Sau quãng thời gian tạm yên bình, Selena Gomez và Hailey Bieber lại gây sự với nhau trên mạng xã hội. Lúc này, nhiều người tự hỏi Justin Bieber - người đàn ông khiến 2 mỹ nhân này "ân ân oán oán" - hiện đang ở đâu và làm gì, có thái độ ra sao khi vợ hiện tại "chiến" nhau với người yêu cũ.

Theo Daily Mail, Justin Bieber được cho là đã khuyến khích Hailey cãi nhau với Selena, vì điều đó chứng tỏ tình yêu Hailey dành cho anh. 1 nguồn tin thân cận cho rằng giọng ca Baby tin rằng mối bất hòa này cho thấy Hailey rất yêu Justin, và anh cũng thích điều đó. "Justin tin tưởng Hailey sẽ nói ra những gì cô ấy muốn nói và nếu cô ấy khiến họ vướng vào chuyện rắc rối, anh ấy sẽ cùng cô ấy chiến đấu đến cùng, bất kể có liên quan đến Selena hay không" - người này còn gọi Justin là "chiến binh" của Hailey.

Trên thực tế, cả hai được cho là muốn "tiếp tục thổi bùng ngọn lửa", nhưng Selena Gomez "có ý định trở thành người rộng lượng hơn". Mục tiêu chính của Selena Gomez bây giờ là không còn phải bận tâm về vợ chồng Justin - Hailey nữa. Họ sẽ không bao giờ là bạn bè, và sẽ thật tuyệt nếu họ không phải tiếp tục nói về nhau nữa. Giờ đây, Selena Gomez muốn trở thành người trưởng thành, bước sang trang mới cuộc đời sau khi kết hôn và để tất cả những rắc rối quá khứ qua đi.

Tuy nhiên có nguồn tin khác cho rằng Hailey - Selena thực chất cạnh tranh trong công việc, chứ không phải vì Justin Bieber. Khi gặp nhau, họ vẫn sẽ cố lịch sự với đối phương. Page Six đã liên hệ với cả 3 nhân vật nhưng không nhận được câu trả lời.

"Ân ân oán oán" giữa 3 nhân vật này dường như không bao giờ chấm dứt

Cũng chỉ vừa mới vào ngày 18/10 vừa qua, Selena Gomez và Hailey Bieber lại "có chuyện". Drama bắt đầu từ cuộc phỏng vấn của bà xã Justin Bieber với WSJ Magazine. Khi được hỏi về sự cạnh tranh trong lĩnh vực kinh doanh mỹ phẩm làm đẹp, Hailey Bieber khẳng định cô không xem ai là đối thủ. Hailey chia sẻ rằng cô tin mỗi người đều có con đường riêng và có chỗ đứng của riêng mình. Ấy vậy mà đoạn phỏng vấn này của Hailey đã bị ai đó ác ý cắt ra với nội dung gây hiểu lầm, nghi cà khịa Selena Gomez:"Tôi cảm thấy mình không cần phải cạnh tranh với những người không truyền cảm hứng cho tôi". Hailey Bieber là người sáng lập thương hiệu mỹ phẩm Rhode, còn Selena Gomez đang điều hành Rare Beauty.

Trước nghi vấn "đụng chạm" Selena Gomez, phía Hailey Bieber lập tức lên tiếng phủ nhận. Người đại diện cho biết cô không hề đề cập hay có bất kỳ chia sẻ nào liên quan trực tiếp đến Selena Gomez trong buổi phỏng vấn với WSJ Magazine. Những tưởng mọi chuyện đã kết thúc sau lời đính chính của phía Hailey Bieber, nhưng Selena Gomez lại bất ngờ trồi lên "đăng đàn" cực gắt, nghi chửi thẳng mặt Hailey. "Mặc kệ cô ta đi. Cô ta có thể nói bất cứ điều gì cô ta muốn, điều đó không ảnh hưởng gì đến cuộc sống của tôi. Tất cả các thương hiệu đều truyền cảm hứng cho tôi. Ai cũng có chỗ đứng riêng. Làm ơn sống tử tế đi. Tôi hy vọng rằng chúng ta có thể ngừng chuyện này lại", Selena Gomez viết trên story.

Động thái của Selena Gomez gây bàn tán. Trên mạng xã hội, các khán giả đều cảm thấy khó hiểu với hành động của công chúa Disney và cho biết lần này họ đứng về phía Hailey. Bà xã Justin Bieber không hề đả động gì đến giọng ca sinh năm 1992, nhưng Selena lại lên mạng chỉ trích Hailey như đúng rồi. Không ít netizen thắc mắc Selena hóng chuyện bằng mạng 2G hay sao mà cập nhật thông tin chậm chạp và để tin đồn sai sự thật dẫn dắt. Số khác lại nghi vấn Selena đang "mượn gió bẻ măng" chửi Hailey, đồng thời gây chú ý cho bản thân và thương hiệu mỹ phẩm của mình.

Không lâu sau, Selena Gomez đã xóa story nghi bóng gió về Hailey trên mạng xã hội. Điều này khiến không ít người chê bai nữ ca sĩ giả tạo, thích đóng vai nạn nhân, biến người khác thành kẻ ác và xấu tính. Hiện, Hailey Bieber vẫn chưa có phản hồi nào về động thái của Selena Gomez.

Selena - Hailey tranh cãi về vấn đề kinh doanh mỹ phẩm

Drama giữa Selena Gomez, Justin Bieber và Hailey Bieber là một trong những "câu chuyện tình tay ba" kéo dài nhất Hollywood, bắt nguồn từ mối tình on-off đầy sóng gió giữa Selena và Justin từ năm 2010 đến 2018. Sau khi chia tay, Justin Bieber nhanh chóng hẹn hò và kết hôn với Hailey Baldwin vào năm 2018, dẫn đến vô số tin đồn về sự cạnh tranh, ghen tị và "chiến tranh mạng xã hội" giữa Selena và Hailey.

Fan của cả hai bên thường "đổ dầu vào lửa" bằng cách so sánh ngoại hình, sự nghiệp và cuộc sống cá nhân. Dù cả ba đã nhiều lần phủ nhận, drama vẫn bùng nổ định kỳ, đặc biệt trên Instagram và TikTok. Đến năm 2025, tình hình vẫn nóng với các sự kiện mới liên quan đến ly hôn đồn đoán, bài đăng gây tranh cãi và hành động unfollow.

Dù vậy, nhiều người chỉ trích việc nhiều kẻ thù ghét, fan cuồng của cặp Jelena và cả netizen hóng chuyện bình luận quá vô duyên và không có giới hạn nữa. Họ kêu gọi khép lại chuyện quá khứ, bỏ đi những thù ghét vì giờ đây, cả Selena Gomez và Justin Bieber đều đã yên ấm bên người mới.

Selena - Justin đều đã có người mới nhưng những ồn ào vẫn chưa yên

