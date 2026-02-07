Kaity Nguyễn ăn vận đơn giản vẫn ghi điểm tại sự kiện, nhan sắc thăng hạng sau một năm phim bội thu

Mới đây, diễn viên Kaity Nguyễn tiếp tục “gây bão” khi xuất hiện tại triển lãm giới thiệu bộ sưu tập Spring/Summer 2026 của nhà mốt Dior. Giữa không gian nghệ thuật tối giản nhưng tinh tế, Kaity chọn cho mình một chiếc đầm trắng có phom dáng thanh lịch, kín đáo nhưng không kém phần cuốn hút. Phần thân trên mang cấu trúc sơ mi, kết hợp cùng chân váy xếp ly họa tiết hoa lá tạo cảm giác mềm mại, tươi sáng. Phụ kiện túi xách tông vàng và trang sức ánh kim làm nổi bật tổng thể, vừa giữ được nét thanh lịch vừa đầy tinh tế.

Xuất hiện tại Dior không chỉ là một khoảnh khắc phong cách thời trang, mà còn là điểm nhấn cho hành trình sự nghiệp ngày càng chín muồi của Kaity Nguyễn.

Năm 2025 là một năm đáng nhớ đối với nữ diễn viên: Cô góp mặt trong hai dự án điện ảnh lớn “Yêu nhầm bạn thân” và “Tử chiến trên không” – trong đó vai nữ chính tiếp viên hàng không Trinh ở Tử chiến trên không được khen ngợi về diễn xuất và vẻ ngoài ấn tượng, giúp cô khẳng định bản lĩnh đa dạng từ phim tình cảm lãng mạn đến hành động kịch tính. Bộ phim này cũng từng dẫn đầu phòng vé trong tuần công chiếu và gây chú ý với khán giả màn ảnh rộng.

Sự thành công ở phòng vé và những vai diễn đa dạng trong nhiều thể loại góp phần củng cố vị thế của Kaity Nguyễn trong làng điện ảnh Việt, cô được giới truyền thông gọi là “diễn viên trăm tỷ” nhờ loạt tác phẩm ăn khách và doanh thu ấn tượng. Ngoài ra, Kaity còn được tín nhiệm khi đảm nhiệm vai trò giám khảo trẻ nhất tại chương trình Phim ngắn 14 ngày 2025, cho thấy cô không chỉ dừng lại ở diễn xuất mà còn dấn sâu vào những hoạt động nghệ thuật sáng tạo.

Trở lại với sự kiện Dior, lựa chọn trang phục kín đáo nhưng tinh tế của Kaity càng làm nổi bật gu thẩm mỹ thời trang linh hoạt – một nữ nghệ sĩ biết cách “biến hóa” giữa các không gian khác nhau: từ phim ảnh đến thời trang quốc tế. Điều này càng củng cố hình ảnh Kaity như một trong những gương mặt trẻ đáng chú ý của showbiz Việt, tự tin hòa mình vào dòng chảy thời trang và giải trí toàn cầu.