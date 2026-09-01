iPhone Duo xuất hiện: Thiết kế gập mỏng nhất từ trước đến nay!

iPhone Duo: Thiết kế gập mỏng nhất từ trước đến nay

Apple cho biết iPhone Duo (tên gọi chính thức của chiếc iPhone gập) sở hữu thiết kế hoàn toàn mới nhưng vẫn giữ lại cảm giác quen thuộc của iPhone. Hai nửa máy được kết nối thành một khung liền mạch, với tỷ lệ hiển thị đồng nhất ở cả trạng thái đóng và mở. Camera FaceTime được ẩn phía sau màn hình, tạo không gian hiển thị liền mạch hơn.

Phần bản lề được Apple thiết kế để quá trình đóng, mở diễn ra mượt mà và tự nhiên, đồng thời giữ màn hình phẳng khi mở hoàn toàn. Khung máy được chế tác từ titanium, gia công chính xác và đánh bóng với bề mặt hoàn thiện như gương.

Khi mở ra, iPhone Duo trở thành chiếc iPhone mỏng nhất từ trước đến nay. Apple cho biết thiết kế này đạt được nhờ cách bố trí và thu gọn chính xác các linh kiện quan trọng vào khu vực cụm camera.

"Here it is" – iPhone màn hình gập chính thức được CEO Apple vén màn, tên là iPhone Duo

Sau nhiều năm được đồn đoán, Apple chính thức bước vào thị trường smartphone màn hình gập. John Ternus cho biết Apple bắt đầu từ mục tiêu tạo ra một thiết bị có màn hình lớn nhưng vẫn mang lại trải nghiệm tự nhiên, trực quan như iPad.

Theo Apple, những mẫu điện thoại gập hiện nay thường tạo cảm giác như hai chiếc điện thoại được ghép lại một cách vụng về. Vì vậy, hãng đã tập trung phát triển một thiết bị mang lại trải nghiệm liền mạch hơn, từ thiết kế đến cách người dùng tương tác với màn hình.

Apple Watch Series 12 có 4 màu mới

Apple nhấn mạnh thông điệp "Đây không chỉ là một chiếc đồng hồ, mà là chiếc đồng hồ của riêng bạn" khi giới thiệu Apple Watch Series 12. Sản phẩm được cung cấp với 4 tùy chọn màu gồm Xám không gian (Space Gray), Đen (Black), Vàng nhạt (Light Gold) và Đồng đậm (Dark Bronze), mang đến nhiều lựa chọn hơn cho người dùng.

Apple Watch Series 12 có giá khởi điểm 399 USD, trong khi Apple Watch Ultra 4 từ 799 USD. Cả hai mẫu đều cho đặt trước ngay hôm nay và chính thức lên kệ từ ngày 18/9.

Apple giới thiệu Apple Watch, ra mắt Series 12 và Ultra 4

Apple chính thức giới thiệu Apple Watch Series 12 và Apple Watch Ultra 4, tiếp tục tập trung vào các tính năng hỗ trợ sức khỏe, vận động và kết nối.

Apple nhấn mạnh Apple Watch đã trở thành một thiết bị quan trọng với nhiều người dùng, giúp họ chủ động theo dõi sức khỏe, duy trì vận động, kết nối với những người thân và trong một số trường hợp thậm chí hỗ trợ cứu sống người dùng.

Apple cho biết Apple Watch Series 12 và Ultra 4 được trang bị hệ thống cảm biến sức khỏe hoàn toàn mới, đưa khả năng theo dõi sức khỏe và thể chất lên một cấp độ cao hơn.

Hệ thống mới tập trung cải thiện 3 thành phần chính. Diện tích điện cực được tăng lên nhưng vẫn giữ kích thước tổng thể, giúp tiếp xúc với da tốt hơn khi thực hiện điện tâm đồ (ECG). Hệ thống cảm biến mới trên Apple Watch Series 12 và Ultra 4 có khả năng thu thập dữ liệu nhịp tim liên tục với tần suất cao hơn. Cụ thể, đồng hồ ghi nhận dữ liệu nhịp tim mỗi 5 giây, tăng gấp 60 lần so với trước đây.

Trong khi đó, chỉ số biến thiên nhịp tim (HRV) được lấy mẫu tối đa 5 phút/lần, nhanh hơn 24 lần so với thế hệ trước, giúp cung cấp dữ liệu chi tiết hơn về hoạt động của tim trong ngày.

AirPods 5 chính thức xuất hiện

Sau khi giới thiệu xong iPhone 18 Pro, Apple bất ngờ chuyển sang AirPods thay vì đi theo trình tự quen thuộc với các mẫu tai nghe trước. Đây là một thay đổi đáng chú ý trong cách sắp xếp sự kiện, khi Apple thường giới thiệu AirPods trước rồi mới đến những sản phẩm iPhone cao cấp.

Apple giới thiệu AirPods 5 với thiết kế mở quen thuộc, đồng thời cải thiện chất lượng âm thanh, mang đến âm thanh chi tiết và phong phú hơn trên nhiều hình dạng tai khác nhau.

