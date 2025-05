Jisoo - người đứng ngoài cuộc chơi quốc tế của BLACKPINK

Cuộc chơi quốc tế của BLACKPINK

Tháng 9/2023, BLACKPINK hoàn thành đêm diễn cuối cùng của World Tour Born Pink tại Seoul, Hàn Quốc. Và đó cũng chính là hoạt động nhóm cuối cùng của nhóm nữ toàn cầu tính đến nay. Sau Born Pink, BLACKPINK bước vào thời điểm quan trọng - đưa ra quyết định tái ký với công ty chủ quản YG. Sau 7 năm là nghệ sĩ độc quyền, được YG đưa lên đỉnh cao sự nghiệp, “bành trướng” sức ảnh hưởng toàn cầu, BLACKPINK chọn 1 phương án “tiện cả đôi đường” - tái ký hợp đồng nhóm, nhưng kết thúc hợp đồng quản lý cá nhân của 4 thành viên Jennie, Jisoo, Rosé, Lisa.

Hậu rời YG, BLACKPINK tự mình vạch ra chiến lược phát triển độc lập: Jennie, Lisa, Jisoo thành lập công ty riêng; Rosé chọn gia nhập The Black Label

Từ đây, 4 cô gái tự mình vạch ra chiến lược phát triển độc lập. Jennie, Lisa, Jisoo thành lập công ty riêng. Rosé chọn gia nhập The Black Label - hãng thu của Teddy. Ngoài ra, 4 cô gái lần lượt chọn cho mình hãng thu quốc tế thuộc các “ông lớn” ngành công nghiệp âm nhạc: Lisa - RCA Records, Jennie - Columbia, Rosé - Atlantic Records và Jisoo - Warner Records. Nhìn chung, BLACKPINK có chung công thức để tiếp tục vị thế ngôi sao toàn cầu. Nhưng mỗi cá nhân thành viên lại đi theo hướng khác nhau. Dễ nhìn thấy nhất là tham vọng quốc tế của 3 mẩu Jennie, Lisa và Rosé.

Ngày 18/10/2024, đóa hồng nước Úc cho ra mắt bài hát APT. - kết hợp với ông hoàng nhạc funk Bruno Mars

Rosé là người hoàn thành màn comeback solo sớm nhất BLACKPINK. Ngày 18/10/2024, đóa hồng nước Úc cho ra mắt bài hát APT. - kết hợp với ông hoàng nhạc funk Bruno Mars. Và đây chính là smash hit lớn nhất năm qua. Bài hát mang âm hưởng pop rock bắt tai, được viết hoàn toàn bằng tiếng Anh nhưng lấy chất liệu từ trò chơi uống rượu nổi tiếng của Hàn Quốc. Sự giao thoa văn hóa thú vị đã giúp APT. càn quét cả Kpop lẫn toàn cầu. APT. đưa Rosé lên thẳng vị trí #8 Billboard Hot 100, phá tất cả kỷ lục thứ hạng idol nữ trên Spotify, Apple Music, YouTube Music toàn cầu. MV APT. hiện thu về 1.5 tỷ views, cho thấy sức công phá khủng khiếp của giọng ca chính BLACKPINK và Bruno Mars.

Sau APT., Rosé tung album đầu tay rosie gồm 12 tracks

Sau APT., Rosé tung album đầu tay rosie gồm 12 tracks, tự mình tham gia sáng tác, sản xuất. Tuy nhiên, full album của Rosé có màu sắc hoàn toàn khác APT.. 11 ca khúc còn lại là “nhạc suy”, tình yêu tự sự. Cách Rosé viết nhạc gợi nhớ đến thần tượng của cô - Taylor Swift. Album hoàn toàn bằng tiếng Anh, sản xuất cùng đội ngũ quốc tế, phát hành giờ Mỹ và không quảng bá riêng cho thị trường Hàn. Rosé hoàn toàn tự định vị mình là ngôi sao quốc tế.

Dù các single phát hành sau như number one girl hay toxic till the end không đạt thành tích bùng nổ như APT., thì nhìn chung album đầu tay của Rosé vẫn là một dấu ấn rõ nét. Thành công của Rosé không còn giới hạn trong khuôn khổ Kpop, mà chính là dấu hiệu cho thấy tiềm năng để cô nàng tự mình đứng vững trên bản đồ âm nhạc thế giới với tư cách nghệ sĩ độc lập.

