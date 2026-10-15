Từ tầng 33 chuyển xuống tầng 4, tôi mới hiểu vì sao nhiều người không còn mê nhà thật cao: 4 thay đổi thấy rõ sau khi chuyển

Cách đây không lâu, tôi quyết định bán căn hộ tầng cao đã sống nhiều năm để chuyển sang một khu nhà cũ hơn. Lý do quan trọng nhất là căn nhà mới nằm ở khu vực thuận tiện hơn cho việc học hành của con, trong khi căn hộ cũ không đáp ứng được nhu cầu này.

Nhưng điều khiến cả gia đình ngạc nhiên nhất không phải chuyện tôi đổi khu vực sống, mà là việc từ tầng 33, tôi chuyển thẳng xuống tầng 4.

Người thân ban đầu không mấy ủng hộ. Họ cho rằng nhà tầng thấp sẽ thiếu ánh sáng, bí hơn, ồn hơn, chưa kể tòa nhà cũng đã cũ. Sau nhiều năm sống ở chung cư cao tầng, việc chủ động chuyển xuống một tầng thấp quả thực nghe giống như một sự “hạ cấp”.

Thế nhưng sau khi chuyển vào ở, tôi lại có cảm giác hoàn toàn ngược lại: giá như mình chuyển sớm hơn.

1. Tầng 4 không tối như tôi từng nghĩ

Trước khi mua, điều tôi lo nhất là ánh sáng.

Sống ở tầng 33 nhiều năm, tôi đã quen với căn hộ luôn sáng, tầm nhìn rộng và gần như không bị các tòa nhà xung quanh che chắn. Vì thế, khi xem căn hộ tầng 4, tôi từng nghĩ mình sẽ phải đánh đổi khá nhiều.

Nhưng thực tế lại khác.

Khoảng cách giữa các tòa nhà trong khu khá rộng, phía trước căn hộ không bị công trình lớn che chắn. Các phòng chính đều có cửa sổ nên ánh sáng tự nhiên vào nhà tương đối tốt. Ban ngày, phần lớn thời gian tôi không phải bật đèn.

Lúc đó tôi mới nhận ra một căn hộ sáng hay tối không chỉ phụ thuộc vào số tầng.

Hướng nhà, khoảng cách giữa các tòa nhà, kích thước cửa sổ, mặt bằng căn hộ và những công trình xung quanh mới là những yếu tố đáng xem xét kỹ.

Ngược lại, căn hộ tầng 33 trước đây tuy rất sáng nhưng mùa hè cũng nhận nắng khá mạnh. Những hôm trời gió lớn, mở cửa sổ một lúc là bụi bay vào nhà nhiều hơn tôi tưởng.

Ở tầng 4, cảm giác về ánh sáng vừa đủ và không gian dịu hơn lại phù hợp với sinh hoạt hàng ngày của gia đình tôi.

2. Chuyện nhỏ nhất nhưng thay đổi nhiều nhất: Xuống nhà không còn là “một dự án”

Khi ở tầng 33, mọi hoạt động ra vào gần như phụ thuộc hoàn toàn vào thang máy.

Buổi sáng giờ cao điểm, chờ thang máy là chuyện bình thường. Tan làm, giờ trẻ con đi học về hoặc cuối tuần đông người, thời gian chờ càng lâu.

Ngày trước, có lúc tôi chỉ muốn xuống lấy một món hàng hoặc vứt túi rác nhưng lại nghĩ: “Thôi để lát xuống một thể”.

Nghe rất nhỏ, nhưng sống lâu mới thấy bất tiện. Từ khi chuyển xuống tầng 4, tôi gần như không còn tâm lý đó.

Nếu thang máy đang ở gần, tôi dùng thang máy. Nếu phải đợi lâu, tôi đi cầu thang bộ. Chỉ vài phút là đã xuống tới dưới.

Việc xuống nhận hàng, đưa con đi học, mua món đồ còn thiếu hay đơn giản là ra ngoài đi bộ đều trở nên nhẹ nhàng hơn.

Đặc biệt với những gia đình có người thường xuyên ra vào trong ngày, khoảng cách từ nhà xuống mặt đất thực sự ảnh hưởng khá nhiều đến nhịp sống.