Đáng chú ý, AirPods 5 được trang bị chống ồn chủ động (ANC), với khả năng giảm tiếng ồn tốt hơn 50% so với AirPods 4. Apple gọi đây là hệ thống ANC tốt nhất trong ngành trên một mẫu tai nghe thiết kế mở.

Apple cũng giới thiệu phiên bản AirPods 5 cao cấp hơn, được nâng thời lượng sử dụng lên 5 giờ khi bật chống ồn chủ động (ANC) nhờ cell pin được thiết kế lại. Hộp sạc không dây mới hỗ trợ cả bộ sạc Apple Watch và chuẩn Qi, mang đến nhiều lựa chọn sạc hơn.

Phiên bản này có giá 149 USD, cho đặt trước ngay từ hôm nay và chính thức lên kệ từ ngày 18/9.

iPhone 18 Pro có giá từ 1.199 USD (31 triệu), iPhone 18 Pro Max từ 1.299 USD (33,6 triệu)

Apple công bố iPhone 18 Pro có giá khởi điểm 1.199 USD cho phiên bản 256 GB, trong khi iPhone 18 Pro Max từ 1.299 USD. Lần đầu tiên, dòng Pro cũng có tùy chọn dung lượng 2 TB.

Apple đồng thời triển khai chương trình nâng cấp với mức từ 34,99 USD/tháng trong 24 tháng. Người dùng đổi iPhone 14 hoặc các mẫu mới hơn có thể nhận mức giảm giá tối đa 1.200 USD, tùy thiết bị và điều kiện đổi máy.

iPhone 18 Pro nâng cấp khả năng quay video

Apple tiếp tục cải thiện trải nghiệm quay video trên iPhone 18 Pro với loạt tính năng mới. Chế độ Time-lapse nay hỗ trợ độ phân giải 4K và Dolby Vision HDR, cho hình ảnh chi tiết và dải tương phản tốt hơn.

Đáng chú ý, người dùng có thể thêm hiệu ứng Cinematic Mode vào video thông thường sau khi quay, đồng thời hỗ trợ tốc độ 60 khung hình/giây để tạo hiệu ứng chuyển động chậm mượt mà. Tính năng Audio Mix cũng được nâng cấp, cho phép đưa nhạc vào quá trình xử lý âm thanh của video.

iPhone 18 Pro nâng cấp camera chính 48 MP, là camera tiên tiến nhất

Apple giới thiệu một trong những nâng cấp đáng chú ý nhất trên iPhone 18 Pro: Camera chính Fusion 48 MP với khẩu độ có thể thay đổi. Apple gọi đây là hệ thống camera tiên tiến nhất hãng từng phát triển.

Khi ở môi trường thiếu sáng, hệ thống sẽ mở khẩu độ để thu vào lượng ánh sáng lớn hơn khoảng 50%, giúp ảnh giữ được nhiều chi tiết và dải tương phản rộng hơn.

Khẩu độ có vai trò quyết định lượng ánh sáng đi vào camera, đồng thời ảnh hưởng trực tiếp đến hình ảnh và video. Với khả năng thay đổi khẩu độ, người dùng có thêm quyền kiểm soát lượng ánh sáng cũng như độ sâu trường ảnh, mở ra nhiều lựa chọn sáng tạo hơn khi chụp ảnh và quay video.

iPhone 18 Pro có thời lượng pin lớn nhất từ trước tới nay

Nhờ những cải tiến về hiệu suất của chip A20 Pro, iPhone 18 Pro dù có kích thước nhỏ hơn vẫn đạt thời lượng pin tương đương phiên bản iPhone 18 Pro Max. Trong khi đó, Apple cho biết iPhone 18 Pro Max có mức tăng thời lượng pin lớn nhất từ trước đến nay trên iPhone.

Cụ thể, iPhone 18 Pro cho thời gian phát video lên đến 36 giờ, trong khi con số này trên iPhone 18 Pro Max lên tới 45 giờ. Với nhu cầu sử dụng thông thường, hai mẫu máy lần lượt đạt tối đa 24 giờ và 30 giờ cho mỗi lần sạc.

Khả năng sạc có dây cũng được cải thiện, cho phép máy sạc 50% pin trong khoảng 15 phút. Đáng chú ý, chỉ cần 5 phút sạc có dây, iPhone 18 Pro có thể cung cấp thêm tới 6 giờ phát video.

iPhone 18 Pro trang bị chip A20 Pro mới

Apple tiếp tục đi sâu vào những nâng cấp bên trong iPhone 18 Pro, với tâm điểm là chip A20 Pro. Đây là con chip được xây dựng trên kiến trúc hoàn toàn mới, được Apple đánh giá là thiết lập một tiêu chuẩn mới cho khả năng xử lý trên smartphone.