Từ bỏ thị trường Hàn Quốc, Lisa hoàn toàn hướng đến giấc mơ Mỹ

Lisa là mảnh ghép thể hiện bản lĩnh sớm nhất. Tháng 7/2024, nữ thần tượng người Thái đã tung MV solo đầu tiên hậu thành lập công ty LLOUD. ROCKSTAR - single thay cho lời tuyên ngôn về tham vọng Mỹ tiến của em út BLACKPINK. Tiếp tục những tháng sau đó, Lisa ra mắt New Woman, Moonlit Floor, Born Again và cuối cùng là album đầu tay Alter Ego vào tháng 2/2025. Lisa xây dựng concept 5 bản thể nổi loạn, hình ảnh gợi cảm táo bạo, nhạc sôi động thiên hướng điện tử hip-hop đúng gu Mỹ.

Từ bỏ thị trường Hàn Quốc, Lisa hoàn toàn hướng đến giấc mơ Mỹ. Album của Lisa thực hiện với đội ngũ quốc tế và collab với hàng loạt ngôi sao thế giới đình đám: Rosalía, Doja Cat, Raye, Tyla, Future, Megan Thee Stalion. Tuy nhiên, màn tái xuất này vấp phải nhiều ý kiến trái chiều vì hình ảnh hào nhoáng, xa xỉ nhưng âm nhạc chưa thể là điểm mạnh. Chất lượng album bị đánh giá thấp, liên kết rời rạc và giá trị nghệ thuật chưa cao.

RUBY ra mắt vào ngày 7/3/2025 đã cho thấy thế nào là “công chúa YG” trưởng thành

Nếu Rosé tập trung cho nhạc, Lisa đổ tiền đẩy mạnh hình ảnh thì Jennie chính là người tìm được điểm cân bằng, là mẩu BLACKPINK có album đầu tay được giới chuyên môn đánh giá cao nhất. Pitchfork không ngại chấm cho RUBY con số 7.1 với lời nhận xét “nhạc hay nhất BLACKPINK.

Cú nổ cuối cùng - full album RUBY ra mắt vào ngày 7/3/2025 đã cho thấy thế nào là “công chúa YG” trưởng thành. Jennie cũng collab với sao quốc tế, quay tận 7 MV hoành tráng. Chủ thể quan trọng nhất là Jennie. Bởi nữ rapper BLACKPINK vừa viết nhạc, vừa vùi mình sản xuất cùng đội ngũ quốc tế, vừa rap vừa hát trọn vẹn album mà không bị khách mời siêu sao lấn át.



Lisa đã 1 mình chinh chiến hàng loạt sự kiện âm nhạc hàng đầu

3 album, 3 câu chuyện khác nhau nhưng có 1 điểm chung: đánh vào thị trường quốc tế. Ngoài âm nhạc, Jennie, Lisa và Rosé còn dốc sức biểu diễn ở những sự kiện âm nhạc quốc tế. Rosé có sân khấu Gala từ thiện ở Pháp, Jennie tham gia lễ hội âm nhạc Nhật. Lisa gây sốc nhất với chuỗi sự kiện Gala từ thiện Pháp, VMAs 2024, Global Citizen Festival 2024, Victoria’s Secret 2024 và Oscar 2025.

Rosé ở Le Gala des Pièces Jaunes đầu năm nay

Tháng 4/2025, Jennie - Lisa làm nên lịch sử tại Coachella 2025. Quay trở lại lễ hội âm nhạc lớn nhất hành tinh với tư cách nghệ sĩ solo, Jennie - Lisa càn quét mạng xã hội. Fan nhạc phải trầm trồ vì lần đầu tiên, có 1 nhóm nhạc thần tượng Hàn Quốc trình diễn đến 2 lần ở Coachella. 1 lần headliner và debut 2 thành viên trở thành nghệ sĩ độc lập có sức hút lớn như Jennie - Lisa, đây chính là thành tích có một không hai. Tại đây, Rosé dù không biểu diễn nhưng có mặt đồng hành cùng chị em. Khung hình 3 mẩu BLACKPINK ở Coachella viral diện rộng.

