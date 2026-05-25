Nếu bạn lướt Instagram cuối tuần qua và thấy feed tràn ngập hình ảnh bánh ngọt, cà phê và những chiếc túi da mềm mại thì đó không phải ngẫu nhiên. Sự kiện Romy Bakery Pop-up của Tory Burch, được tổ chức tại không gian biệt thự cổ điển Là Lá Bakeshop (TP.HCM), đã trở thành điểm hẹn được dàn sao Việt "đổ bộ" đông đảo nhất trong những ngày gần đây.

Phí Phương Anh

Điều thú vị không chỉ nằm ở list khách mời, mà ở chỗ mỗi người xuất hiện với một diện mạo khác hẳn nhau không ai giống ai, nhưng tất cả đều chỉn chu đến từng chi tiết.

Jun Vũ

Jun Vũ chọn tông ngọt với cardigan và chân váy viscose tông xuyệt tông, đeo túi bucket nhỏ màu tiramisu, tổng thể nhìn vào là thấy ngay chữ "dịu dàng" và "chuẩn summer". Á hậu Thảo Nhi Lê lại đi hướng trưởng thành hơn với đầm xếp ly họa tiết T Monogram, túi đeo vai màu kem, toàn bộ set nhìn như vừa bước ra từ một kỳ nghỉ ở Địa Trung Hải.

Thảo Nhi Lê

Nếu hai người trên nghiêng về nữ tính mềm mại, thì Phí Phương Anh và Phương Khánh lại kéo không khí về phía trẻ trung, năng động hơn. Phí Phương Anh diện váy golf xếp ly tay ngắn màu trắng ngà, tinh thần "country club" rõ mồn một, phù hợp đến mức như được sinh ra cho không gian pop-up này.

An Phương

Phương Khánh

Phương Khánh cũng không kém cạnh với set polo và chân váy kẻ sọc, gọn gàng và sắc nét theo kiểu sporty-preppy đang thịnh hành. Han Sara là người duy nhất phá vỡ bảng màu trung tính chung của sự kiện với áo khoác nylon cropped hồng cá tính, túi hồng phấn, năng lượng bật ra ngay từ xa. Cô chọn đứng riêng một góc phong cách và thành công.

Han Sara

Ở phần còn lại của dàn khách mời đình đám, Juky San trông như một "collegiate girl" thực thụ với áo len polo và váy golf New Ivory. Mang tinh thần hiện đại, Juky San diện áo len polo kết hợp chân váy golf xếp ly New Ivory. Nữ ca sĩ hoàn thiện diện mạo bằng túi Romy Slim màu tiramisu cùng giày Eyelet Mary Jane Ballet, gợi liên tưởng đến phong cách vừa nữ tính, vừa thể thao đang được yêu thích thời gian gần đây.