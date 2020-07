Jennie (BLACKPINK) bất ngờ bị bạn học cùng khóa tố bạo lực học đường?

Sau khi comeback với single "How You Like That", BLACKPINK lại tiếp tục hot rần rần trên tất cả các trang mạng quốc tế. Trong hàng loạt những bài viết khen ngợi ca khúc mới ra lần này, cộng đồng mạng lại vô cùng bất ngờ với nguồn tin tố Jennie (BLACKPINK) từng tham gia bạo lực học đường trong quá khứ.

Tin tức được đăng tải trên trang Sohu.

Cụ thể, người đăng tải nguồn tin này tự nhận là bản thân học cùng khóa với Jennie khi cô theo học tại New Zealand. Năm 2010, người này bắt đầu nhập học cùng trường với Jennie, do khả năng tiếng Anh kém nên thường xuyên bị Jennie và bạn bè khác bắt nạt, bôi nhọ đến mức từng có ý nghĩ tự tử.

Người này luôn phải vâng lời và làm theo cách nghĩ của Jennie. Jennie cũng từng làm nhiều việc quá đáng đối với người này, ví dụ như ném nước ép trái cây của người này vào thùng rác hay cười vô cùng sảng khoái khi người này bị bắt nạt.

Không những vậy, cũng có một người khác đã tiết lộ tài khoản Facebook khác của Jennie (tài khoản cũ hoặc tài khoản phụ). Khi tìm hiểu những bài đăng trước đây trong tài khoản này, có thể thấy chủ tài khoản này thường xuyên sử dụng những lời lẽ không kiêng kị cũng như mang tính chất xúc phạm đến người khác.

Trước những nguồn tin này, cộng đồng mạng đều tỏ ra khá nghi ngờ vì cho rằng người nổi tiếng thì luôn khó tránh phải những điều bịa đặt. Có thể nói, cho dù thông tin này có là thật hay không thì điểu đó cũng ảnh hưởng khá lớn đến Jennie.

Nguồn: Sohu