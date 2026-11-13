Jensen Huang tiếp tục bị tố có "quan hệ thân mật" với nhân viên thứ hai tại Nvidia

Theo Reuters ngày 12/11, hai nguồn tin am hiểu sự việc xác nhận Jensen Huang, cựu CEO Nvidia, từng có mối quan hệ thân mật với một nhân viên thứ hai tại tập đoàn công nghệ này.

Thông tin mới được tiết lộ trong bối cảnh hai mối quan hệ ngoài hôn nhân khác của Huang vừa gây chấn động dư luận và dẫn đến quyết định từ chức của ông hôm 12/11. Hai người phụ nữ được nhắc đến trước đó là Alice Huang, người từng giữ vị trí lãnh đạo tại công ty điện toán đám mây Megaspeed, và Kimberly Powell, Phó chủ tịch phụ trách lĩnh vực y tế của Nvidia.

Ảnh: Reuters

Đáng chú ý, danh tính nhân viên thứ hai chưa được Reuters công bố. Nvidia từ chối bình luận về thông tin này. Jensen Huang, Kimberly Powell và đại diện hội đồng quản trị Nvidia cũng không phản hồi các yêu cầu đưa ra bình luận. Trong khi đó, Reuters không thể liên hệ với Alice Huang.

Trước đó, ngày 8/11, Jensen Huang đã thừa nhận có quan hệ ngoài hôn nhân trong một tuyên bố sau khi những thông tin về đời tư của ông được truyền thông đăng tải. Tuy nhiên, trong phát ngôn này, vị tỷ phú không trực tiếp nhắc đến Alice Huang.

Áp lực buộc Jensen Huang rời khỏi vị trí lãnh đạo Nvidia gia tăng sau những thông tin về mối quan hệ với Alice Huang. Đáng chú ý, trước đó, hội đồng quản trị Nvidia đã tiến hành một cuộc điều tra do các thành viên độc lập dẫn dắt, với sự hỗ trợ của cố vấn pháp lý bên ngoài. Tại thời điểm đó, hội đồng quản trị vẫn bày tỏ sự tin tưởng đối với ông.

Sau khi Jensen Huang rời ghế CEO, Nvidia bổ nhiệm Giám đốc tài chính Colette Kress làm CEO lâm thời trong thời gian tìm kiếm người kế nhiệm. Hội đồng quản trị đang cân nhắc cả những ứng viên nội bộ lẫn bên ngoài công ty.

Sự thay đổi lãnh đạo tại Nvidia được đánh giá có thể tạo ra những xáo trộn đối với ngành công nghiệp trí tuệ nhân tạo (AI), lĩnh vực mà Huang đã góp phần định hình trong nhiều năm qua. Nhờ tiềm lực tài chính lớn, Nvidia đã thúc đẩy sự hình thành của một hệ sinh thái AI thông qua các thỏa thuận tài chính phức tạp, giúp khách hàng dễ dàng tiếp cận và mua chip của hãng. Công ty cũng rót vốn hỗ trợ các doanh nghiệp điện toán đám mây và những phòng nghiên cứu AI.

Trên thị trường chứng khoán, cổ phiếu Nvidia giảm 5,5% trong phiên giao dịch ngày 12/11, trong bối cảnh khối lượng giao dịch tăng mạnh. Tính từ mức đỉnh hồi đầu tháng 10, mã cổ phiếu này đã mất hơn 30% giá trị.

Nguồn: Reuters