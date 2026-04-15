Isaac cùng khách tham quan "giải mã" sức hút Đài Loan: Điểm đến đầy cảm hứng tại VITM Hà Nội 2026

Isaac và hành trình lan tỏa cảm hứng xê dịch

Có mặt tại gian hàng vào ngày 11/4, Isaac nhanh chóng trở thành tâm điểm giữa vòng vây của hàng trăm người hâm mộ. Thay vì chỉ trình diễn đơn thuần, nam ca sĩ dành phần lớn thời gian để trò chuyện và cùng khán giả tham gia vào những trò chơi tương tác vui nhộn ngay trên sân khấu.

Không khí sôi động tại VITM Hà Nội 2026 khi ca sĩ Isaac xuất hiện

Qua những câu chuyện kể về mối duyên gắn bó với đảo ngọc từ những ngày quay MV Tôi đã quên thật rồi, Isaac đã khéo léo khơi gợi về một Đài Loan thân thiện, hiện đại nhưng vẫn đầy ắp những giá trị văn hóa cần khám phá.

Sự nhiệt tình của nam ca sĩ khi giới thiệu về một "Đài Loan không ngủ" đã giúp khách tham quan có cái nhìn cận cảnh hơn về một điểm đến an toàn, tiện lợi cho các chuyến đi gia đình.

Issac chia sẻ mối duyên của mình với Đài Loan xinh đẹp với khán giả

Isaac đóng vai trò như một người kết nối, biến những thông tin du lịch vốn khô khan trở nên sinh động và gần gũi hơn thông qua sức ảnh hưởng cá nhân. Chính sự chân thành trong cách chia sẻ đã tạo nên một sợi dây liên kết tự nhiên, tiếp thêm động lực cho nhiều du khách sớm hiện thực hóa hành trình khám phá hòn đảo xinh đẹp này cùng những người thân yêu.

Trải nghiệm đa giác quan tại "Đài Loan thu nhỏ"

Bên cạnh sức nóng từ khu vực sân khấu giao lưu cùng Đại sứ Isaac, không gian của gian hàng với chủ đề "Taiwan - Waves of Wonder" cũng thực sự trở thành một hành trình khám phá đầy thú vị.

Hoạt động pha chế thú vị tại gian hàng của VITM Hà Nội 2026

Du khách không khỏi mãn nhãn trước những màn trình diễn Diabolo và yo-yo điêu luyện của đoàn nghệ thuật W.H.O Theatre, tái hiện nhịp sống sầm uất của các khu chợ đêm xứ Đài. Sự sôi động này hòa quyện cùng nét tinh tế của ẩm thực đương đại qua nghệ thuật pha chế cocktail vị bánh dứa, mang đến cảm nhận mới lạ cho những ai yêu thích sự sáng tạo và phong cách sống hiện đại.

Phái đoàn xúc tiến du lịch Đài Loan tại VITM Hà Nội 2026 quy tụ 40 đại diện từ 16 đơn vị đầu ngành

Đặc biệt, gian hàng còn khéo léo bố trí những khoảng lặng ý nghĩa thông qua Workshop DIY nặn tò he - nét văn hóa dân gian tương đồng giữa Việt Nam và Đài Loan. Đây là điểm dừng chân thu hút đông đảo các gia đình và trẻ nhỏ, khẳng định vị thế của Đài Loan là lựa chọn hàng đầu cho phân khúc du lịch đa thế hệ.

Việc kết hợp hài hòa giữa các hoạt động giải trí sôi động và không gian thủ công mộc mạc đã giúp Đài Loan để lại dấu ấn đậm nét tại VITM Hà Nội 2026, hứa hẹn sẽ tiếp tục là tọa độ xê dịch "hot" nhất trong năm nay.