lịch địa phương.

Với hơn 1,4 tỷ dân, Ấn Độ được xem là một trong những thị trường du lịch quốc tế tiềm năng nhất thế giới.

Khi tầng lớp trung lưu tại quốc gia này ngày càng tăng nhanh, nhu cầu du lịch nước ngoài cũng bùng nổ.

Đối với Việt Nam, việc thu hút du khách Ấn Độ không chỉ giúp đa dạng hóa thị trường khách quốc tế mà còn mở ra nhiều cơ hội cho ngành du lịch trong những năm tới.