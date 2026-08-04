ISAAC cùng dàn "anh trai" khóc chia tay các "đuôi nhỏ", khán giả mong ngày tái ngộ

Khoảnh khắc chiếc xe lăn bánh rời nhà chung ở tập 11 "Anh trai và cái đuôi nhỏ" trở thành phân đoạn được nhắc đến nhiều nhất trên mạng xã hội những ngày qua. Danil bật khóc nức nở vì không muốn rời xa các anh trai, còn UYU bất ngờ chạy ngược trở vào nhà, liên tục nói "không muốn đi về đâu".

Sau nhiều tuần cùng ăn, cùng ở và chăm sóc nhau như một gia đình, hành trình của ISAAC, Cody Nam Võ, JSOL, HURRYKNG cùng 6 "đuôi nhỏ" kết thúc bằng những cái ôm và nước mắt.

Căn phòng mơ ước và những lựa chọn khiến các anh trai vỡ òa

Trước giờ chia tay, các bé lần lượt bước vào căn phòng mơ ước để gặp "chú hề" Dillan và nói ra điều mình mong muốn. Ở phòng bên cạnh, bốn "anh trai" lặng lẽ theo dõi từng câu trả lời. Không hẹn mà gặp, mỗi em đều nhắc đến người anh mình yêu quý nhất: Alex mong đi câu cá cùng Cody Nam Võ, Chloe nhìn vào máy quay nhắn "I love you, anh CODY", Tin Tin muốn chơi bóng rổ với JSOL, UYU ước được đi xe scooter cùng HURRYKNG, Danil mong đá bóng với anh Xái, còn Bé Tư vẫn chọn JSOL.

Với Cody Nam Võ, điều khiến anh xúc động không chỉ là lựa chọn của Alex mà còn bởi những ký ức được gợi lại. Nam ca sĩ cho biết mỗi lần cậu bé nói "con yêu anh Cody" hay lặng lẽ vẽ hình trái tim tặng anh đều khiến anh rất hạnh phúc, và vì Alex có nhiều trải nghiệm tuổi thơ khá giống mình nên anh luôn dành cho cậu bé sự đồng cảm đặc biệt. JSOL thì hài hước thừa nhận từng lo Bé Tư sẽ "đổi bias", để rồi vỡ òa khi cậu bé vẫn muốn mang món đồ chơi yêu thích nhất tặng mình.

HURRYKNG có chia sẻ khiến nhiều người đồng cảm hơn cả. Nam rapper cho biết anh nhận lời tham gia chương trình không chỉ để chăm sóc các em nhỏ mà còn muốn tìm lại sự hồn nhiên mà tuổi thơ mình từng thiếu. Theo anh, những ngày sống cùng các "đuôi nhỏ" giống như một món quà giúp bản thân chữa lành.

Bữa tối cuối cùng do JSOL và HURRYKNG chuẩn bị toàn món các bé yêu thích, từ cá viên chiên nước mắm của Tin Tin, cơm chiên Dương Châu của Alex đến món thịt nướng UYU mê nhất. Sau bữa cơm, cả nhà ngồi lại dưới sân viết điều ước lên giấy, còn Dillan chuẩn bị một màn pháo hoa như món quà tiễn biệt. Khi các bé đã về, bốn anh trai lặng lẽ đi quanh từng căn phòng để ôn lại kỷ niệm. Không còn tiếng cười hay những bước chân chạy khắp nhà, ISAAC thừa nhận anh sẽ cần rất nhiều thời gian để nguôi nỗi nhớ.

Khán giả chưa kịp chia tay đã mong ngày tái ngộ

Ngay sau khi tập phát sóng, mạng xã hội ngập tràn chia sẻ của người xem. Nhiều người thừa nhận không nghĩ một gameshow lại có thể khiến mình xúc động đến vậy. Cảnh Danil òa khóc, UYU quay ngược vào nhà hay hình ảnh bốn anh trai đi quanh căn nhà trống được cắt lại và chia sẻ liên tục.

Không ít khán giả cho rằng đây là chương trình hiếm hoi khiến họ theo dõi mà không cần chờ drama hay cạnh tranh căng thẳng. Sức hút đến từ những điều rất bình thường: một bữa cơm cùng nhau, những lần dỗ dành khi các bé khóc, cái ôm trước giờ đi ngủ. "Không nghĩ mình lại khóc nhiều đến vậy", "Chưa sẵn sàng nói lời tạm biệt", "Ước gì chương trình có thêm nhiều mùa nữa" là những bình luận xuất hiện dày đặc.

Theo ê-kíp sản xuất, các "anh trai" sẽ tiếp tục đồng hành để các "đuôi nhỏ" tự tin bước lên sân khấu trong đêm diễn sắp tới. Có lẽ đó cũng là điều đặc biệt nhất mà chương trình tạo ra: khi nhà chung khép lại, khán giả không thấy mọi chuyện đã kết thúc, mà chỉ như đang chờ lần gặp tiếp theo.