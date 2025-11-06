Cựu Hoa hậu Hàn Quốc Jiyeon sinh năm 1978, giành chiến thắng trong cuộc thi Miss Korea cách đây 28 năm. Nhờ chiếc vương miện giành được, Jiyeon thuận lợi bước chân vào showbiz Hàn và tham gia diễn xuất trong loạt phim truyền hình và điện ảnh. Cô kết hôn với nam diễn viên Lee Se Chang hồi năm 2003, và cuộc hôn nhân này đã kéo dài được 10 năm. Hậu ly hôn, Jiyeon bỗng mất hút hoàn toàn khỏi showbiz, không còn xuất hiện trên sóng truyền hình nữa.

Tới sáng 4/11, tờ TVReport đưa tin, Jiyeon vừa bất ngờ chia sẻ về cuộc sống hậu ly hôn thông qua 1 video được đăng lên YouTube. Theo lời cựu Hoa hậu Hàn Quốc, cô phải làm rất nhiều nghề mưu sinh sau cuộc hôn nhân tan vỡ. Jiyeon từng tham gia diễn xuất trong 1 số bộ phim rồi sau đó bỗng chuyển sang cộng tác cho 1 kênh mua sắm. Rời xa giới giải trí, cô mưu sinh bằng công việc giao hàng, bán bảo hiểm...

Cựu Hoa hậu Jiyeon hiện tại (hình phải) thay đổi nhiều so với hồi đăng quang tại cuộc thi Miss Korea 1997

Jiyeon chia sẻ về khoảng thời gian khó khăn, phải vật lộn về mặt tài chính: "Tôi từng không có tiền. Sau khi đắn đo không biết phải làm gì, tôi quyết định bắt đầu bằng công việc giao hàng. Làm công việc này lâu, tôi dần phải chịu những tổn thương về mặt sức khỏe. Đầu gối của tôi bị đau nhức và tôi đã mắc bệnh nghề nghiệp. Tôi cố gắng tìm kiếm 1 công việc tương đối ổn định mà không cần kỹ năng cao. Và cuối cùng tôi đã làm công việc bán bảo hiểm. Tôi bán bảo hiểm được hơn 1 năm rồi và hiện vẫn đang trong quá trình học hỏi thêm".

Cũng trong video mới đây, Jiyeon lần đầu tiên trải lòng về việc cô phải trả nợ cho bạn trai cũ khi người này kinh doanh thất bại. Theo lời Hoa hậu Hàn Quốc 1997, cô đã phải chịu tổn thất lên tới hàng tỷ won (hàng chục tỷ đồng) về mặt tài chính, trong đó phải bỏ ra hàng trăm triệu won (hàng tỷ đồng) để trả nợ cho tình cũ.

Jiyeon buồn bã nhắc về quá khứ phải còng lưng trả nợ hàng tỷ đồng cho bạn trai cũ

Jiyeon cho biết thêm, cuộc sống của cô đã thay đổi đáng kể sau khi tăng cân mất kiểm soát: "Giờ tôi thường mặc những bộ quần áo rộng thùng thình. Bụng tôi không còn giống như trước, nếu không mặc những bộ trang phục như vậy thì sẽ cảm thấy ngộp thở lắm. Dù muốn mặc những bộ quần áo đẹp và phong cách, nhưng cơ thể của tôi hiện giờ không cho phép nên đành chấp nhận vậy thôi".

Cựu Hoa hậu Hàn Quốc cũng chạnh lòng vì từng bị khán giả góp ý chuyện ngoại hình: "Hồi đó tôi cộng tác cho 1 kênh mua sắm. Kênh hoạt động suôn sẻ, ăn nên làm ra nhưng tôi cũng thường nghe những lời góp ý kiểu như ‘Sẽ tốt hơn nếu cô giảm cân đi 1 chút rồi quay trở lại’. Dù đã cố gắng ăn kiêng nhưng tôi không thể ngăn việc mình tăng cân trở lại. Lúc đó, tôi cảm thấy vô cùng căng thẳng".

Cuộc sống của Jiyeon sau khi ly hôn nam diễn viên Lee Se Chang khiến công chúng không khỏi ngỡ ngàng