Mới đây, Karik bất ngờ trở thành tâm điểm bàn tán vì đoạn clip trên mạng xã hội. Cụ thể, netizen chia sẻ khoảnh khắc nam rapper có mặt tại sự kiện. Một bộ phận cư dân mạng lại chăm chú soi ánh mắt và cho rằng nam rapper có biểu cảm lạ, từ đó lan truyền những suy đoán tiêu cực, thậm chí đặt nghi vấn Karik sử dụng chất cấm trước khi tham dự sự kiện. Những lời đồn đoán mang tính một chiều nhanh chóng bị đẩy đi xa, kéo theo làn sóng bàn tán tiêu cực khắp các diễn đàn.

Khoảnh khắc Karik xuất hiện tại sự kiện khiến cư dân mạng bàn tán xôn xao. Ảnh: TikTok

Trước những thông tin tiêu cực, Karik không chọn cách im lặng. Sáng 15/1, trên kênh broadcast cá nhân, nam rapper đã trực tiếp nhắc đến vụ việc và lên tiếng rõ ràng. Karik chia sẻ bức ảnh khoe cơ bắp, và cho biết bản thân đã tăng 4 kg, qua đó ngầm khẳng định sức khỏe vẫn tốt, không như bàn tán trên mạng xã hội.

Đáng chú ý, nam rapper còn đề cập thẳng đến nghi vấn sử dụng chất cấm của một bộ phận cư dân mạng: "Người to lên hẳn 4 kg mà mấy ông mấy bà ác mồm ác miệng nào trên TikTok nói chơi thuốc, chơi đá... sợ cái miệng đời quá".

Sau động thái lên tiếng của Karik, nhiều ý kiến bênh vực nam rapper khi cho rằng việc soi mói, đồn thổi dựa trên cảm nhận cá nhân là hành vi không nên, dễ đẩy người khác vào những áp lực không đáng có. Không ít bình luận lên án mạnh mẽ kiểu suy đoán một chiều, cho rằng cư dân mạng cần tỉnh táo hơn trước khi chia sẻ hoặc gán ghép những thông tin nhạy cảm liên quan đến cá nhân khác.

Karik dập tắt nghi vấn sử dụng chất cấm được lan truyền trên mạng xã hội. Ảnh: Chụp màn hình

Nhiều khán giả bênh vực Karik khi nam rapper bất ngờ bị kéo vào tin đồn thất thiệt. Ảnh: FBNV

Karik là rapper có tên tuổi ở Vbiz khi từng ngồi ghế huấn luyện viên, giám khảo nhiều mùa liên tục ở Rap Việt. Bên cạnh đó, sự nghiệp của Karik còn được khẳng định qua oạt bản hit như Anh Không Đòi Quà, Người Lạ Ơi, Vì Mẹ Anh Bắt Chia Tay, Bạn Đời,...

Trong năm 2025, Karik gây chú ý mạnh khi bất ngờ tham gia Anh Trai Say Hi. Tại đây, nam rapper có một hành trình đủ dài và đủ đậm để ghi dấu trong lòng khán giả. Xuyên suốt chương trình, Karik liên tục khẳng định màu sắc riêng qua những tiết mục đậm chất rap như Người Như Anh Xứng Đáng Cô Đơn, Nỡ Lòng Đồng Ý hay Cũng May Là Ế. Đặc biệt ở Live Stage 3, anh khiến nhiều người bất ngờ khi chấp nhận thử thách vũ đạo mạo hiểm, dù đang gặp chấn thương khá nặng, cho thấy tinh thần "chơi tới cùng" hiếm thấy. Việc lọt Top 10 và nhận giải The Best Showcase được xem như cái kết đẹp cho một hành trình nhiều điểm nhấn của Karik.