Jennie - Lisa làm nên lịch sử tại Coachella 2025:

Với định hướng quốc tế, Coachella là dấu mốc quan trọng để bộ đôi JenLisa nâng cao vị thế. Còn cá nhân Rosé, cô có khả năng đặt tiền đề cho năm sau trở thành line-up biểu diễn. Coachella còn là nơi tụ họp của các siêu sao làng nhạc, là đại hội âm nhạc lớn nhất năm. Nghệ sĩ khắp nơi về đây không chỉ để biểu diễn hay dự show, mà còn gặp gỡ, giao lưu, tìm kiếm cơ hội hợp tác. Coachella thực sự là nơi mở rộng cánh cửa sự nghiệp ở thị trường quốc tế cho 3 mẩu BLACKPINK.

Coachella thực sự là nơi mở rộng cánh cửa sự nghiệp ở thị trường quốc tế cho 3 mẩu BLACKPINK

Và mới đây nhất, 3 mẩu BLACKPINK càn quét Met Gala 2025 - sự kiện diễn ra sáng 6/5 (giờ Việt Nam) thu hút sự quan tâm của giới mộ điệu toàn cầu. Jennie lần thứ 3 dự Met Gala, Rosé đến lần 2 và Lisa - chào sân dạ tiệc thời trang danh giá nhất hành tinh. Do đó, sự kiện lần này là dấu mốc cực quan trọng đối với cộng đồng fan BLACKPINK.

Tuy còn nhiều điểm tranh cãi, nhưng không thể phủ nhận Met Gala là nơi để BLACKPINK nâng cao vị thế ở mảng thời trang. Hình ảnh Lisa bốc lửa trong bộ cánh may đo của Louis Vuitton hay quý cô Chanel Jennie kiêu kỳ, quý phái gây bão thảm xanh phủ sóng mọi ngóc ngách mạng xã hội.

3 mẩu BLACKPINK càn quét Met Gala 2025:

Tuy nhiên, trong tất cả những hoạt động kể trên thiếu 1 mảnh ghép BLACKPINK không bao giờ xuất hiện - đó là chị cả Jisoo.

Jisoo giữ thị trường châu Á

BLACKPINK nổi tiếng với teamwork 3+1 (luôn có 1 thành viên lệch quẻ so với 3 người còn lại). Ở trường hợp này, người khác biệt là Jisoo. Chị cả BLACKPINK hoàn toàn có hướng đi ngược lại so với 3 cô em trong chương 2 sự nghiệp. Thành lập công ty riêng BLISSOO, Jisoo hoạt động với tôn chỉ “làm nổi bật nhiều khía cạnh”. Jisoo cân bằng sự nghiệp âm nhạc với diễn xuất, nhưng rõ ràng cô ưu tiên hơn cho công việc diễn viên của mình.

Trong 4 album/mini album hậu rời YG của BLACKPINK, Jisoo là người giữ chất Kpop nhất

Tháng 2/2024, Jisoo tung E.P Amortage với 4 ca khúc. Trong đó, bài hát chủ đề earthquake và Tears được viết bằng tiếng Hàn. Trong 4 album/mini album hậu rời YG của BLACKPINK, Jisoo là người giữ chất Kpop nhất. Jisoo vẫn phát huy phong cách âm nhạc sôi động, có đủ không gian xây dựng vũ đạo và biểu diễn đậm chất Kpop. Cô không collab với nghệ sĩ nào khác ngoài mời nam diễn viên Cha Seung Won đóng MV earthquake. Không chỉ phát hành nhạc tiếng Hàn, Jisoo cũng tham gia quảng bá show âm nhạc hàng tuần. Chị cả BLACKPINK không hướng đến quảng bá ở thị trường Âu Mỹ.

