Kate Middleton đeo đôi khuyên tai đặc biệt

Ngày 10/9/2026, Kate Middleton xuất hiện cùng Thân vương William tại Liverpool trong một sự kiện liên quan đến sức khỏe tinh thần và phòng chống tự tử. Điểm đáng chú ý trong diện mạo của Công nương xứ Wales lần này không chỉ nằm ở trang phục mà còn ở đôi khuyên tai hình ngôi sao cô lựa chọn.

Đó là Issy Star earrings, một đôi khuyên dạng vòng nhỏ với phần ngôi sao nổi bật. Kate từng được Sarah Renton tặng đôi khuyên này vào năm 2023, khi bà gặp Công nương tại Maidenhead Rugby Club.

Món trang sức được tạo ra để tưởng nhớ Issy, con gái của Renton, người đã qua đời do tự tử. Đáng chú ý hơn, số tiền thu được từ việc bán những đôi khuyên này được dành cho Brave Minds, một tổ chức sức khỏe tinh thần hỗ trợ trẻ em thông qua các câu lạc bộ bóng bầu dục.

Vì thế, khi Kate đeo lại đôi khuyên trong một sự kiện về phòng chống tự tử, món phụ kiện tưởng như rất nhỏ ấy lập tức mang một tầng ý nghĩa khác.

Kate từng hứa sẽ đeo đôi khuyên và cô đã giữ lời

Khi trao đôi khuyên cho Kate vào năm 2023, Sarah Renton cho biết Vương phi đã nói rằng cô sẽ đeo chúng. Kể từ đó, Kate thực sự đã nhiều lần xuất hiện với món trang sức này.

Cô từng đeo đôi khuyên vào Ngày Sức khỏe Tinh thần Thế giới năm 2023 và một lần khác trong một sự kiện của SportsAid chỉ vài ngày sau đó.

Việc Kate tiếp tục sử dụng món quà sau nhiều năm khiến câu chuyện về đôi khuyên càng đáng chú ý. Với các thành viên Hoàng gia, trang sức thường được công chúng quan tâm bởi thương hiệu, giá trị hoặc nguồn gốc hoàng gia. Nhưng trong trường hợp này, điều khiến đôi khuyên đặc biệt lại nằm ở người đã trao nó, người được tưởng nhớ và mục đích xã hội phía sau thiết kế.

Kate không chỉ giữ món quà mà còn nhiều lần đưa nó trở lại trước công chúng trong những dịp gắn với sức khỏe tinh thần.

Lần xuất hiện này càng đặc biệt vì thông điệp của sự kiện

Lần Kate đeo lại Issy Star earrings vào ngày 10/9/2026 không phải một sự kiện thông thường.

Cùng ngày, Thân vương William và Kate công bố chương trình “On Your Side”, một bộ công cụ nhằm giúp các tổ chức và cá nhân trong lĩnh vực thể thao có thêm kiến thức và sự tự tin để tham gia vào công tác phòng chống tự tử.

Theo Royal Foundation, chương trình hướng tới việc giúp những người hoạt động trong lĩnh vực thể thao nhận biết các dấu hiệu cảnh báo, bắt đầu những cuộc trò chuyện cần thiết và kết nối người đang gặp khủng hoảng với sự hỗ trợ phù hợp trước khi tình hình trở nên nghiêm trọng.

Trong bối cảnh ấy, sự xuất hiện của đôi khuyên hình ngôi sao mà Kate từng được tặng năm 2023 càng trở nên có ý nghĩa.

Một món đồ được tạo ra từ câu chuyện mất mát của một gia đình nay xuất hiện trong một sự kiện tập trung vào việc ngăn chặn những mất mát tương tự.

Kate thường sử dụng thời trang để gửi đi những thông điệp tinh tế

Không phải lần đầu công chúng nhận thấy Kate lựa chọn trang phục và phụ kiện có câu chuyện phía sau cho những dịp đặc biệt.

Khác với những món trang sức hoàng gia có giá trị lớn, một phụ kiện nhỏ như Issy Star earrings có thể không gây chú ý ngay lập tức. Nhưng khi câu chuyện phía sau được biết đến, nó lại trở thành một phần đáng nhớ trong diện mạo của Kate.

Điều này cũng cho thấy một khía cạnh khác trong cách Công nương xứ Wales xây dựng hình ảnh trước công chúng. Những lựa chọn thời trang của cô đôi khi không chỉ nhằm tạo nên một diện mạo đẹp mà còn có thể giúp đưa một thông điệp xã hội đến với nhiều người hơn.

Trong trường hợp của đôi khuyên hình ngôi sao, thông điệp ấy càng rõ ràng: Sức khỏe tinh thần là vấn đề cần được nói đến, và những câu chuyện tưởng nhớ một người đã mất cũng có thể trở thành động lực để hỗ trợ những người khác.