A20 Pro sở hữu CPU 6 lõi, gồm 2 lõi hiệu năng cao mới nhanh hơn tới 20% và 4 lõi tiết kiệm điện. Apple cho biết hai lõi hiệu năng cao có sức mạnh tương đương chip dành cho máy tính để bàn và hiện là những lõi xử lý nhanh nhất trên smartphone.

iPhone 18 Pro có thiết kế tổng thể khá giống iPhone 17 Pro

Sản phẩm cũng có phiên bản màn hình lớn hơn mang tên iPhone 18 Pro Max. Theo CEO John Ternus, Apple đã có những nâng cấp lớn ở các khía cạnh quan trọng nhất của iPhone, gồm AI, hiệu năng, thời lượng pin và camera.

iPhone 18 Pro chính thức ra mắt, có 4 màu

iPhone 18 Pro được Apple giới thiệu với 4 tùy chọn màu gồm đen đậm, bạc, xanh Glacier mới và đỏ burgundy. Trong đó, màu đỏ burgundy được Apple mô tả là một tông màu mới, mang vẻ tinh tế và độc đáo.

John Ternus xuất hiện bắt đầu sự kiện

Cựu CEO Apple Tim Cook bất ngờ xuất hiện, giới thiệu về màn ra mắt của tân CEO John TernusJohn Ternus.

Ternus gọi iPhone là một "trung tâm cá nhân thông minh", nơi kết hợp giữa khả năng AI và sự am hiểu sâu về ngữ cảnh, thói quen của người dùng. Ông đồng thời nhấn mạnh cách tiếp cận của Apple với dữ liệu cá nhân, cho rằng thông tin của người dùng cần được kiểm soát và bảo vệ thay vì bị thu thập, lưu trữ trên máy chủ của các công ty khác.

Phóng viên đã vào bên trong khán phòng

Không khí tại Apple Park đang nóng lên khi các phóng viên và khách mời lần lượt ổn định vị trí, sẵn sàng cho sự kiện được mong chờ nhất năm của Apple.

Chỉ còn ít phút nữa, sân khấu sẽ sáng đèn và những sản phẩm mới sẽ chính thức xuất hiện. (Ảnh: MacRumors)

Apple phát thẻ cho khách mời tham dự, không khí trước giờ G nóng hơn bao giờ hết

Các phóng viên công nghệ đã có mặt tại Apple Park và nhận thẻ tham dự sự kiện iPhone năm nay.

Không khí trước giờ G đang nóng lên khi giới công nghệ chờ đợi những sản phẩm mới Apple chuẩn bị công bố. Bên cạnh các thiết bị được kỳ vọng xuất hiện trong đêm nay, khả năng Apple sẽ hé lộ thêm những sản phẩm đang được phát triển và có thể ra mắt trong thời gian tới. (Ảnh: Future)

CEO John Ternus "nhá hàng" về iPhone màn hình gập?

Mới đây CEO Apple John Ternus bất ngờ đăng một đoạn video ngắn trên tài khoản X cá nhân. Đoạn teaser không trực tiếp nhắc đến sản phẩm nào, nhưng hình ảnh xuất hiện trong video nhanh chóng làm dấy lên suy đoán về một chiếc iPhone màn hình gập, sản phẩm được đồn đoán từ lâu và có thể trở thành màn ra mắt lớn nhất của Apple năm nay.

Trên tài khoản X cá nhân, CEO Apple John Ternus đăng tải một đoạn video ngắn với những hình ảnh được cho là gợi nhắc đến một thiết bị màn hình gập. (Ảnh chụp màn hình)

Động thái của Ternus càng khiến những đồn đoán trước sự kiện trở nên đáng chú ý. Nếu Apple thực sự giới thiệu iPhone màn hình gập, đây sẽ là lần đầu hãng thay đổi mạnh mẽ thiết kế iPhone sau nhiều năm, đồng thời đánh dấu bước tiến vào một phân khúc mà các đối thủ đã tham gia từ lâu.

Tên gọi chính thức của thiết bị vẫn là dấu hỏi. iPhone Ultra, iPhone Fold, iPhone Duo hay một cái tên hoàn toàn khác đều đang được nhắc đến trước giờ G. Câu trả lời sẽ được Apple hé lộ trên sân khấu sự kiện lúc 0h.

Apple Store đóng cửa, chuẩn bị cho sự kiện hoành tráng tháng 9

Như một "truyền thống" quen thuộc trước mỗi mùa iPhone, Apple Store Online đã tạm đóng để tiến hành cập nhật.

Apple Store Online đang đóng cửa, và chỉ còn vài giờ nữa những sản phẩm mới sẽ chính thức lộ diện. (Ảnh chụp màn hình)

Động thái này thường diễn ra ngay trước khi Apple công bố sản phẩm mới, khi hệ thống bán hàng được chuẩn bị để đón loạt thiết bị vừa ra mắt. Lần này, mọi sự chú ý đang hướng về iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max, iPhone Ultra cùng những sản phẩm mới dự kiến xuất hiện trong sự kiện lúc 0h.