IVF thất bại nhiều lần, cơ hội nào cho lần tiếp theo?

Có không ít người từng bước ra khỏi phòng khám với kết quả beta âm tính đến lần thứ 2, thứ 3, thậm chí thứ 4… để rồi dần rơi vào trạng thái kiệt quệ cả về tâm lý lẫn tài chính. Nhưng theo các chuyên gia hỗ trợ sinh sản, IVF thất bại nhiều lần không đồng nghĩa cánh cửa làm cha mẹ đã khép lại.

Nỗi đau thầm lặng sau những lần IVF thất bại

Kết hôn gần 8 năm, chị T. (34 tuổi, Hà Nội) từng trải qua 5 lần IVF thất bại liên tiếp. Có thời điểm, chị gần như không còn đủ can đảm để tiếp tục hành trình tìm con.

IVF thất bại liên tiếp, nhiều gia đình gần như kiệt sức cả về tinh thần lẫn tài chính

"Mỗi lần bước vào phòng thủ thuật là một lần hy vọng, nhưng khi cầm kết quả trên tay, cảm giác như đất trời sụp đổ. Kinh tế kiệt quệ, cơ thể đau đớn vì những mũi tiêm kích trứng, nhưng nỗi đau tinh thần mới là thứ gặm nhấm hai vợ chồng từng ngày" , chị T chia sẻ.

Không riêng chị T., nhiều cặp vợ chồng hiếm muộn hiện nay đang đối mặt với áp lực rất lớn sau những lần IVF không thành công. Áp lực từ những lời hỏi thăm của người xung quanh, áp lực từ những khoản chi phí đè nặng lên kinh tế gia đình và áp lực từ chính sự kỳ vọng của bản thân. Niềm khát khao làm mẹ thuở ban đầu, sau vài lần vấp ngã, bỗng hóa thành một nỗi sợ hãi mơ hồ.

Nỗi sợ thất bại lặp lại khiến không ít gia đình mất dần niềm tin

Theo BS CKI Hồ Văn Thắng, Giám đốc Trung tâm IVF Bảo Sơn, "Có những bệnh nhân thất bại nhiều lần không phải vì họ hết cơ hội, mà vì chưa tìm đúng nguyên nhân cốt lõi. Khi được đánh giá lại toàn diện và điều chỉnh chiến lược điều trị phù hợp, khả năng thành công vẫn có thể cải thiện đáng kể".

Hiện nay, xu hướng IVF hiện đại tập trung nhiều hơn vào cá thể hóa điều trị, tức mỗi bệnh nhân sẽ được xây dựng hướng tiếp cận riêng thay vì áp dụng cùng một phác đồ chung.

Giải mã nguyên nhân thất bại – Bước quan trọng để tìm cơ hội ở lần tiếp theo

Trên thực tế, nhiều trường hợp từng thất bại IVF nhiều lần vẫn có thể mang thai thành công sau khi được đánh giá chuyên sâu hơn, điều chỉnh phác đồ kích thích buồng trứng, tối ưu môi trường nội mạc, theo dõi sát quá trình chuyển phôi hoặc can thiệp các yếu tố miễn dịch hoặc di truyền khi cần thiết…

Cũng theo bác sĩ Thắng, điều quan trọng nhất với những cặp vợ chồng từng thất bại IVF là không nên tự mất hy vọng hoặc điều trị theo tâm lý "thử thêm lần nữa", mà cần tìm được nguyên nhân thất bại thực sự để có hướng tiếp cận phù hợp hơn cho chu kỳ tiếp theo.

Tìm đúng nguyên nhân thất bại là cơ sở quan trọng để xây dựng chiến lược điều trị cho lần tiếp theo

"Thất bại không phải dấu chấm hết, thay vì chỉ nhìn vào kết quả, việc đánh giá lại toàn diện hồ sơ điều trị có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Đây là cơ sở dữ liệu quý giá để xác định những vấn đề còn tồn tại và xây dựng chiến lược phù hợp hơn cho lần điều trị tiếp theo", BS.CKI Hồ Văn Thắng chia sẻ.

Đồng hành cùng các gia đình hiếm muộn, Trung tâm IVF Bảo Sơn tổ chức buổi Hội thảo chuyên sâu "IVF thất bại nhiều lần – cơ hội nào cho lần tiếp theo?" vào ngày 20/6 tới đây. Tại hội thảo, các chuyên gia hỗ trợ sinh sản sẽ phân tích những nguyên nhân thường gặp dẫn đến thất bại IVF nhiều lần, đồng thời cập nhật các hướng tiếp cận mới trong chẩn đoán và điều trị đối với nhóm bệnh nhân khó.

Bên cạnh những kiến thức chuyên môn, hội thảo còn mang đến chương trình khám sức khỏe sinh sản miễn phí và gói hỗ trợ chi phí IVF lên tới 140 triệu đồng, giúp hành trình tìm con của các gia đình nhẹ nhàng hơn. Đây cũng là cơ hội để các gia đình tìm lại niềm tin và định hướng rõ ràng hơn cho hành trình phía trước.

Thông tin hội thảo: "IVF thất bại nhiều lần – cơ hội nào cho lần tiếp theo?"

Thời gian: 14h30 – 16h00 | Thứ Bảy, ngày 20/06/2026

Địa điểm: Tầng 3, Khách sạn Bảo Sơn - 50 Nguyễn Chí Thanh, Hà Nội

Liên hệ tư vấn: 1900 599 858

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