Jisoo quảng bá earthquake trên Inkigayo

Sau khi ra mắt E.P Amortage, Jisoo khởi động fanmeeting tour châu Á Love, Lights, Action đi qua 7 thành phố, trong đó có Hà Nội, Việt Nam. Trong khuôn khổ fanmeeting, Jisoo dành phần lớn thời lượng gặp gỡ, giao lưu với fan. Ngoài ra, cô biểu diễn 6 ca khúc solo, gồm E.P mới và 2 bài hát phát hành thời còn ở YG - Flower và All Eyes On Me. Sau 10 đêm, fanmeeting tour của Jisoo thu hút gần 100 nghìn khán giả, quy mô các show ở mức vừa và nhỏ nhưng vẫn phát huy tốt hiệu ứng của một ngôi sao xuất thân từ nhóm nữ toàn cầu.

Jisoo tổ chức fanmeeting tour châu Á, bao gồm Hà Nội

Jisoo hướng đến sự ổn định, không quá tham vọng ở thị trường ngoài Hàn Quốc. Ngoại trừ các sự kiện thời trang thuộc nhãn hiệu bản thân đại diện, Jisoo dường như rất ít khi “xuất ngoại” tham dự các lễ hội, sự kiện quốc tế. Fanmeeting tour là hoạt động âm nhạc hiếm hoi mà Jisoo thực hiện với tư cách nghệ sĩ cá nhân hậu rời YG.

Jisoo hướng đến sự ổn định, không quá tham vọng ở thị trường ngoài Hàn Quốc

Sự lựa chọn của Jisoo

Kết thúc hợp đồng cá nhân với YG, mỗi thành viên BLACKPINK đều tự mình làm chủ sự nghiệp. Bản thân Jisoo có công ty riêng, do đó các lịch trình, quyết định làm việc với nhãn hàng hay định hướng sự nghiệp hoàn toàn không phụ thuộc vào YG hay bất kỳ thành viên nào. Đơn giản, đây chỉ là sự lựa chọn của Jisoo.

Là đại sứ toàn cầu của nhà mốt Dior, fan có thể kỳ vọng vào tương lai Jisoo sải bước ở thánh địa thời trang

Jisoo có đủ tài nguyên và vị thế để được xuất hiện ở Met Gala. Là đại sứ toàn cầu của nhà mốt Dior, fan có thể kỳ vọng vào tương lai Jisoo sải bước ở thánh địa thời trang, gây chao đảo làng mốt. Chỉ là chưa đến lúc. Ngay trước thềm Met Gala 2025, Jisoo vừa hoàn thành lịch quay phim truyền hình mới. Đây cũng có thể là lý do khiến cô không kịp chuẩn bị cho dịp đặc biệt. Về năng lực và tài nguyên thời trang, Jisoo là cái tên tiềm năng cho Met Gala.

Ngay trước thềm Met Gala 2025, Jisoo vừa hoàn thành lịch quay phim truyền hình mới

Trong đội hình nhóm, Jisoo đảm nhận vai trò visual. Visual chuẩn hoa hậu Hàn Quốc của Jisoo hợp gu fan châu Á. Về hát và nhảy, Jisoo thường gây tranh cãi về thực lực. Bộ kỹ năng idol không có kỹ năng nào quá trội như Rosé hát, Lisa nhảy và Jennie rap. Chưa kể, khả năng tiếng Anh cũng là điểm đáng lưu tâm. Ở 2 lần BLACKPINK diễn Coachella, Jisoo đều là thành viên ít giao lưu nhất vì khả năng nói hạn chế. Trong khuôn khổ fanmeeting tour châu Á, Jisoo giao tiếp bằng tiếng Hàn và có phiên dịch viên riêng. Đây cũng là điểm khiến Jisoo rất khó 1 mình chinh phục các lễ hội âm nhạc quốc tế.

Ở 2 lần BLACKPINK diễn Coachella, Jisoo đều là thành viên ít giao lưu nhất vì khả năng nói tiếng Anh hạn chế

Jisoo biết điểm mạnh - yếu của bản thân. Đó là lý do cô định hướng phát triển ở mảng diễn xuất và tập trung giữ thị trường châu Á. Chiến lược âm nhạc an toàn, duy trì được tệp fan ổn định là điều Jisoo hướng tới. Vì vậy, người hâm mộ không hề bất ngờ khi Jisoo đứng ngoài cuộc chơi quốc tế của BLACKPINK.