3. Tôi từng nghĩ tầng càng cao càng yên tĩnh, nhưng không hẳn

Một trong những lý do tôi từng thích tầng cao là nghĩ rằng càng xa mặt đường sẽ càng ít tiếng xe cộ. Điều này đúng ở một mức độ nào đó. Tuy nhiên, sống lâu ở tầng rất cao, tôi nhận ra tiếng ồn không chỉ đến từ đường phố.

Những ngày gió lớn, tiếng gió quanh cửa kính và ban công có thể nghe khá rõ. Đặc biệt vào ban đêm, khi xung quanh yên tĩnh, âm thanh này đôi lúc còn gây khó chịu hơn tiếng xe phía dưới.

Căn hộ tầng 4 hiện tại của tôi lại nằm phía trong khu dân cư, không hướng trực tiếp ra đường lớn. Nhờ các tòa nhà và cây xanh xung quanh che chắn, tiếng gió nhẹ hơn đáng kể.

Điều này cũng khiến tôi thay đổi cách chọn nhà.

Nếu quan tâm đến sự yên tĩnh, đừng chỉ hỏi căn hộ nằm ở tầng bao nhiêu. Hãy đứng trong nhà, đóng rồi mở cửa sổ, nghe thử âm thanh xung quanh vào nhiều thời điểm khác nhau.

Một căn hộ tầng thấp nằm sâu trong khu dân cư có thể yên tĩnh hơn một căn hộ tầng cao nhưng hướng thẳng ra trục giao thông lớn.

4. Cảm giác gần mặt đất khiến tôi dễ chịu hơn

Đây là điều khó đo bằng con số nhưng lại là khác biệt tôi cảm nhận rõ nhất.

Ở tầng 33, mỗi lần mất điện, bảo trì thang máy hoặc xảy ra trục trặc nhỏ, cảm giác bất tiện lập tức tăng lên.

Tôi từng không nghĩ nhiều đến chuyện này, cho tới khi chuyển xuống tầng 4.

Bây giờ, ngay cả khi thang máy tạm thời không sử dụng được, tôi vẫn có thể đi bộ lên xuống tương đối dễ dàng. Chính cảm giác “không phụ thuộc hoàn toàn vào thang máy” khiến tôi thoải mái hơn.

Tất nhiên, điều này không có nghĩa căn hộ cao tầng mặc nhiên kém an toàn hay không đáng mua. Các tòa nhà hiện đại vẫn phải đáp ứng nhiều tiêu chuẩn về phòng cháy, thoát hiểm và vận hành.

Nhưng với nhu cầu riêng của gia đình tôi, việc sống ở tầng thấp hơn mang lại cảm giác chủ động hơn trong sinh hoạt hàng ngày.

5. Sau cùng, tầng đẹp nhất chưa chắc là tầng cao nhất

Trước đây tôi từng mặc định rằng mua chung cư thì nên cố lên tầng cao: ánh sáng tốt hơn, tầm nhìn đẹp hơn, ít bụi và ít tiếng ồn hơn.

Sau khi thực sự chuyển từ tầng 33 xuống tầng 4, quan điểm ấy thay đổi khá nhiều. Tôi nhận ra không tồn tại một con số tầng “hoàn hảo” cho tất cả mọi người.

Người thích tầm nhìn rộng, riêng tư và nhiều ánh sáng có thể hợp tầng cao. Gia đình có trẻ nhỏ, người lớn tuổi hoặc thường xuyên ra vào lại có thể thích những tầng thấp hoặc trung bình hơn.

Quan trọng hơn cả là phải nhìn tổng thể: khoảng cách giữa các tòa nhà, hướng nắng, tiếng ồn, vị trí căn hộ trong khu, chất lượng thang máy, khả năng tiếp cận cầu thang bộ và nhu cầu sinh hoạt thực tế của gia đình.

Với tôi, tầng 4 từng là lựa chọn mà nhiều người trong nhà không đánh giá cao. Nhưng sau khi sống một thời gian, tôi lại thấy đây là quyết định đúng với mình nhất.

Có những căn nhà nhìn trên giấy tưởng như “thấp hơn”, nhưng khi bước vào sống mới biết chất lượng cuộc sống chưa chắc đã thấp đi.