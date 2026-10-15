iPhone 18 Pro Max nặng 249g: cầm lâu có mỏi tay?

Theo thông số của Apple Việt Nam, iPhone 18 Pro Max có kích thước 163,4 x 78 x 8,75 mm và nặng 249g. Với màn hình 6,9 inch, đây vẫn là một mẫu máy lớn. Người đang cân nhắc nâng cấp lên dòng iPhone 18 nên cầm thử trực tiếp, vì cảm giác nặng hay nhẹ khó đánh giá chỉ qua thông số.

iPhone 18 Pro Max chỉ nhẹ hơn iPhone Duo 5g. Theo thông số chính thức, mẫu iPhone gập của Apple nặng 254g. Khoảng chênh này rất nhỏ, nên khi cầm lâu, Pro Max có thể cho cảm giác nặng gần với một chiếc điện thoại gập hơn là các mẫu iPhone nhỏ gọn.

BGR cho rằng trọng lượng là một điểm đáng chú ý trên iPhone 18 Pro Max, dù phần lớn đánh giá ban đầu tập trung vào chip A20 Pro, camera, pin và hệ thống tản nhiệt. PC Guide cũng xếp máy vào nhóm iPhone nặng nhất hiện nay, bên cạnh iPhone 18 Pro nặng 211g và iPhone Duo nặng 254g.

Nếu đang cân nhắc iPhone Duo và iPhone 18 Pro Max, giá bán chỉ là một phần của quyết định. Người thường đọc tin, xem video hoặc nhắn tin lâu bằng một tay nên chú ý thêm cảm giác cầm, độ dày và cách các ngón tay đỡ máy. Đây là những yếu tố dễ ảnh hưởng đến trải nghiệm hằng ngày hơn vài gram chênh lệch trên bảng thông số.

iPhone 18 Pro Max nặng 249g, vì vậy người thường dùng máy lâu bằng một tay nên cầm thử trước khi mua. Ảnh: Dan Kitwood/Getty Images/BGR

249g có thể gây mỏi tay khi nào?

249g không có nghĩa ai dùng cũng thấy mỏi. Cảm giác này còn phụ thuộc vào kích thước bàn tay, cách cầm và thời gian sử dụng liên tục. Máy lớn khiến bàn tay phải mở rộng hơn, còn ngón út hoặc cạnh lòng bàn tay thường phải đỡ phần đáy. Nếu gắn thêm ốp, kính cường lực hoặc phụ kiện từ tính, tổng trọng lượng còn tăng thêm.

Người có bàn tay nhỏ, thường nằm xem điện thoại hoặc quay video lâu có thể cảm nhận rõ sức nặng ở cổ tay. Ngược lại, nếu thường dùng hai tay, đặt máy lên bàn hoặc dùng vòng đỡ, cảm giác mỏi sẽ giảm đáng kể. Trong bài trải nghiệm của Mobiles.co.uk, tác giả cũng nhận thấy máy nặng hơn khi cầm lâu, đổi lại là lợi thế về tản nhiệt và khả năng duy trì hiệu năng.

Chọn ốp thế nào để máy không nặng thêm?

Với một chiếc máy đã nặng 249g, ốp quá dày có thể khiến cảm giác cầm nặng hơn rõ rệt. Người dùng nên ưu tiên ốp mỏng, bám tay tốt và có viền nhô vừa đủ để bảo vệ camera. Ốp nhựa cứng hoặc TPU mỏng thường nhẹ hơn loại chống sốc nhiều lớp. Nếu hay dùng một tay, bề mặt nhám hoặc có vân cũng dễ cầm chắc hơn ốp bóng, trơn.

Một cách khác là dùng ốp MagSafe mỏng và gắn vòng đỡ khi cần xem video hoặc đọc lâu. Cách này giúp cầm chắc hơn mà không phải mang theo một chiếc ốp dày mọi lúc. Người hay chụp ảnh cũng nên thử mở camera và bấm chụp bằng một tay tại cửa hàng, vì độ bám và vị trí nút bấm cũng ảnh hưởng nhiều đến cảm giác sử dụng.

Cầm máy thế nào để đỡ mỏi cổ tay?

Với điện thoại lớn, thay đổi tư thế cầm thường thoải mái hơn việc giữ máy bằng một tay quá lâu. Khi đọc hoặc xem video, có thể dùng hai tay, đặt máy lên bàn, gối hoặc giá đỡ. Khi nhắn tin, gõ bằng hai tay sẽ giúp ngón cái không phải với quá xa. Nếu thường dùng máy ngoài đường, vòng đỡ hoặc dây đeo cổ tay cũng giúp cầm chắc hơn.

Người nâng cấp từ một mẫu iPhone nhỏ hơn có thể cần vài ngày để quen với kích thước và trọng lượng của Pro Max. Đổi lại, iPhone 18 Pro Max có màn hình lớn, thời lượng pin dài và hệ thống camera Pro Fusion. Vì vậy, máy phù hợp hơn với người ưu tiên xem nội dung, chụp ảnh và quay video, thay vì đặt sự gọn nhẹ lên hàng đầu.

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Nguồn: Thế Giới Di Động