Karik bất ổn giữa lúc Miu Lê rộ tin hẹn hò

Khi Miu Lê và Wean lộ loạt dấu hiệu nghi vấn đang yêu đương thì nhân vật được quan tâm không kém nam chính, nữ chính là rapper Karik. Bởi lẽ, Karik có mối quan hệ thân thiết với Miu Lê, từng chia sẻ xem đồng nghiệp như "bạn đời". Đáng nói nhất, ngay lúc nữ ca sĩ nghi có bồ rapper thì Karik viết vỏn vẹn "Windmill", giống như cách phát âm của Wean - Miu. Không lâu sau đó, tài khoản Facebook cá nhân tên "Khoa Pham" của Karik bỗng dưng "bay màu".

Đến tầm 2-3 giờ sáng ngày 2/8, Karik mở lại trang cá nhân để đăng ảnh đạp xe lang thang trên phố, ngồi một mình ăn uống. Có thể thấy ánh mắt nam rapper khá buồn, biểu cảm trông hơi "suy". Anh giải thích lý do Facebook mất hút là do bị hacker xâm nhập, còn cụm từ "windmill" là tên bài hát và mong cư dân mạng không suy diễn. Từ đây, nhiều netizen quyết đợi ngày Karik tung bài hát đặc biệt này. Không chỉ thế, Karik còn vui vẻ tương tác khi được Trấn Thành hỏi thăm.

Thế nhưng, mọi chuyện chưa dừng lại tại đó, đến tầm trưa cùng ngày, "thánh soi" phát hiện Karik lại tiếp tục đóng hoặc ẩn đi trang cá nhân, chỉ có fanpage còn hoạt động. Trước đây, mỗi khi lộ dấu hiệu khác thường, gặp ồn ào hay áp lực thì Karik cũng thường đóng - mở trang cá nhân như thế này. Tổng hợp nhiều dấu hiệu liên tiếp này, cư dân mạng nghi vấn Karik đang "bất ổn" giữa lúc Miu Lê được cho là đã có tình yêu mới.

Karik đăng story lúc rạng sáng, một mình ngồi ăn uống cực "suy"

Nam rapper có loạt hành động vô cùng khó hiểu trên mạng xã hội

Rạng sáng nay, Karik còn thoải mái tương tác cùng Trấn Thành khi bị đàn anh hỏi chuyện dáng ngủ nằm dài ra sàn

Đến trưa 2/8, trang cá nhân Karik tiếp tục "bay màu"

Trong bài phỏng vấn với chúng tôi hồi tháng 7/2024, khi được hỏi về vấn đề có ổn không thì nam rapper chia sẻ: "Hiện tại tôi rất ổn, ổn hơn nhiều so với khoảng thời gian trước đó. Kể cả trước chung kết Rap Việt. Khi một mình, tôi có thời gian tự đặt ra câu hỏi, tự vấn bản thân và tự trả lời, rằng điều gì làm mình vui, điều gì làm mình khó chịu và điều gì làm mình cảm thấy phải cố gắng hơn. Sau đó, tôi phải tự thoả hiệp với bản thân. Nếu chúng ta không tự thoả hiệp với những cái sân si, hỷ nộ ái ố khi ở một mình thì khi ra ngoài, chúng ta sẽ mang những điều đó sang những người xung quanh và lại nhận lại những thứ đó. Hiện tại, tôi đã cảm thấy khá OK rồi".

Karik thường đóng - mở trang cá nhân mỗi khi bị cư dân mạng chú ý. Anh từng chia sẻ sợ sự toxic từ mạng xã hội

Miu Lê và Karik từng vướng tin đồn hẹn hò vì có những khoảnh khắc thân thiết, tình tứ từ MV đến đời thường. Trong một dịp trải lòng cùng chúng tôi, Karik nói về Miu Lê: "Khán giả sẽ có những suy nghĩ của họ về tôi và Miu Lê. Rất vui khi mọi người yêu thương chúng tôi. Tuy nhiên, tôi và Miu Lê được đặt cạnh nhau lại là một chuyện rất khác. Tôi thấy Miu Lê rất thú vị nên không muốn đánh mất người bạn này, dù ở cương vị nào. Tính cách của Miu Lê giống tôi ở chỗ cả hai đều rất mong manh và cũng rất nội tâm. Nếu giữa hai người mà gặp chuyện gì thì sẽ rất khó nhìn mặt nhau. Nên tôi muốn giữ lại tình cảm với người bạn thân, người đồng nghiệp này. Cũng có thể coi Miu Lê là một người 'bạn đời' của tôi".

Cũng trong cuộc trò chuyện gần đây, khi được hỏi về tình trạng yêu đương, Karik thừa nhận đang "bế tắc", anh nói với chúng tôi: "Có thể mọi người nghe qua sẽ nghĩ là tôi khó tính nhưng tôi có một vài vấn đề. Chẳng hạn, bạn trải qua một mối tình trước đó, bạn gặp một người có tính nết như vậy rồi, lần sau bạn gặp một người có hành động na ná vậy thì bạn sẽ hơi lùi lại một chút. Bạn không cho người ta biết tương lai ở đâu, sau đó cả hai sẽ tạo khoảng cách và đi luôn. Nếu tôi cho người ta một tia hy vọng gì khác gì… tạo nghiệp. Tôi cảm giác lý do mình thất bại trong chuyện tình cảm là vì lý trí quá. Mọi vấn đề là do tôi chứ không phải do người ta".