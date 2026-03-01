Lãnh tụ Tối cao Iran Ali Khamenei vẫy tay chào các quan chức, nhà ngoại giao và người dân trong buổi giảng ngày tháng 3/2025 ở Tehran (Ảnh: AP)

"Lãnh tụ tối cao Iran đã tử vì đạo" - đài truyền hình Iran IRIB đưa tin sáng 1/3.

Theo hãng tin AP, chính phủ Iran tuyên bố 40 ngày quốc tang và 7 ngày nghỉ lễ toàn quốc để tưởng niệm ngày mất của Ali Khamenei. Ông Ali Khamenei qua đời ở tuổi 86.

Trước đó vài giờ, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông Khamenei đã thiệt mạng trong các vụ tấn công, do Mỹ và Israel tiến hành ở Iran.

Hãng thông tấn Fars cũng đưa tin 4 người thân của Lãnh tụ tối cao Ali Khamenei, trong đó có con gái, cháu và con rể, đã thiệt mạng trong các cuộc không kích của Mỹ và Israel. Cùng lúc đó, quân đội Israel xác nhận đang mở rộng các đợt tấn công nhằm vào các cơ sở quân sự trọng yếu tại Iran.

Trong một tuyên bố chính thức, quân đội Israel xác nhận lực lượng của họ đã bắt đầu "một đợt tấn công bổ sung nhằm vào hệ thống tên lửa đạn đạo và các hệ thống phòng không thuộc về chính quyền Iran". Truyền thông khu vực cũng ghi nhận nhiều tiếng nổ lớn đã được nghe thấy tại thủ đô Tehran trong quá trình Israel triển khai đợt không kích này nhằm triệt phá năng lực phòng không và tên lửa của Iran.

Cái chết của Lãnh tụ tối cao Ali Khamenei làm dấy lên nhiều câu hỏi về tương lai của nước Cộng hòa Hồi giáo Iran. Hiện tại vẫn chưa có thông tin về người sẽ kế nhiệm ông Ali Khamenei.