Một nhà máy sản xuất lớn nhất thế giới đặt tại Việt Nam

Vào tháng 8/2024, tại buổi làm việc với Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh, Tập đoàn Johnson của Đài Loan (Trung Quốc) cho biết sẽ thành lập nhà máy sản xuất thiết bị thể dục thể thao lớn nhất thế giới ở Bắc Ninh.

Theo đó, Tập đoàn Johnson là một trong những nhà sản xuất thiết bị thể dục thể thao chất lượng cao nổi tiếng nhất thế giới. Hiện tập đoàn có 6 nhà máy tại Mỹ, Trung Quốc, Đài Loan (Trung Quốc), Nhật Bản và khu công nghiệp (KCN) Thuận Thành II (tỉnh Bắc Ninh). Từ năm 2019, Tập đoàn Johnson đã đầu tư 1 dự án ở KCN Thuận Thành II với quy mô 10ha, tổng vốn đầu tư 50 triệu USD, doanh thu đạt 60 triệu USD/năm.

Tại buổi tiếp, lãnh đạo Tập đoàn Johnson thông tin về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của tập đoàn, đồng thời mong muốn tỉnh Bắc Ninh hỗ trợ, tạo điều kiện để tập đoàn thành lập nhà máy số 2 tại KCN Thuận Thành I với diện tích khoảng 20ha, tổng vốn đầu tư 100 triệu USD; thiết lập cứ điểm sản xuất, lắp ráp thiết bị thể dục thể thao hoàn chỉnh lớn nhất thế giới.

Dự án có tổng vốn đầu tư hơn 1.788 tỷ đồng, được khởi công ngày 19/2/2025. Vào đầu tháng 8/2026, Johnson Health Tech tổ chức khánh thành Nhà máy số 2 tại KCN Thuận Thành I. Nhà máy được đầu tư nhằm mở rộng năng lực sản xuất, lắp ráp thiết bị thể dục, thể thao và gia tăng hoạt động xuất khẩu của Tập đoàn tại Việt Nam.

Cũng vào tháng 8/2026, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đào Quang Khải đã vừa ký Giấy phép môi trường số 2269/GPMT-UBND cấp phép cho Công ty TNHH Johnson Health Tech Industry (Thuận Thành 1) thực hiện các hoạt động bảo vệ môi trường đối với dự án Nhà máy Johnson Health Tech Industry tại KCN Thuận Thành I, phường Ninh Xá và phường Trạm Lộ.

Dự án được triển khai trên diện tích 140.000 m², chuyên sản xuất, gia công, lắp ráp máy chạy bộ, máy tập hình elip, xe đạp trong nhà, thiết bị tập luyện đa năng, giá để tạ, ghế tập thể hình và các thiết bị thể dục, thể thao khác. Khi đi vào sản xuất ổn định, công suất của nhà máy đạt 300.000 sản phẩm/năm, tương đương khoảng 39.800 tấn/năm.

Theo Giấy phép, toàn bộ nước thải của nhà máy phải được thu gom, xử lý trước khi đấu nối vào hệ thống xử lý nước thải tập trung của KCN Thuận Thành I, không xả trực tiếp ra môi trường. Trong đó, hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt có công suất 300 m³/ngày đêm; hệ thống xử lý nước thải sản xuất công suất 150 m³/ngày đêm. Nước thải sau xử lý tại nhà máy phải đáp ứng tiêu chuẩn tiếp nhận của khu công nghiệp trước khi tiếp tục được xử lý tại hệ thống tập trung.

Đối với khí thải từ các công đoạn hàn, sơn, sấy sau sơn, tẩy rửa bề mặt và sơn điện di, nhà máy phải bố trí 8 hệ thống xử lý, tương ứng 8 dòng khí thải, với tổng lưu lượng xả tối đa 185.200 m³/giờ. Khí thải sau xử lý phải đáp ứng Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 19:2024/BTNMT trước khi thải ra môi trường. Các hệ thống xử lý khí thải dự kiến được vận hành thử nghiệm trong 3 tháng, từ tháng 9 đến tháng 11/2026.

Giấy phép đồng thời quy định giới hạn tiếng ồn, độ rung tại các khu vực sản xuất; yêu cầu phân loại, thu gom, lưu giữ chất thải theo quy định. Nhà máy bố trí kho lưu giữ chất thải nguy hại rộng 204 m², kho chất thải rắn công nghiệp thông thường 240 m² và khu lưu giữ chất thải rắn sinh hoạt 20 m²; đồng thời phải chủ động các phương án phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường.